Tendencias

Oscar Contreras

TResearch se acerca a la realidad

La empresa encuestadora TResearch en su último ejercicio de la primera semana del mes de febrero indica que Acción Nacional tendrá una votación del 29.3 por ciento de los electores consultados, MORENA sacó el 23 por ciento y el 27 por ciento le corresponden a los indecisos que aún no saben por quién votarán.

Es importante destacar que esta encuesta aún no tiene los nombres de los candidatos y cuando salgan es muy seguro que la tendencia de los indecisos y de quienes no saben por quién votarán, se definirán y esto pudiera causar algunas sorpresas.

Desde luego que en esta misma encuesta se investigó el posicionamiento del presidente Andrés Manuel López Obrador y en esa ciudad fronteriza de Tamaulipas AMLO se mantiene en el ánimo de los electores consultados sacando un total de 52.4 por ciento de aprobación por su trabajo.

Y por supuesto que este indicador influirá en el resultado final de la elección por lo que en el PAN no se deben confiar por las encuestas que los dan como absolutos triunfadores antes de conocer a los candidatos de MORENA que serán sus adversarios.

Cabe señalar que de los ciudadanos registrados para competir por el partido de AMLO, se sabe que a la diputada Carmenlilia Canturosas es a quien los panistas del grupo en el poder estatal, es a quien le tienen más cuidado y en caso de llegar a quedar como candidata como así parece, su campaña sería una de las más interesantes del proceso electoral.

Lo que sucede es que en Nuevo Laredo cuando Acción Nacional tenía todo arreglado para ganar la elección, de repente surgió la idea de imponer a la prianista Yalheel Abdalá y esto desequilibró lo que se había construido durante muchos años.

Y ahora los panistas de Nuevo Laredo no saben cómo vender a la priista Abdalá, quien por muchos años los atacó en sus vehementes discursos contra Acción Nacional y sus gobiernos. El caso es que nadie se explica cómo le dirán a los neolaredenses que el PRI y el PAN son lo mismo. Que van de la mano y que voten por una prianista. ¿Qué les parece?

En Reynosa no sucede lo mismo porque ahí la empresa TResearch muestra que su ejercicio da por ganado a MORENA con el 41. 3 por ciento de los electores consultados, seguido por el PAN con un 22. 4 y los indecisos o quienes no quisieron expresar su opinión sacaron un total de 26.5 por ciento.

Esto nos quiere decir que Acción Nacional tiene que salir a ganar ese por ciento de gente indecisa, aunque si vemos la aprobación que tiene el presidente López Obrador de 71. 9 casi podríamos asegurar que el PAN esta derrotado antes de llegar a la votación.

Y no es que tengamos algo en contra de Chuma Moreno pero si estos números son ciertos, es seguro que cuando salga el nombre del candidato como bien puede ser Rigo Ramos, claro que el PAN tendrá que redoblar su trabajo para ganarle.

En Matamoros TResearch confirma lo que hemos venido comentando que MORENA con Mario “La Borrega” López tiene ganada la elección donde el actual alcalde se reelegirá y en esto tiene mucho que ver su trabajo al frente de la presidencia municipal.

Por lo que la esposa de Carlos “Chito” García, la doctora Ivette Bermea si quiere dar una digna pelea electoral, tendrá que superar el 24.7 por ciento que sacó ante los 38.3 por ciento de MORENA.

Desde luego que los a los liberales matamorenses no les gustan las parejas imperiales y aquí en los resultados de esta empresa encuestadora, se refleja su sentir histórico.

Victoria, la capital del estado es obvio que los ciudadanos eligieron a MORENA para que gobierne la capital del estado en esta encuesta con un 31.4 por ciento ante un PAN que sacó 24.3 y los indecisos con 22.6 por ciento a lo cual esto significa que ellos podrán definir la elección cuando llegue el momento.

De tal manera que si Rocket Valdez consigue la candidatura de MORENA es posible que llegue a la presidencia municipal, aunque faltaría ver sí Gustavo Cárdenas se decide y es candidato de Movimiento Ciudadano lo cual pondría muy interesante esta elección porque cambiaría los pronósticos donde solo dos –PAN y MORENA- compiten por la silla de la alcaldía.

Y es que hemos consultado a la ciudadanía y nos dicen que votarían por cualquiera menos por la panista Pilar Gómez que representa el descuido de un gobierno que dejó a los victorenses sin agua, con baches, llena de basura y no quieren volver al pasado.

Los resultados de ciudad Madero son muy normales después de que Adrián Oseguera Kernion ha logrado por fin conseguir que las acciones de su gobierno lleguen realmente a la gente, quien esperó más de 50 años para que sus demandas y peticiones se cumplieran.

Es por esto que MORENA logra que los ciudadanos le den un 41.6 por ciento de la votación ante el PAN que sólo consiguió el 19.3 por ciento y esto es sintomático, porque de todos los candidatos que puso Acción Nacional a competir en esta elección no hay uno sólo que tenga la sangre azul.

Es decir, todos los candidatos panistas tienen un distinto origen y esto confunde a un más a los electores por lo que en esta encuesta han decidido darle su apoyo a Oseguera Kernion quien sigue trabajando como si fuera el primer día de su mandato municipal.

Finalmente la empresa TResearch asegura que el PAN en Tampico con Chucho Nader gana la elección al sacar 31.6 por ciento y aunque tiene muy cerca a MORENA con 31.1 aún falta que pongan el nombre del candidato o candidata, pero esto no le quita el sueño al PAN porque MORENA como partido solo existe en la mañaneras del presidente López Obrador.

Sin embargo, mientras AMLO decide cuando dar a conocer a los candidatos de su partido, Chucho Nader no pierde el tiempo, sigue trabajando de sol a sol y no para porque como bien dice no se confía lo que le digan las encuestas.

Así que Acción Nacional tiene en Tampico el único bastión panista del estado porque no quedó manchado por los tricolores y esto, les garantiza a sus militantes y seguidores de que el PAN seguirá gobernando el puerto sin compartir el poder municipal con la gente que lo saqueo.

