TRIBUNAL NIEGA AMPARO A GEÑO; ESTA A UN PIE A ESTADOS UNIDOS.

CONDICIONA ALIANZA FEDERALISTA ASISTENCIA DE CONAGO A REUNIÓN CON AMLO.

El ex gobernador EUGENIO HERNANDEZ FLORES, se encuentra prácticamente a un pie en los Estados Unidos, luego que un tribunal federal le negó Un amparo para evitar la orden de extradición dictada por la cancillería, solicitud que fue turnada ahora a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Así mismo, el ex gobernador de Tamaulipas envió una carta al presidente ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, y al canciller MARCELO EBRARD, para evitar su extradición a Estados Unidos, sin embargo se quejó que de que ninguno de los dos respondió.

Así pues, tras la solicitud de amparo, el tribunal federal decidió no resolverlo en tanto la SCJN no resuelva los aspectos de constitucionalidad argumentados por la defensa de GEÑO HERANDEZ, por lo que desecho la solicitud.

Por lo tanto GEÑO, está a un pie de irse a una prisión al sur de Texas donde es requerido por los delitos de lavado de dinero y fraude bancario.

Al ser extraditado serian dos ex gobernadores GEÑO HERNANDEZ y TOMAS YARRINGTON de Tamaulipas en la prisión federal.

En otra orden de ideas, los integrantes de la autodenominada alianza federalista condicionaron su asistencia a los trabajos de la conferencia de Nacional de gobernadores (CONAGO), a realizarse el próximo 19 de agosto en San Luis Potosí, a la incorporación de sus peticiones para acceder a mejor trato presupuestal, revisar los planteamientos para reformar el pacto fiscal y que el gobierno de ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, reaccione a los reclamos sobre el manejo de la crisis por la pandemia de COVID 19.

El pronunciamiento los avalaron los mandatarios JAIME RODRIGUEZ, de Nuevo León, FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA, de Tamaulipas, SILVANO AREOLES, de Michoacán, IGNACIO PERALTA, Colima, ENRIQUE ALFARO, Jalisco, MARTIN OROZCO, Aguascalientes, JAVIER CORRAL, Chihuahua, JOSE ROSAS AISPURO, Durango, quien participo en el encuentro vi virtual, y DIEGO SINHUE, de Guanajuato.

“En caso de que no se permita la intervención, la alianza no asistirá a la reunión”, advirtieron los ejecutivos estatales.

En otro orden, el presidente ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, visitara Reynosa el próximo sábado 15 de agosto, para informar sobre apoyos a los damnificados del huracán Hanna.

Aunque no se ja oficializado la agenda de la visita presidencial ni el lugar donde estará el presidente pero, se cree que será en un lugar cercano de las colonias dañadas severamente.

Personal de la secretaría regional de bienestar federal son quienes deben tener un censo de todas las personas afectadas, ya que el deseo del mandatario federal es que el apoyo se haga directamente a las personas afectadas sin intermediarios.

Cambio de tema, laboratorios particulares hacen una exhortación a las personas que no se hagan prueba rápidas, no son seguras para detectar el COVID 19.

Por favor, no se hagan pruebas rápidas si va empezando con los sistemas, el que salga negativo no quiere decir que no sean portadores del virus, para diagnostico únicamente es el hisopado nasal.

En algunos municipios hay diputados y funcionarios que andan ofreciendo prueba rápida de COVID 19 pero lo hacen para promoverse, la realidad es que esas pruebas son un engaño por lo que deben tener cuidado.

Por cierto el diputado local de Reynosa ULISIS MARTINEZ TREJO, quien fue detectado positivo del COVID 19 sigue sin recuperare y se encuentra delicado con asilamiento en su propio domicilio en esta ciudad.

Hace varias semanas el mismo declaro que había sido infectado y según el reporte es fecha que no logra su recuperación.

Siguiendo con el tema de los diputados, la diputada del pan ROXANA GOMEZ, podrá enfrentar grave problema ya que ha sido señalada como quien azuzó a un grupo de productores a romper la carretera federal de la autopista Reynosa Matamoros, que fue inundada por las lluvias del Hanna, y lo peor es que se uso una excavadora de su propiedad, pues como se sabe la diputada de Rio Bravo es dueña de una compañía constructora.

Ello lo hizo en su afán de promoverse ya que es aspirante a la presidencia municipal en aquel municipal en los comicios del 21.

Falta ver si el gobierno federal por conducto der la SCT le hace alguna acusación por el rompimiento de la carretera federal.

Por última, quien anda contento es el Jefe de la oficinas fiscal RAUL LOPEZ, quien anuncio que para el próximo lunes 17 la oficina a su cargo estrenara nuevo edificio que estará ubicado en la calle Progreso con Rio Panuco y Rio Sabinas de la colonias Longoria.

El flamante edificio albergara la oficina fiscal, auditoría fiscal, registro público de la propiedad, oficialía segunda del registro civil y comercio exterior.

El horario será el mismo de las 8am a las 2 y media pm de lunes a viernes.

No hay que perder de vista el futuro del jefe de la oficina fiscal RAUL LOPEZ, quien podría ser el tercero en discordia para la presidencia municipal.

Conforme se acerca la fecha que se abra el proceso electoral para el 21 su nombre podria aparecer como una de los principales aspirantes, pues reune todas los requisitos para gobernar la ciudad por acción nacional.

