La@Red

POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

TRIUNFO DE DEMOCRATAS FAVORECE RELACION MEXICO-EEUU

Para sorpresa de nosotros la dirigente nacional del PRI, Claudia Ruiz Massieu Salinas, asegura que la victoria del Partido Demócrata en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, será positiva para la relación bilateral con México y el avance de la agenda entre ambos países.

Explicó que con la mayoría demócrata en la en la Cámara Baja de EEUU se podrán abordar temas de interés para nuestro país. Luego dijo que con los demócratas históricamente México ha tenido coincidencias importantes en temas como la migración, si bien se debe construir un dialogo con ésta mayoría nueva “que, insisto, es alentadora”.

“Con los demócratas nos unen visiones históricas importantes como el tema migratorio, donde coincidimos en la visión de gestionar el fenómeno con corresponsabilidad entre todos los países”, remarcó la líder nacional del PRI y por cierto sobrina del ex presidente Carlos Salinas de Gortari.

Apuntó que ahora que han pasado las elecciones parlamentarias en Estados Unidos “podemos entablar una relación para construir la agenda diplomática parlamentaria tanto con el Senado de EEUU, como con la Cámara de Representantes”.

Sobre la presencia de la representante Nanci Pelosi como lideresa de la nueva mayoría demócrata, porque “hay una larga tradición de amistad y coincidencia con México y creemos que es positivo tener una aliada de nuestro país”.

En materia migratoria, dijo, México tiene coincidencias con los demócratas en aspectos como la no militarización de la frontera, el trato humano y la visión de corresponsabilidad. Hizo hincapié en que “esta nueva composición abre la puerta para un entendimiento que no sea hostil hacia nuestro país, pero también hacia los migrantes”.

En lo personal lamentamos la baja del capitán de fragata, Leoncio Ariel López Talamantes, el que supuestamente renunció al cargo de titular de la Dirección de Tránsito Local y Vialidades de Ciudad Victoria, habiendo nombrado el alcalde Xicoténcatl González Uresti en su lugar al también capitán retirado de la SEMAR, Jesús Rafael Mauret López, que acaba de asumir el cargo.

Y respetando opiniones decimos que lamentamos la salida de López Talamantes, ya que para nosotros sin siquiera conocerlo personalmente, ha sido el mejor director de Tránsito Local que ha tenido Ciudad Victoria en los últimos 20 ó 30 años y lo decimos porque a lo largo del camino observamos su formación, carácter y buen tino, para el desempeño de su encomienda, labor solamente equiparable al desempeño que tuvo el querido y respetado Polo Bello.

El gran problema para los que han llegado a ser directores del Departamento de Tránsito en Ciudad Victoria, dijo López Talamantes que “es el influyentismo que prevalece” en ésta localidad, que es lo que les impide desempeñar con libertad su función, ya que aquí todo mundo es influyente por la relación ó parentesco que tienen con funcionarios del gobierno federal o del estado.

Por eso en las calles y avenidas de Victoria podemos ver circular vehículos sin placas, tuertos, sin luces, pasarse los altos ó a exceso de velocidad, de lo que se percatan los agentes de tránsito que van pasando en la patrulla y no los paran porque tienen miedo perder su trabajo, por eso se fue el capitán Leoncio Ariel López Talamantes, si lo ven se lo pueden preguntar.

Nuestras antenas nos están reportando que al no participar Kenya Garza Reyes, Fernando Quintanilla ni la doctora Tayde Garza Guerra, como candidatos a la Dirección der la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, en el camino se quedó solo como candidato único el profesor y abogado Armando Villanueva Mendoza, cuyo curriculum nos merece todo nuestro respeto.

Porque nos estuvieron diciendo una y otra vez que los ex presidentes tenían una pensión de cinco millones de pesos mensuales y que se las iban a quitar, precisamente por el monto de la pensión y ahora que ya pasaron las elecciones en las que Andrés Manuel López Obrador resultó electo Presidente, se pone en claro que el monto de la pensión de los ex presidentes era realmente de 205 mil 122 pesos. No cabe duda todavía nos siguen viendo la cara de pentontos.

Del que ya andan diciendo por ahí que Vicente Fox Quesada no va a tener problema porque le quitaron la pensión, ya que tan pronto sea legal se va a poner a vender marihuana, como todo empresario emprendedor, proceso a la legalización al que le ha venido dando seguimiento desde hace mucho, porque sabe y bien que lo sabe que ahí está la lana.

El senador Américo Villarreal Anaya, de Tamaulipas por cierto, dio a conocer que el Senado de la República exhortó a la Comisión Nacional de Seguridad a que instrumente un programa encaminado a que reduzca al máximo la introducción de equipos de telecomunicaciones al interior de los centros penitenciarios del país, para evitar que se hagan llamadas de extorsión telefónica.

Dijo que al mismo tiempo se solicitó que se lleve a cabo la adecuación de los equipos bloqueadores de la señal y presenten las denuncias que correspondan por actos de corrupción detectados al interior de los reclusorios, relacionados con actos de extorsión.

Al presentar el Punto de Acuerdo, a nombre de Ricardo Monreal, autor de la propuesta, Villarreal Guerra dijo que en muchos reclusorios del país se suscitan actos de corrupción que permiten a determinados internos llevar a cabo actos delictivos hacia el exterior, como la extorsión telefónica.

En la Feria Tamaulipas 2018 dicen que todo estuvo muy bien, con la excepción de la venta de bebidas embriagantes, porque prenden la mecha en un dos por tres. Conocemos grandes ferias de Estados Unidos, hemos estado en algunas y no venden ningún tipo de bebida, porque en Tamaulipas lo hacen o no pueden dejar de hacerlo. Además la entrada a las ferias de EEUU es gratis y aquí cobran, porque ?

Nos reportan que la Universidad Autónoma de Tamaulipas ya puso en marcha el Primer Congreso “La Educación Pública, sus huesos y colmos”, que fuera organizado en el Campus Victoria por la Unidad Académica Multidisciplinaria de Ciencias, Educación y Humanidades (UAMCEH) y la Facultad de Estudios Superiores –Iztacala de la Universidad Nacional Autónoma de México (FES-UNAM).

Para el efecto se programaron conferencias magistrales, mesas de trabajo, conversatorios, ponendas y presentación de libros con el objetivo de generar un espacio de discusión, reflexión y análisis de la situación actual de la educación pública en México.

Con la representación del rector de la UAT, José Andrés Suárez Fernández, presidió la ceremonia la Secretaria Académica de la Universidad, Rosa Issel Acosta González, que se llevó a cabo en el Auditorio “Eduardo Garza Rivas”, acompañada del Director de la UAMCEH, Rogelio Castillo Walle.

En su mensaje Acosta González destacó que éste encuentro responde a las políticas de vinculación interinstitucional impulsadas en la UAT, por el rector José Andrés Suárez Fernández.

E.-mail rubenduenas15@hotmail.com

rubend@prodigy.net.mx