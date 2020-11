AGENDA POLÍTICA

Por: Juan Antonio Lerma

Trump o Biden: ¿Quién?

El candidato de AMLO

Morena y su nuevo líder

El firme liderazgo del alcalde Mateo

Ciertamente dicen los expertos en el tema político- electoral de Estados Unidos que si JOE BIDEN llega a ocupar la Casa Blanca, México podría perder una posición privilegiada como socio comercial que sostiene desde el año pasado con el Gobierno de los Estados Unidos.

Y es que nuestro país se ha beneficiado de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, donde hasta agosto del presente año había permanecido en el primer lugar de esta lista.

BIDEN habló durante su campaña sobre la importancia de China, pero no había adoptado una posición firme sobre qué es lo que hará en el tema de los aranceles.

También había publicado una serie de propuestas políticas que explicaban lo que intentaría en caso de lograr ser presidente y esa plataforma sin duda alguna fue un foco de atención por quienes le dieron la confianza y el voto que hoy mantiene dividido a los Estados Unidos.

De entrada la piedra angular de la plataforma económica de JOE BIDEN es el gasto de estímulo masivo destinado a impulsar la fabricación, con un enfoque en equipos médicos para combatir la pandemia de coronavirus. Así mismo dar el salto al inicio de la batalla contra el cambio climático.

Otra propuesta ha sido la de gastar US$ 2 billones durante cuatro años en proyectos de energía limpia. También ha pedido US$ 400.000 millones para esfuerzos de fabricación hechos en EE.UU. como vehículos de energía limpia, equipos de telecomunicaciones, acero y otros materiales de construcción y equipos de atención médica. Así mismo propone gastar otros US$ 300.000 millones en investigación y desarrollo en áreas como 5G, inteligencia artificial y tecnología de vehículos eléctricos. Ha dicho que apoya aumentar el salario mínimo a US$ 15 por hora.

Propuso también que aumentaría los impuestos a las personas que ganan más de US$ 400.000 por año. Que cancelaría los recortes de impuestos de DONALD TRUMP y aumentaría la tasa corporativa al 28%. El ex vicepresidente ha dicho que lo usaría para pagar gastos en áreas como atención médica, educación y cuidados.

Las críticas más agudas de BIDEN a TRUMP han sido a menudo sobre política exterior. Esta es un área en la que dijo que el presidente ha sido demasiado deferente con dictadores como VLADIMIR PUTIN, de Rusia, y KIM JONG UN, de Corea del Norte. Cree que el Presidente ha erosionado el papel de liderazgo de Estados Unidos en el escenario global.

Muchos consideran que la campaña de BIDEN y sus propuestas han sido exitosas, situación que lo mantenía hasta la tarde- noche de este miércoles como el virtual ganador de la elección presidencial de los Estados Unidos.

Se dice que la participación del ex presidente BARACK OBAMA en las últimas semanas de campaña (aunque siempre estuvo apoyándolo) fue clave para el ascenso de BIDEN. ¿Se puede decir que la era OBAMA está de regreso?.

Hasta antes del COVID-19, las probabilidades de JOE BIDEN de 78 años de edad para vencer a TRUMP eran bastante ralas.

A lo mejor una buena parte de los estadounidenses se dieron cuenta que no pueden tener al frente de un país tan poderoso y de gran potencia mundial a un pobre payaso irresponsable que no supo ni pudo vencer la pandemia del Coronavirus.

Aunque no lo parezca las elecciones en Estados Unidos son importantes para nuestro país, pues, dependerá mucho del presidente electo y del Senado, que se conforme el cómo serán las relaciones entre ambas naciones. Se sabe que BIDEN no le simpatiza ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.

Con TRUMP la situación es diferente, pues por lo pronto México ha estado sirviendo de muro humano de contención con la Guardia Nacional para que, tanto nacionales como centroamericanos, no puedan acceder al sueño estadounidense.

De tal modo que, podemos tener una idea de cómo seguiría la relación de México si TRUMP logra la reelección. Pero ¿qué pasará si ganase BIDEN?.

Un dato adicional: En dos ocasiones anteriores JOE BIDEN buscó y perdió la candidatura demócrata (1988 y 2008). En ninguno de los dos casos fue razón para armar un berrinche, ni gritó fraude al interior de su partido. Aceptó su derrota y continuó trabajando, primero por su partido y después por su país. Han sido muchos años de lucha. Es un viejo lobo de mar y pues hay quienes dicen que ya le toca. ¿Será?.

DEL ARCHIVERO…

A propósito, antes de fijar un posicionamiento sobre el proceso electoral de Estados Unidos, el presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR pidió esperar a que concluyan los conteos de la que, dijo, es una elección muy cerrada.

“No podemos opinar nada hasta que se termine el conteo y la autoridad correspondiente dé al ganador. Es una elección cerrada, no podemos nosotros dar una opinión, repito, solo desear que las cosas en Estados Unidos sigan ocurriendo en calma como hasta ahora, que está llevándose a cabo el conteo de los votos”, expresó el presidente.

Pero para nadie es un secreto que el corazoncito de LÓPEZ OBRADOR está con su amigo DONALD, quien por cierto como muestra de su amistad el mandatario estadounidense le apoda “Juan Trump”.

A nadie debe sorprender el cariño y la identificación del presidente TRUMP con AMLO.

Por cierto, ya que hablamos de candidatos y amigos muy cercanos del presidente LÓPEZ OBRADOR, tenemos que este miércoles, MARIO DELGADO CARRILLO solicitó licencia para dejar su curul en la Cámara de Diputados, a fin de a sumir la dirigencia nacional de MORENA tras ganar la encuesta interna efectuada en días pasados.

Desde la Tribuna de San Lázaro, rodeado de algunos de sus compañeros de bancada y sin guardar la saña distancia, MARIO DELGADO, quien recién convaleció luego de haber contraído COVID-19, destacó el trabajo que realizó durante los dos años que estuvo como coordinador de Morena y como presidente de la Junta de Coordinación Política.

Agradeció el apoyo de los demás líderes parlamentarios y las bancadas aliadas a la mayoría. El presidente AMLO hace días le agradeció su participación en la aprobación de diversas reformas.

La tarea de DELGADO para unificar a MORENA en todo el país, a los diversos grupos que se disputan el liderazgo de dirigencias estatales y locales, además de la pelea por las próximas candidaturas 2021, no será nada fácil. Ya veremos.

En cambio, tenemos que el gobernador tamaulipeco FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA supervisó este día la construcción de un nuevo Centro de Monitoreo en el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo, C-4, destinado a fortalecer el monitoreo de 1 mil cámaras de videovigilancia distribuidas en los municipios de Victoria, Hidalgo, Jiménez, Abasolo, Padilla, Güemez, Soto la Marina, poblado La Pesca y Estaciones TAM.

El centro de monitoreo Victoria, es una construcción de 500 metros cuadrados, reservado al análisis e investigación, por personal capacitado y certificado por la Comisión de Acreditación para Agencias de aplicación de la Ley, CALEA por sus siglas en inglés, una organización internacional. Para su construcción se ha destinado una inversión de alrededor de $27 millones de pesos.

Ya por último, le comentamos que ciudadanos comprometidos por el progreso, crecimiento y desarrollo de El Mante, Tamaulipas, se han estado sumando a las diversas acciones y tareas que a diario efectúa el alcalde JOSÉ MATEO VÁZQUEZ ONTIVEROS.

Son ciudadanos que aportan su granito de arena, que quieren a la urbe cañera y quienes aportan su fuerza laboral y unidades motrices con la clara intención de ver por el desarrollo de El Mante.

Actualmente, gracias a la participación y suma de voluntades de muchos ciudadanos, servidores públicos municipales y miembros del cabildo, junto al alcalde M ATEO VÁZQUEZ han estado entregando diversas obras, pero además poniendo en marcha otras tantas en colonias y comunidades rurales.

Se trata de mejores vialidades, cuartos habitación para personas vulnerables, además de la rehabilitación del alumbrado público en su totalidad, donde por cierto actualmente se desarrollan trabajos a la altura de la Glorieta carretera.- Mante Valles, a la salida, donde se instalan las bases para la colocación de los postes del alumbrado público.

Acciones de limpieza, de recuperación de espacios públicos, y de otras tantas actividades que a diario se observan por los diversos sectores poblacionales de la urbe cañera. De tal modo que el trabajo que ha venido desarrollando el alcalde JOSÉ MATEO VÁZQUEZ ONTIVEROS, ha sido notable y de firme liderazgo.

