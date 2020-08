[email protected]

TRUMP VA A PERDER LA CASA BLANCA, CON JOE BIDEN

Para el popular profesor de Historia de la American University, Allan Lichtman, experto en predecir los resultados de las elecciones presidenciales que se llevan a cabo en Estados Unidos y ha acertado con todos los ganadores desde 1984 a la fecha, en una nota de opinión que escribió y fue publicada en The New York Times, asegura que Donald Trump va a perder la Casa Blanca y será el demócrata, Joe Biden, el que ganará en noviembre.

Reconocido como el Nostradamus de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, Lichtman comentó que en el 2000 pronosticó que ganaría Al Gore, cuando en realidad ganó George W. Bush. A partir de entonces comenzó a pronosticar al ganador de las elecciones, no al ganador del voto popular.

“No me equivoqué”, dice sobre su pronóstico de hace dos décadas. “Correctamente pronostiqué que Gore ganaría el votos popular”, apuntó. Dijo que hace cuatro años Trump lo felicitó por su predicción, pero ahora su campaña lo cuestiona.

En el 2016, cuando las encuestas favorecían a la candidata demócrata Hillary Clinton. Allan Lichtman no solo pronosticó que Trump ganaría la elección, sino también que la Cámara Baja le abriría un juicio político. Hillary ganó el voto popular en esa contienda.

Comentó que ahora las encuestas favorecen a Biden, pero los sondeos no son tomados en cuenta por el experto al momento de hacer sus pronósticos, porque “no tienen ningún efecto en el resultado de las elecciones presidenciales”.

Lichtman basa sus pronósticos en una fórmula de 13 patrones, a los que llama “llaves”. Este es un sistema que desarrolló en 1980 junto con el matemático Vladimir Kellis-Borok, experto en investigaciones de pronósticos de terremotos. La fórmula esta basada en estudios de todas las campañas presidenciales desde 1860.

El profesor Allan Lichtman explica por qué, según su pronóstico y modelo de”las claves para la Casa Blanca” el presidente Donald Trump perderá la reelección en noviembre. El historiador se basa en un modelo de 13 claves. Según Lichtman el mandatario estadounidense ahora tiene siete claves en contra, luego de agregar la economía a corto y largo plazo, además del malestar social.

Vamos a ver cómo nos va de llegar a perder Donald Trump la presidencia de Estados Unidos, como lo augura el experto en procesos electorales Allan Lichtman, ya que el presidente Andrés Manuel López Obrador recientemente se reunió con él para agradecerle la puesta en marcha del nuevo tratado de libre comercio (T-MEC).

Por cierto hoy lunes será La primera noche de la convención del Partido Demócrata que se realizará del 17 al 20 de agosto, en la que Joe Biden aceptará su candidatura a la presidencia, según algunos medios de información, en la que se contará con la intervención de Michelle Obama, Bernie Sanders y del exgobernador de Ohio, John Kasich, de acuerdo con una fuente citada por la CNN.

También asistirán el ex presidente Barack Obama, de Estados Unidos y su esposa Michelle, así como la ex secretaria de Estado, Hillary Clinton y el senador Bernie Sanders, los que serán algunas de las personalidades que acompañarán al ex vicepresidente Barack Obama.

El director del Centro de Microbiología y Epidemiologia Gamaleya, Alexandr Ginzburg, que desarrolló la primera vacuna registrada en Rusia contra la COVID-19, acaba de anunciar que la vacunación masiva en el país comenzará dentro de un mes.

Después de todo lo acontecido en éstos últimos cinco meses, –marzo-agosto– la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) ayer domingo dio a conocer que hoy lunes empieza el proceso de inscripciones y reinscripciones, que estará abierto del 17 al 21 de agosto, en lo que corresponde al Ciclo Escolar de Otoño 2020-3.

A partir de hoy lunes, 17 de agosto, a las 9:00 de la mañana se publican los resultados del exámen general de ingreso a licenciatura Exani II del Centro Nacional de Evaluacion para la Educación Superior (Ceneval), con la lista de alumnos aceptados para nuevo ingreso.

Los resultados del Ceneval se publicarán en la página web del módulo académico de la Universidad https://escolares.uat.edu.mx/ConsultaResultados.aspx a través de los sitios y redes sociales de las Facultades y Unidades Académicas de la máxima casa de estudios del estado.

La UAT exhorta a todos los estudiantes, de nuevo ingreso y de reingreso, a cumplir en tiempo y forma con sus respectivos trámites, para lo cual disponen del sistema de pagos en línea en el portal oficial de la Universidad (www.uat.edu.mx).

Para los trámites de reinscripción, los alumnos del segundo período en adelante disponen del sistema de inscripción en línea con acceso en el sitio www.academico.uat.edu.mx en el cual generan su ficha de pago y horarios de clase.

Para los alumnos de nuevo ingreso las Facultades y Unidades Académicas a través de sus sitios web y redes sociales, han estado informando y orientando a los aspirantes el procedimiento que deben seguir para el proceso de inscripción.

De acuerdo con el calendario escolar y administrativo de la UAT, el período de clases arranca el 24 de agosto y concluye el 11 de diciembre, mientras que el cierre de la actividad administrativa se ha programado para el 18 de diciembre

Cabe señalar que en su oportunidad el rector de la UAT, José Andrés Suárez Fernández, ha dado a conocer que el periodo Otoño 2020-3 iniciará las clases en la modalidad mixta opción virtual y si las condiciones sanitarias lo permiten, algunas de las actividades que son propias de los universitarios se realizarían de manera presencial.

Para ello se ha impulsado la capacitación permanente del personal académico de la UAT para la planeación didáctica y la impartición de cátedra en medios visuales, además de cursos dirigidos a los estudiantes para capacitarlos en las plataformas de clases virtuales y seguir avanzando en los programas educativos frente a la contingencia sanitaria por el COVID-19.

