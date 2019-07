DIALOGANDO

“Tula desde el Cielo”.

Por Roberto Olvera Pérez.

Previo a celebrar un aniversario más de su fundación Tula, que lo festejará en grande este 22 de julio del 2019, tendrá este domingo 21 su Primer Festival del Globo denominado “Tula desde el cielo”. Evento que se llevará a cabo en la Unidad Deportiva del municipio en punto de las 6:30 de la mañana y será totalmente familiar.

Este acontecimiento será el primero en todo Tamaulipas y ¡Definitivamente no te lo puedes perder!, donde seguramente llegaran funcionarios del gobierno estatal para darle más realce al evento y no se sorprenda que aparezca por ahí el gobernador del Estado Francisco García Cabeza de Vaca, su esposa, la señora Mariana Gómez de García Cabeza de Vaca y sus tres hijas, Mariana, Sofía y Lourdes.

Cabe mencionar que este evento es similar al que se realiza en la ciudad de León, Guanajuato. En Tula se realizará de globos aerostáticos multicolores y de imágenes, la clase empresarial está apoyando en todo al frente su organizador Jesús Alberto Castillo y no se diga de su anfitrión, el alcalde Lenin Vladimir Coronado Posadas, que está al pendiente de todo para que sea un éxito. Me informan que hay suficiente espacio hotelero para atender a los visitantes.

Según la agenda serán cuatro los globos aerostáticos que participarán en este Primer Festival de Globos. El personal encargado del evento, su organizador informó que si las condiciones climáticas lo permiten, los globos serán elevados a partir de las 6:30 de la mañana y hasta al medio día, pues para realizar esta actividad es necesario que el viento esté por debajo de los 12 kilómetros por hora y se mantenga un ambiente fresco para resaltar el espectáculo.

Para mantener esta diversión no debe estar un ambiente cálido (viento caliente), ya que no se puede mantener inflado el globo. El Primer Festival de Globos en el Pueblo Mágico de Tula, busca innovar al sector turístico, además de que será un evento cien por ciento familiar en plenas vacaciones de verano, así que no faltes y asiste a divertirte sanamente y si lo haces en familia mejor.

Este evento estará al alcance de todas las personas en diferentes dimensiones los globos y que pintarán el cielo de esta región de colores. La meta es convertir al Pueblo Mágico de Tula como Teotihuacán, Tequisquiapan o León, Guanajuato, donde se realiza este tipo de eventos cada año, expusieron por parte del organizador.

Los Precios son: -$100 el boleto de acceso al festival y -$300 la foto con elevación del globo (no es paseo) que conste.

Por cierto, el alcalde Lenin Vladimir Coronado Posadas, viene supervisando los trabajos de rehabilitación de caminos rurales y calles del municipio y vecinos del lugar que vienen siendo beneficiados con esta tarea que realiza el gobierno municipal de Tula, 2018-2021 dentro del programa de mejoramiento de vialidades, salen de sus viviendas para agradecer al alcalde por esta rehabilitación que sin duda alguna será de gran beneficio, ya que en tiempo de lluvias era imposible transitar por estas arterias.

Con estas acciones de mejoramiento de vialidades el gobierno municipal que preside el joven alcalde Coronado Posadas, refrenda el compromiso de trabajar en unidad para seguir construyendo la ciudad en crecimiento que merecemos todos.

NOTAS CORTAS

1.- En fechas recientes, el Programa Estatal “Aulas Hospitalarias” llevó a cabo el cierre de actividades del Ciclo Escolar 2018-2019 en los tres Hospitales de Ciudad Victoria: Hospital Infantil de Tamaulipas, Hospital General “Norberto Treviño Zapata” y Hospital Civil “José Macías Hernández”. Tamaulipas cuenta con el mayor número de hospitales en los que se brinda la educación inclusiva y de calidad a través del Programa “Aulas Hospitalarias”, anteriormente conocido como “Sigamos Aprendiendo en el Hospital”, los cuales cuentan con un total de 26 aulas hospitalarias equipadas, teniendo como principal objetivo combatir el rezago educativo por enfermedad en niños, niñas y jóvenes, que por su condición son más propensos a la deserción escolar.

Se llevan a cabo actividades cívico-culturales en las aulas hospitalarias, permitiendo vivenciar en los pacientes-alumnos los momentos que suceden de manera regular en la escuela. Actualmente el Programa cuenta con 35 Docentes y 7 Administrativos; operando en los municipios de: Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Valle Hermoso, Victoria, Mante, Tampico y Madero. Durante el ciclo escolar 2018-2019 el Programa atendió 14 mil 169 pacientes-alumnos, en los doce hospitales de la entidad.

2.- Para mantener a Tamaulipas seguro y en paz, el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, firmó recientemente un convenio de colaboración con los Estados hermanos de Coahuila y Nuevo León. En su mensaje el mandatario tamaulipeco ratificó el compromiso de seguir trabajando en materia de seguridad, que es un tema prioritario para el Estado, como trabajar de manera coordinada con el Ejército Mexicano, los 43 municipios y la sociedad civil.

3.- Que bloqueos y más bloqueos, que por aquí, que por allá y ni caso les hizo el Presidente de la Republica Andrés Manuel López Obrador, a los campesinos que hicieron marchas y plantones pidiendo la entrega de recursos para la siembra de los ciclos agrícolas. Les respondió que estos se entregaran a los campesinos productores directamente que sigan con sus bloqueos.

4.- La pregunta impertinente: ¿Cuántos empleados han salido de las delegaciones federales a quienes se les acusa de ser empleados de confianza? ¿Y cómo creen que estén ahora con López Obrador?

5.- ¿Sabía usted que?… en el altiplano tamaulipeco gobiernan tres mujeres y gobiernan muy bien. Ellas son Marisela Rodríguez González de Bustamante; María Anselma de León Cruz de Miquihuana y Laura Córdova Castillo de Palmillas. Insisto, y lo hacen tan bien con todo el apoyo del gobernador del Estado para que sus municipios crezcan aun más.

6.- Una de sociales: desde este espacio vaya el saludo para nuestro amigo y colega Ing. Francisco Arellano Conde, pues este sábado 20 de julio celebrará en grande su cumpleaños, donde seguramente estará rodeado de amigos y familiares. Enhorabuena amigo y que sigas cumpliendo muchos años mas de vida. Por supuesto ahí estaremos en tu fiesta.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.