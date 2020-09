EN CONCRETO

Por: Ángel A. Guerra

Turbulencia

Aunque tres de los ocho partidos que harán presencia en el escenario electoral no contemplan aplicar métodos complicados para la selección interna de candidatos a presidentes [¡y presidentas!] municipales, ya se percibe en la atmósfera tamaulipeca la inquietud y el nerviosismo que antecede a la zozobra de los “encontronazos”.

En Reynosa, por ejemplo, grupos políticos de Morena que encabezan RIGOBERTO RAMOS ORDÓÑEZ, HUMBERTO PRIETO HERRERA, ARMANDO ZERTUCHE ZUANI, CAMILO MARTÍNEZ y MARCELO OLÁN, hacen presencia en territorio en busca de la candidatura para presidente municipal, pero no parecen dispuestos al diálogo para ceder espacios.

Al contrario, todos se creen merecedores de la candidatura, aunque de los cinco, solo RAMOS ORDÓÑEZ, PRIETO HERRERA, CAMILO MARTÍNEZ y MARCELO OLÁN realizan trabajo social a nombre de Morena en las colonias y comunidades rurales.

ARMANDO ZERTUCHE, diputado federal, rara vez se le observa en las colonias.

No obstante el clima de recelo entre ellos, la realidad es que Morena, y el resto de los partidos políticos, disponen de las candidaturas a diputados locales y la federal [¡4 por Tamaulipas y 2 federales!], para asignarlas como “premio de consolación” a quienes no alcancen el Ayuntamiento, pues por cada municipio solo hay una silla de presidente municipal.

Ha trascendido por voz de sus principales jerarcas, que Morena elegirá a sus candidatos por la vía tradicional de la consulta, y bajo tal método, es un hecho que el favorecido resultaría el diputado local RIGO RAMOS, aunque se “filtró” el dato que parece haber dados cargados a favor de MARCELO.

Y no de ZERTUCHE, que sería el “candidato natural” en caso de que MARIO DELGADO resulte electo nuevo líder nacional de Morena.

Por el lado del PAN, salvo pequeñas grescas que protagonizan quienes perciben que no serán favorecidos por la designación de candidatos, no se percibe mayor problema, pues las filas de Acción Nacional permanecen files y disciplinadas al dirigente factual del panismo tamaulipeco.

Solo Reynosa podría registrar una pequeña alteración Si-No-Se-Realizan-Consensos que armonicen la designación del candidato.

Pero, al igual que en el resto de los municipios, el PAN-Reynosa cuenta con 4 diputaciones locales -¡y 2 federales!- para asignarlas como “consolación”.

Pues presidencia municipal, solo hay una.

¡Ah!, RIGO subió a redes un video con el líder del Senado, RICARDO MONREAL ÁVILA, en el que el ex gobernador zacatecano envía un saludo a Reynosa, e invita al rescate político de este municipio.

A propósito de Reynosa, la Alcaldesa, MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ dirigió instrucciones a la Coordinación de Servicios Públicos Primarios, para incrementar las acciones que contribuyan a la limpieza y el desazolve de alcantarillas y canales pluviales y tener un Municipio limpio y amigable con el medio ambiente.

Para dar cumplimento a estas indicaciones, personal de las Direcciones de Limpieza, Maquinaria y Equipos y de Bacheo, realizan diariamente actividades para mantener en condiciones salubres la vía pública y sitios de recreación.

Este jueves se ejecutó una jornada intensa de limpieza, deshierbado y descacharrización en la avenida Paseo del Tamesí del fraccionamiento Villas de Diamante, y en el bulevar Las Torres de la colonia Ampliación La Presa, continuó la brigada de chapoleo.

Las acciones de limpieza y descacharrización que lleva a cabo el Municipio, serán efectivas sólo si se cuenta con el apoyo y colaboración de toda la comunidad, no tirando basura en terrenos baldíos y en la vía pública, por lo que sigue exhortando a que todos cumplamos nuestra obligación de disponer de la basura de manera correcta.

¡Ah, por cierto!, el Gobierno Municipal de Reynosa informó que de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, en esta región la probabilidad de tormenta es de hasta el 90% para hoy viernes 18 de septiembre.

La temperatura para este viernes se pronostican 31 grados Celsius en la máxima y mínima de 21, y para el sábado 19 de septiembre la máxima probable corresponde por igual a 31 Centígrados y una mínima de 20, con baja probabilidad de lluvia.

Protección Civil y Bomberos recibió instrucciones de la primera autoridad municipal, la DOCTORA MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, a estar pendientes del llamado de la población.

CdeV COMPARTE FELICITACIÓN

Un paréntesis para mencionar que el Gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA compartió felicitaciones con las doctoras NORA HILDA VEGA, del Hospital General de Altamira y BEATRIZ ALEJANDRA DE LA GARZA, del Hospital General de Zona número 13, de Matamoros, por haber recibido la condecoración Miguel Hidalgo, entregada por el @GobiernoMX, por su relevante servicio ante la emergencia por #COVID19.

Y bueno, digo que el Gobernador compartió los parabienes porque ayer, al festejar su cumple, recibió un sinfín de felicitaciones: ¡Hasta la Secretaria de Gobernación, OLGA SÁNCHEZ CORDERO! le posteó un twit deseándole muchos años más de vida.

[-Entreparéntesis: A petición de México, se amplió hasta el próximo 21 de octubre, la restricción para el cruce a los Estados Unidos.

Es decir, una prórroga de 30 días, lo cual pondrá en gravísimos aprietos al sector comercial del sur de Texas, cuyas ventas dependían en gran parte de compradores mexicanos radicados de este lado de la frontera, y que ya causó la quiebra de muchos establecimientos al otro lado del río-].

MATAMOROS: MÁS PAVIMENTO

De otro lado, deje compartirle que con una inversión que supera los 3 millones 500 mil pesos, el Gobierno Municipal de Matamoros trabaja en la pavimentación de la calle Hidalgo y Armando Manuel Chapa en la colonia Villa de Cortez, informó MARCO ANTONIO HERNÁNDEZ ACOSTA.

El Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología explicó que en esa obra se aplican recursos del gobierno federal provenientes del Fondo de Infraestructura Social Municipal -FISMUN-, mediante el cual se autorizó una inversión superior a los 104 millones de pesos para diversas obras.

Indicó que en la calle Hidalgo y Armando Manuel Chapa, en el tramo de Loma Prieta a Armando Manuel Chapa y de Hidalgo a Límite se pavimenta una superficie de 3 mil 289 metros cuadrados.

Esta obra fue incluida dentro de las 26 acciones de pavimentación que se realizan en diversas colonias populares, en las que se aplica una inversión superior a los 64 millones de pesos.

En esta administración, agregó, estamos trabajando en aquellos sectores considerados como de alta marginación a fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes.

HERNÁNDEZ ACOSTA explicó que las indicaciones del alcalde MARIO ALBERTO LÓPEZ HERNÁNDEZ son en el sentido de que cada obra de pavimentación que se realice sea considerando integrar un circuito vial que facilite la entrada y salida de las familias de cada colonia.

RAMPA PARA DISCAPACITADOS

En Nuevo Laredo, entre tanto, la Secretaría de Obras Públicas construye una rampa de acceso para que las personas con discapacidad puedan ingresar a la planta alta del Edificio Anexo a Presidencia.

El presidente municipal ENRIQUE RIVAS incluyó este proyecto en el Plan de Obra Pública, el cual tendrá una superficie de construcción de 188 metros cuadrados y los trabajos iniciaron hace dos semanas.

El alcalde refirió que esta rampa era muy necesaria, ya que las personas discapacitadas no tenían como subir a las secretarías que se encuentran en la segunda planta del edificio.

En este contexto, el secretario de Obras Públicas, JAIME RUIZ RENDÓN mencionó que este proyecto también va a cumplir con la imperiosa necesidad de una salida de emergencia para los demás usuarios y personal que ahí labora.

Agregó que el área tendrá iluminación natural y artificial, así como luces de emergencia en caso de apagones, todo esto en beneficio de 300 habitantes directos y 600 indirectos. La inversión de la obra es de más de 4 millones 800 mil pesos.

TAMPICO: ALIANZA GOBIERNO-SOCIEDAD

Cambio de orientación temática para compartirle que más de 50 jornadas de limpieza ha realizado el Gobierno Municipal de Tampico, que encabeza el Presidente CHUCHO NADER, durante el periodo de octubre de 2019 a septiembre del presente año.

Al subrayar el rubro de Servicios Públicos como uno de los prioritarios en su administración municipal, el Jefe Edilicio dijo que en estos dos primeros años se ha logrado colocar a Tampico a nivel nacional, como una de las ciudades más limpias, mejor iluminadas, con mayor orden y seguridad.

Recordó que su reciente informe de Gobierno rendido el pasado domingo en la Casa de la Cultura, presentó a la comunidad tampiqueña un resumen de su trabajo, en donde hizo mención de las acciones de limpieza en los distintos sectores de la ciudad que se han venido fortaleciendo y ampliando a través de las jornadas de limpieza de “Tampico Brilla”.

NADER NASRALLAH dijo que en el marco de la campaña Diciendo y Haciendo, además de recolectar más de 1,800 toneladas de basura, se ha efectuado la limpieza en calles, banquetas, predios abandonados, desazolve de canales, retiro de basura especial, descacharrización y rehabilitación de luminarias”, expresó el edil.

NADER: ECOS DEL 2º INFORME

“Invertimos un millón 600 mil pesos en la ampliación y modernización del Parque Fray Andrés de Olmos, junto a la Laguna de El Chairel; mejoramos y remodelamos el Parque de las colonias Petrolera y Lauro Aguirre donde aplicamos, un millón 400 mil pesos.

GONZÁLEZ ROBLEDO, DE LUTO

Por cierto, enviamos nuestra más amplia solidaridad al diputado federal ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO por el sensible fallecimiento de su señor padre, el ex alcalde ERASMO GONZÁLEZ MARTÍNEZ, acaecido la víspera en ciudad Madero.

Con Don ERASMO no pocas veces paladeamos un aromático café en el Súper Cream anexo al Palacio municipal, disfrutando la charla y las opiniones políticas de otro ex alcalde, GUADALUPE ‘Lupe’ GONZÁLEZ GALVÁN.

Lo que nos recuerda que cuando ERASMO militaba en el PRI y aspiraba a la presidencia municipal de ciudad Madero [¿ya no?], argumentaba su origen petrolero para acceder a la nominación, pues su padre trabajó largos años en la máxima industria del país y perteneció a la muy emblemática Sección 1, y en aquellos tiempos los petroleros con ESDRAS ROMERO VEGA a la cabeza, ejercían el monopolio de los cargos políticos de ciudad Madero.

Hasta que llegó Morena.

Hoy, la alcaldía la ocupa otro ex priista, ADRIÁN OSEGUERA KERNION, quien bajo la asesoría del ex alcalde ‘Lupe’ GONZÁLEZ GALVÁN ‘picó piedra’ desde McAllen en el PRI pero como no le asignaron la candidatura “emigró” a Morena, desde donde es muy previsible que busque su reelección, aunque sus incondicionales lo lisonjean llenándole la cabeza de espuma y haciéndole creer que va a ser el próximo gobernador de Tamaulipas.

ALTAMIRA, RÍO REVUELTO

Por asociación temática, le comparto que el promisorio futuro económico de Altamira está convirtiendo a ese prometedor puerto industrial en un codiciado objetivo político, al grado de que la pandilla que capitanea el ex alcalde JUVENAL HERNÁNDEZ LLANOS ya tiene en marcha una estrategia para retener el poder ahora que su esposa, ALMA LAURA AMPARÁN, concluya su segundo periodo.

Cínico como es, HERNÁNDEZ LLANOS niega ser el poder tras el trono en la administración de su cónyuge, pero quienes están cerca del núcleo de las decisiones saben que en el gobierno municipal de Altamira no se mueve una hoja de papel bond si no es con el consentimiento del ex alcalde, quien tras bambalinas manda y decide sobre los asuntos de mayor importancia.

A HERNÁNDEZ LLANOS se le responsabiliza de estar boicoteando bajo el agua el proyecto político del diputado MIGUEL ÁNGEL GÓMEZ ORTA, pues a pesar de que los consensos favorecen al legislador altamirense para alcanzar la nominación del PAN como candidato a la Sucesión Municipal 2021, bajo la superficie JUVENAL agita grupúsculos para crear otras corrientes de opinión a través del PRI.

Incluso de Morena, amagando con una desbandada hacia otro partido si la decisión no favorece a sus incondicionales.

En Altamira es un secreto a voces que del Ayuntamiento salen “líneas” a favor de la diputada KARLA MAR, delfín de la Alcaldesa ALMA LAURA para su propia sucesión, aunque también trasciende que su esposo JUVENAL juega con otras fichas en el mismo tablero de la Sucesión 2021.

Por ello, desde el espacio que utiliza JUVENAL para operar la Sucesión, suelta rumores y versiones venenosas que involucran a terceros personajes como ‘prospectos’ al relevo de su esposa, como VÍCTOR MERAZ, ALFREDO POLANCO AGUILAR y hasta a la propia SILVIA CACHO, pero solo busca revolver las aguas del proceso interno para sacar raja política.

Pero, también “mueve” otros nombres, como el eterno aspirante a la alcaldía, CARLOS JAVIER ‘Cacho Toral’ GONZÁLEZ TORAL y hasta el ex diputado JOSÉ CIRO HERNÁNDEZ ARTEAGA.

Incluso, no se duda que detrás del golpeteo contra los también ex alcaldes ARMANDO LÓPEZ FLORES y JAVIER GIL ORTIZ, se esconda la mano de JUVENAL.

Pero, ojo, del Tercer Piso podría venir un “ramalazo”.

OLGA CRECE EN EL SUR

Cierro el capítulo sureño compartiéndole que amigos y organismos sociales del siempre bello y alegre puerto de Tampico, se reportan listos, montados y armados para sumarse a la corriente de opinión política a favor de OLGA SOSA RUIZ, hoy por hoy diputada federal de Morena por el VIII distrito, de modo que 2021 será un año muy movido en materia político-electoral, máxime que desde la ciudad de México se está generando una ola que ya muchos perciben en los litorales de Tamaulipas.

¡Ah!, por cierto, desde la Cámara de diputados, SOSA RUIZ ha sido una de las más activas promotoras de la defensa de la mujer, incluso ha motivado la participación de distinguidas féminas tamaulipecas en Foros de expresión sobre temas relevantes relativos a la violencia de género, lo cual generó esta semana un acuerdo del Congreso local sobre el ciberacoso, convirtiéndose también en un acierto del presidente de la Junta de Coordinación Política, GERARDO PEÑA FLORES, presidente de la Diputación Permanente.

Por lo pronto, si va a enlistarse para el 2021 [como así parece, con el respaldo de Morena], OLGA debe prepararse para enfrentar la agigantada figura del alcalde JESÚS ‘Chucho’ NADER, quien a querer o no ha chambeado duro por oxigenar la vida del puerto, de modo que casi podría decirse que trae la reelección en el bolsillo.

“TRUENA” GOBIERNO DE LA 4T

La crisis del agua, que estalló inicialmente en Chihuahua y se reflejó ayer en Nuevo León y Tamaulipas, fue definida con claridad meridiana por un productor agrícola chihuahuense afectado por la mala distribución de ese recurso: “Es por ineptitud y corrupción de funcionarios de la Comisión Nacional del Agua”.

Así de claro. Era un genuino productor rural, quien al ser entrevistado en el exangüe litoral de la presa “La Boquilla”, acusó de opacidad a la CNA, al advertir que por acuerdos sospechosos se está agotando el caudal que utilizan como reserva para el siguiente ciclo.

Era un hombre de campo. No era un “grillo” de café ni un líder político de oposición, no: era un hombre con la piel curtida por el sol y las manos encallecidas por el uso del tractor y los aperos del agro.

Su lenguaje incluso, totalmente rural.

Tan rural así, que dijo del presidente: “Este pelado ignorante debe venir a ver nuestra realidad, para que vea como estamos”.

¡Ouch!

PAN ANUNCIA 500 FOROS

Desde otra perspectiva, la dirigencia estatal del PAN anunció el arranque de la realización de 500 Foros de Consulta a efecto de elaborar su Plataforma Electoral 2021-2024, y de paso, el dirigente LUIS CANTÚ GALVÁN aseguró que su partido repetirá triunfos en las elecciones del 6 de junio del 2021.

El primero de estos Foros, que se desarrollarán durante 2 meses, se llevará a cabo en la capital de Tamaulipas, con la intención de entablar diálogo ciudadano para nutrir la propuesta de Acción Nacional

CANTÚ GALVÁN anticipó que el PAN repetirá los resultados de las últimas elecciones locales, al tiempo de descartar un avance electoral de Morena en Tamaulipas.

DIF-REYNOSA: APOYO AL SECTOR SALUD

Con el propósito de apoyar al personal médico que labora en atención a pacientes con COVID-19, personal del sistema DIF Reynosa entregó diversos apoyos al personal médico del Hospital General “Dr. José María Cantú”.

El presidente del patronato del sistema DIF Reynosa, CARLOS PEÑA ORTIZ entregó diversos apoyos entre los que destacan artículos de la canasta básica, bebidas hidratantes, agua embotellada, artículos de limpieza, caretas y cubrebocas N95.

PEÑA ORTIZ, quien estuvo acompañado por la regidora encargada de la comisión de salud en el cabildo, ANSELMA HERRERA RODRÍGUEZ, agradeció al personal de salud por el trabajo realizado en la atención a pacientes y casos sospechosos de COVID-19.

“Agradecemos al personal de salud por su trabajo y esfuerzo en el combate de esta enfermedad que ha afectado no solo a las familias de Reynosa sino a nivel mundial, por eso les pedimos a todos que continúen con las medidas de higiene implementadas por el sector salud” dijo.

El presidente del sistema DIF Reynosa reiteró su compromiso de apoyar a los diferentes sectores de la sociedad tanto del área rural como urbana y en esta ocasión se cumple una vez más con los “Héroes de la Salud”, brindándoles diversos beneficios, como estímulo a su trabajo incansable ante la pandemia que hoy se vive.

DIF-TAMAULIPAS

Concatenando temas, el Sistema DIF Tamaulipas, que preside MARIANA GÓMEZ de GARCÍA CABEZA DE VACA, busca a los voluntarios que se han destacado por su servicio en favor de la comunidad tamaulipeca durante esta pandemia del COVID-19, con la finalidad de reconocer su trabajo altruista.

Bajo el lema “Pasión por Servir”, convoca a dependencias públicas, organizaciones de la sociedad civil, instituciones educativas, empresas y público en general para que postulen a candidatos al Reconocimiento Estatal al Voluntario del Año 2020.

Las 4 personas que resulten ganadores además de ser reconocidos, se les entregará como premio $50,000.00 (Cincuenta mil pesos M.N.).

La convocatoria dice que los candidatos deberán ser tamaulipecos por nacimiento o tener por lo menos 3 años de probada residencia. No se aceptará la auto postulación o postulaciones familiares.

Las propuestas de postulación deberán enviarse por correo electrónico a: [email protected], o si lo prefieren por servicio de paquetería en una memoria USB (nada impreso).

La convocatoria estará abierta desde su publicación y cierra el lunes 9 de noviembre de 2020, a las 15:00 horas.

Por último, en el marco del Programa de Apoyo a la Gerencia para su desarrollo y activación, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) a través de la Secretaría de Investigación y Posgrado (SIP) llevó a cabo el curso gratuito en línea «Covid-19 implicaciones en el IMSS para las MiPyMES», dirigido a micros, pequeños y medianos empresarios.

Al contribuir desde la academia e investigación universitaria en la reactivación de negocios, el programa tiene como objetivo que los participantes conozcan y den cumplimiento cabal a las obligaciones que un patrón debe atender ante el IMSS y tenga conocimiento de las facilidades implementadas por el Covid-19.

Las actividades se realizaron de manera coordinada por el Centro de Innovación y Transferencia del Conocimiento (CINOTAM) de la UAT y la representación en el Campus Sur de la Secretaría de Investigación y Posgrado.

El curso fue impartido por la CPC JULIANA ROSALINDA GUERRA GONZÁLEZ, quien abordó temas relacionados a los antecedentes y el marco legal, las obligaciones ante el IMSS, los decretos, acuerdos y acciones diversas por Covid-19, las facilidades y beneficios en el IMSS para patrones y trabajadores; así como las acciones necesarias a realizarse dentro la nueva normalidad y la autoevaluación del protocolo de seguridad sanitaria.

Por hoy es todo, nos leemos mañana.