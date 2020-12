Tendencias

Oscar Contreras

Turrubiates va, pero… ¿llegará?

Un trascendido de la secretaria General de Gobierno informó a detalle la designación de Jaime Turrubiates como candidato del PAN a la presidencia municipal de Ciudad Madero, pero sin consultar a los consejeros panistas, a su militancia y simpatizantes de este partido.

Como lo explican, quedó claro que fue una imposición de la cúpula del poder estatal y aunque los panistas siempre habían demostrado su capacidad democrática para seleccionar a sus candidatos, en esta ocasión retrocedieron al pasado, es decir, al vil dedazo como en los tiempos del PRI.

Y es que si Jaime Turrubiates participa en una selección interna del PAN maderense, es casi seguro que nunca hubiera ganado, y no es porque sea un mal candidato, es muy competitivo, pero aún la ciudadanía recuerda sus desplantes de poder y cómo utilizó su posición para consolidar sus negocios.

De igual manera, recuerdan que cuando fue alcalde no hizo ninguna obra en el municipio. No existe nada para recordar, salvo los escándalos en que se vieron envueltos sus hijos y eso, a mucha gente les produce terror.

Pero no tan sólo eso se supo, al terminar su trienio sus concuños se quejaron de que nunca los apoyó porque sus familiares cercanos se beneficiaban con la administración municipal y se quedaban con los diezmos de los proveedores. Así como con los mejores negocios que se dieron al amparo del poder municipal.

Y finalmente, los panistas de Madero, un tanto molestos comentan que no es su candidato, es al que no querían al igual que a Carlos Fernández, quien ahora será el candidato a la diputación local y se espera que gane con el apoyo de Turrubiates.

Nos platican que el acabose del PAN en este municipio se da con Joaquín “Joaco” Hernández Correa, quien siempre sale bien calificado en las encuestas pero porque los maderenses conocieron a su padre, pero él es otra cosa muy diferente, muy muy diferente.

Así que Jaime, Joaco y Carlos, dicen los panistas de Ciudad Madero que no son los candidatos que ellos querían, que muchos de manera sigilosa se harán a un lado y no van a participar en las elecciones, para no obstaculizar el trabajo que puedan hacer.

En fin, nunca hemos dudado que Jaime Turrubiates sea competitivo y pueda dar una gran pelea por volver a la presidencia municipal, pero el escenario ha cambiado y no es lo mismo que hace siete años cuando ganó y además, por lo sucedido y los agravios cometidos, hay muchos maderenses que quisieran verlo perder.

De salida. El priista César Saavedra Terán, vicepresidente municipal de Ciudad Victoria, asegura que participaran con la COEPRIS y otras instancias del gobierno estatal en los operativos para que la ciudadanía acate las medidas sanitarias contra el Covid-19.

Asegura el vice alcalde Saavedra Terán que las revisiones no son con el objetivo de suspender fiestas, sino simplemente generar conciencia y apoyar para evitar a la propagación de contagios.

Y por último el priista vicepresidente dijo que se restringe la entrada a la plaza Juárez y las familias que acudan solo deberán estar 15 minutos para evitar aglomeraciones. Sin embargo… ¿no sería mejor que quitarán el pino y los adornos navideños? Así no habría tentaciones. ¿Cómo la ven, eh?

Por cierto, sorprendió la presencia de Alejandro Rábago Hernández en el dizque informe de Erasmo González Robledo y esto parece indicar que es un acercamiento con los morenistas, para luego entrar a alguna candidatura que bien pudiera ser a la diputación federal. ¿Verdad?… ya lo veremos.