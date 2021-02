LETRAS PROHIBIDAS

UAT, Ciest, mujer y 4T

Clemente Zapata M.

La semana pasada dos historias confirmaron que Tamaulipas se mantiene activo en el empoderamiento de la mujer. Una de ellas se dio en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, la otra en el Consejo de Instituciones Empresariales del Sur de Tamaulipas.

Es importante resaltar las historias, pues se dan en un momento en donde el Gobierno federal, a través del presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, asestó una bofetada al movimiento feminista en México.

La semana pasada, al ser cuestionado el Mandatario mexicano, sobre el presunto apoyo que da a FÉLIX SALGADO MACEDONIO para que sea candidato a la gubernatura de Guerrero, a pesar de ser acusado de una presunta agresión sexual, la respuesta fue muy lacónica: “ya chole” (¿Qué le sabrá FÉLIX al jefe de la 4T?)…

No es la primera vez que el presidente de México, LÓPEZ OBRADOR, desdeña todo tipo de voces o movimientos feministas y la evidente incomodidad que causa las acusaciones en contra de SALGADO MACEDONIO, lo confirman.

A pesar de las manifestaciones que las mujeres han realizado en redes sociales con el hashtag #PresidenteRompaelPacto, el Mandatario defiende a SALGADO y argumenta que es una guerra sucia de amigos que en campañas se convirtieron en enemigos.

Mientras en Palacio Nacional se “defiende” a SALGADO, desdeñando el movimiento feminista, en Tamaulipas se hace todo lo contrario, pues la mujer desde varios años ha conseguido importantes logros.

Es cierto, falta mucho por hacer en el terreno de la equidad de género y los derechos particulares de las mujeres hacia mejores espacios de desarrollo, pero la entidad ya camina hacia ello y a paso firme.

Prueba de que en Tamaulipas se reconoce a las mujeres se da en la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) y en el Consejo de Instituciones Empresariales del Sur de Tamaulipas (Ciest).

A la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, de la UAT, llegó la primera mujer a dirigirla. La doctora LORENA TORRES RODRÍGUEZ, a principios de la semana pasada, es la Directora interina de la institución.

Antes de detentar el mencionado cargo, LORENA TORRES, también rompió paradigmas, pues se convirtió en la primera mujer en ocupar la Secretaría Académica de la Facultad de Veterinaria.

En la zona sur, específicamente en el Ciest, también se rompieron paradigmas, pues la doctora BERTHA SALINAS RUIZ, rendirá protesta este 25 de febrero como presidenta del prestigiado Consejo, será la primera mujer en dirigir dicha asociación.

Cabe mencionar que SALINAS RUIZ fue galardonada con la mayor distinción que brinda el Ayuntamiento de Tampico, al imponerle la presea al Mérito Ciudadano, la “Fray Andrés de Olmos.

Mientras en Palacio Nacional, desde el púlpito de “La Mañanera” se niegan a escuchar la voz femenina, es decir el “women power” mexicano, en Tamaulipas se escucha y se reconocer a las mujeres,

La máxima casa de estudios de la entidad, específicamente en la Faculta de Veterinaria, y el Ciest, dos medios dominados por los hombres, se han abierto, al grado de que LORENA TORRES y BERTHA SALINAS, al menos hasta el cierre de la presente colaboración, estaban perfiladas para dirigirlos… Pendientes…

~~ACELERA RIVAS LUCHA CONTRA COVID-19.- El presidente municipal de Nuevo Laredo, ENRIQUE RIVAS CUÉLLAR, acelera la gestión para adquirir dos mil pruebas rápidas para la detección del Covid-19, pues su Gobierno no baja la guardia en medio de esta emergencia sanitaria. El alcalde RIVAS resaltó que sostuvo pláticas con el gobernador del Estado, FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, durante su visita a esta Ciudad, para ver la manera que lleguen más vacunas a Nuevo Laredo y Tamaulipas. En otro orden de ideas el mandatario RIVAS, detalló que la restricción para viajes no esenciales a Estados Unidos se extendió hasta el 21 de marzo debido al poco descenso de contagios por Covid-19.

~~DESINFECTA PILAR TRANSPORTE PÚBLICO.- El Gobierno municipal de PILAR GÓMEZ, en coordinación con la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, realizó una jornada de desinfección en unidades del transporte público en la Capital. La acción se llevó a cabo en el paradero del bulevar Praxedis Balboa, en el Seis y Siete, con el objetivo de garantizar la salud tanto de conductores como de los usuarios. La alcaldesa PILAR llamó a la población a no bajar la guardia y seguir con las medidas preventivas que tiene como propósito impedir el aumento de contagios del Covid-19.

~~LOS ENTRETELONES~~

++CUENTAN QUE… Las granjas de “bots” en las parcelas de la Cuarta Transformación han estado muy activas desde que se presentaron los apagones en el país afectando a millones de mexicanos… Cuentan que cuentan que la orden es defender, a como dé lugar, al Gobierno federal y culpar de forma directa a los gobiernos emanados de los partidos Revolucionario Institucional y de Acción Nacional… Peeerooo lo malo de esta estrategia es que a los “bots” se les olvida que la Cuarta Transformación está en el poder desde hace más de dos años, de manera que en todo este tiempo no hubo alguna intención de mejorar, aunque sea un poco, los errores del pasado… ¡AyWey!

++CUENTAN QUE… Desde hace varias semanas se mantiene desde las redes sociales una campaña de “intento de acalambre”, mencionando, un día sí y otro también, que ya salió o saldrá en breve de la cárcel el ex gobernador EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES… Cuentan que cuentan que ex compañeros de colegio del ex gobernador, aquí en la Capital, son quienes han venido difundiendo estas versiones y tenían la intención de impedir una fuga masiva del Partido Revolucionario Institucional y también meter ruido sobre unos terrenos en el sur de la entidad, cosa que al final no consiguieron ni una cosa ni otra… ¡Calla pesáo!

++CUENTAN QUE… Quien causó mucha desilusión a quienes —lógicamente— se ilusionaron con él, fue RODOLFO GONZÁLEZ VALDERRAMA, todavía director general de Radio, Televisión y Cinematografía, la llamada RTC… Cuentan que cuentan que RODOLFO no le quiso entrar como candidato a una diputación federal y que prefirió no arriesgar el suculento sueldo con el que se compra la chuleta diaria… También cuentan que al menos hasta el cierre de esta colaboración no aparecía su nombre en ninguna lista de prospectos a una diputación federal de mayoría y tampoco plurinominal; incluso comentan que hasta pintó su raya con quienes presumen que él lo está apadrinando, como es el caso de un precandidato a la Alcaldía de Victoria por Morena… ¡Ay ojón!

++CUENTA QUE… En Madero, el precandidato del Partido Acción Nacional a la Alcaldía, JAIME TURRUBIATES SOLÍS (quien también fue Alcalde) anda muy contento, pues al parecer ya tiene su estrategia definida hay quienes cuentan que le está funcionando… Cuentan que cuentan que los planes de JAIME son adquirir operadores políticos que en el 2019 lograron llevar al poder municipal al Movimiento de Regeneración Nacional, aprovechando que en estos momentos esos operadores se están mordiendo unos con otros por un tema muy delicado que tiene que ver con “pesos y centavos”… También cuentan que algunos de esos operadores no quedaron muy conformes con el reparto de posiciones en el 2019, de manera que si no los “apapachan” a la voz de ya, podrían ser adquiridos por el equipo azul… dicen que los malos entendidos sino se aclaran crean resentimientos… ¡Ostias tío de la Virgen santa!

Gracias… nos leemos hasta mañana

