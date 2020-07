EN CONCRETO

Por: Ángel A. Guerra

UIF, tras 100 corruptos

La Unidad de Inteligencia Financiera y Económica de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, trabaja para solicitar más de 100 órdenes de aprehensión relacionadas con diversas investigaciones, referente a la utilización de empresas factureras o con servicios simulados.

“La Unidad trae pendientes 103 órdenes de aprehensión. Dos de ellas, que se solicitaron fueron la de CRISTÓBAL “N”, ex subsecretario de Egresos (ya ejecutada) y otra de CARLOS “N”, ex alcalde de Nuevo Laredo”, reveló el titular del área, RAÚL RAMÍREZ CASTAÑEDA.

La orden de aprehensión girada contra CRISTÓBAL “N”, quien ya se encuentra detenido como medida cautelar, es por uso indebido de atribuciones y facultades.

Ayer se llevó a cabo la audiencia por este caso ante el Juez de Control PATRICIO LUGO JARAMILLO, quien determinó que la audiencia se reanudará hasta el próximo sábado 25 de julio para que la defensa presente pruebas adicionales.

El ex funcionario enfrentaba dos órdenes de aprehensión, una girada en junio de 2018 por Asociación Delictuosa y Operaciones con Recursos de procedencia ilícita, por la que había logrado obtener un amparo, sin embargo a su causa se le atribuyó el delito de uso indebido de atribuciones y facultades y se logró obtener otra orden de aprehensión el pasado 15 de julio.

CRISTÓBAL “N” ocupó ese cargo en la Secretaría de Finanzas en el Gobierno inmediato anterior.

De acuerdo a lo informado, el ex funcionario estatal formó parte de una red de empresas factureras o con operaciones simuladas a través de las cuales se ocasionó un quebranto al erario estatal superior a los 2 mil millones de pesos en el periodo de 2014 a 2016.

La Unidad de Inteligencia Financiera del gobierno de Tamaulipas, inició con investigaciones sobre empresas factureras desde hace más de 24 meses y desde entonces se han integrado 56 expedientes que han derivado 23 carpetas de investigación relacionadas con actividades de delincuencia organizada y casos de corrupción asociados con utilización de empresas factureras.

Al ex funcionario se le implica con operaciones simuladas en 52 empresas factureras, todas constituidas por un mismo notario público y domiciliadas fiscalmente en Ciudad Victoria y municipios de Nuevo León.

Estas empresas habrían facturado a otros gobiernos estatales y municipales más de 10 mil millones de pesos.

“El trabajo de la Unidad es encontrar el dinero, se encontró y no demostraron la licitud del mismo, es lo que hoy tiene presas a algunas personas”, sentenció.

Mientras que en el caso de CARLOS “N” se trata de la tercera orden de aprehensión girada en su contra por asociación delictuosa, ante la que ya presentó un amparo.

También se han girado estas medidas a 4 proveedores con empresas factureras que realizaron operaciones en un gobierno municipal.

“El pasado 26 de junio se libró una tercera orden de aprehensión contra CARLOS “N”. Contaba con 2 anteriormente. La semana pasada nos llegó el amparo de dicha persona”, detalló RAMÍREZ CASTAÑEDA.

El titular de la Unidad reiteró el compromiso de dependencia para continuar combatiendo los llamados delitos de “cuello blanco”.

MAKI: RÉCOR DE ACEPTACIÓN

Con una aceptación ciudadana del 59.7%, el gobierno municipal de Reynosa que preside la Alcaldesa Doctora MAKI ESTHER ORTÍZ DOMÍNGUEZ, se convirtió en un referente nacional de eficacia, honestidad y transparencia, al ser reconocida por la empresa encuestadora Massive Caller como la tercera Presidente municipal mejor aprobada del país.

El reconocimiento a la Administración municipal de esta ciudad puso en alto a Tamaulipas, pues al valorar las políticas públicas del gobierno local, Massive Caller encontró consensos favorables que le dieron ese alto posicionamiento a la Alcaldesa MAKI ORTIZ, lo que la colocó en la cumbre de los mejores alcaldes de la república mexicana.

Al ganarse la tercera posición en el rango de los mejores de la república mexicana, la Doctora MAKI ESTHER ORTÍZ DOMÍNGUEZ quedó solo debajo de CLARA LUZ FLORES CORRALES y MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVEL, Alcaldesas de General Escobedo, Nuevo León y Aguascalientes, que alcanzaron 64.8 y 62.5 de aceptación, respectivamente.

En escala descendiente, los siguientes sitios de la Encuesta fueron ocupados por los presidentes municipales de Mérida, RENÁN BARRERA CONCHA; Guadalupe, Nuevo León, CRISTINA DÍAZ SALAZAR y Chihuahua, MARÍA EUGENIA CAMPOS GALVÁN, que calificaron con 59.4 %; 59.3 y 58.2 por ciento de aprobación.

PRI DA VOZ DE ARRANQUE

En otro tema, el Partido Revolucionario Institucional dio la voz de arranque a sus procesos internos rumbo al 2021, al instalar la Mesa Técnica de Activismo Político, integrada por los dirigentes estatales de la CNOP, CNC, CTM, ONMPRI, Red de Jóvenes por México e integrantes del Comité Directivo Estatal del PRI.

La instalación estuvo a cargo del Presidente del Comité Directivo Estatal del PRI EDGAR MELHEM SALINAS, quien agradeció la participación de los sectores y organizaciones.

La Mesa Técnica es un órgano del CDE del PRI que busca dar seguimiento a los trabajos de activismo y promoción del partido rumbo a las elecciones del año próximo, en Tamaulipas.

MELHEM SALINAS afirmó que el Revolucionario Institucional es un partido que mantiene firme el principio de integrar a los mejores cuadros, en prepararlos y capacitarlos, con el fin de participar en el activismo que se requiere en los municipios para seguir consolidando los principios del PRI, entre ellos ser el partido que está cerca de las familias, de las mujeres, de los hombres del campo y de los jóvenes.

“Nos es grato observar la disposición y la participación de nuestros sectores en esta mesa y donde estoy seguro que harán su mejor esfuerzo por el activismo de nuestro partido”, subrayó.

A la instalación asistió la Secretaria General del PRI MAYRA ROCÍO OJEDA CHÁVEZ; el Secretario General de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares PEDRO LUIS CORONADO; el Presidente de la Confederación Nacional Campesina en Tamaulipas RAÚL GARCÍA VALLEJO; la presidenta estatal del Organismo Nacional de Mujeres Priistas COPITZI YESENIA HERNÁNDEZ GARCÍA, además del representante de Red Jóvenes Por México, de la CTM y los Secretarios de Organización, Operación Política y de Elecciones, del Comité Directivo Estatal, entre otros.

Cambio de orientación temática para compartirle que, en Matamoros, con una inversión que supera los 23 millones de pesos, este martes el Gobierno activó la rehabilitación de pavimento en las avenidas Lauro Villar y Rigo Tovar, las cuales representaban un peligro para los automovilistas al presentar un marcado deterioro.

MARCO ANTONIO HERNÁNDEZ ACOSTA, secretario de Desarrollo Urbano y Ecología informó que el alcalde MARIO ALBERTO LÓPEZ HERNÁNDEZ impulsa el ambicioso programa de pavimentación, que permita a los ciudadanos contar con una mejor movilidad en las avenidas principales de Matamoros.

En ese sentido explicó que este martes por la mañana iniciaron los trabajos de rehabilitación del pavimento en la avenida Rigo Tovar, en el tramo comprendido de boulevard Manuel Cavazos Lerma, a puente a desnivel.

Ese tramo informó, tiene una superficie de 28 mil 547 metros cuadrados, que representan mil 158 metros lineales y 25 metros de ancho aproximadamente, en donde se aplicará una inversión de 11 millones 318 mil 465 pesos.

HERNÁNDEZ ACOSTA agregó, que el Gobierno Municipal de Matamoros también inició este martes la rehabilitación de pavimento del cuerpo norte de la avenida Lauro Villar en el tramo de Fidencio Trejo a kilómetro 2+200.

A propósito de Matamoros, el dirigente estatal del sector popular del PRI, PEDRO LUIS CORONADO, es visualizado como el virtual candidato tricolor a la presidencia municipal, mientras que en Morena se da por hecho que el alcalde MARIO ALBERTO LÓPEZ va por la reelección.

De allá mismo nos corrigen: no es IVETT BERMEA la mejor posicionada rumbo a la candidatura del Partido Acción Nacional a la presidencia municipal, pues aunque la diputada local goza de carisma y simpatía, un diálogo en los círculos políticos de la tres veces heroica nos dejó en claro que el diputado HÉCTOR ESCOBAR SALAZAR goza de más posicionamiento y, en todo caso, de posibilidades de ganar la elección del 2021, en caso de que Acción Nacional lo postule para el Ayuntamiento.

Y todas nuestras consultas coincidieron en un punto: el problema de la diputada IVETT es uno sólo: CARLOS GARCÍA.

A lo hecho, ¡pecho!

[-Entreparéntesis: La secretaria de Salud de Tamaulipas, GLORIA MOLINA GAMBOA reportó hoy 334 nuevos casos positivos de coronavirus y 22 nuevos fallecimientos asociados al virus SARS-COV2 y a complicaciones graves por enfermedades no controladas como obesidad, hipertensión y diabetes, principalmente, con los cuales el último balance indica que Tamaulipas cuenta con 13,191 confirmados, de los cuales 7,084 se han recuperado y 840 han fallecido-].

Por cierto, la Doctora MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, Alcaldesa de Reynosa, manifestó que para evitar más contagios de COVID-19, debemos acatar las recomendaciones del Sector Salud.

Quédate En Casa, es el llamado de la Presidente Municipal a tomar como medida principal y evitar visitar o permanecer por tiempo prolongado en lugares de alto riesgo para no contagiarse de Coronavirus: «Es una situación muy crítica, el paciente muere en soledad con problemas de respiración y finalmente de asfixia», recordó.

Otras recomendaciones útiles para tomarse en cuenta son, el no acudir a gimnasios, plazas públicas o recreativos, que de acuerdo al Gobierno Estatal, deben permanecer cerrados, al igual que bares, Iglesias, campos y centros deportivos.

Las medidas enlistadas por otras instituciones públicas, del país o del extranjero, como de la Asociación Médica de Texas, son aplicables respecto al nivel de riesgo de contagio del virus SARS-CoV2, en determinados lugares y en el desarrollo de algunas actividades.

En Nuevo Laredo, entre tanto, el presidente municipal ENRIQUE RIVAS hizo un recorrido por las obras de construcción del Bulevar Don León, que conectará el sector de la Universidad Tecnológica con el fraccionamiento Oradel.

Luego de constatar el avance del 98 por ciento que presentan ambos cuerpos de la arteria, la cual beneficiará a más de 2 mil habitantes de manera directa e indirecta, el alcalde informó que la obra será entregada a finales del presente mes (julio).

«Este bulevar nos va a permitir conectar Bulevar Universidad con El Campanario y Oradel, y de igual modo estos sectores con la Carretera Aeropuerto. Es un circuito que conecta Segundo Anillo Periférico con la Carretera Anáhuac, con avance del 98 por ciento y una importante inversión», señaló RIVAS CUÉLLAR.

Destacó que la construcción y pavimentación del Bulevar Don León, evitará a quienes vienen del sur y tengan necesidad de ir a Oradel, o viceversa, deban rodear por Segundo Anillo Periférico hasta Carretera Anáhuac, permitiendo un ahorro de 20 minutos con posibilidad de llegar en cinco minutos de un punto a otro.

El monto de inversión de esta obra autorizada por Cabildo, es de 27 millones 542 mil 517 pesos, para una meta programada de 19 mil 156.92 metros lineales de construcción.

GP, APOYO A PACIENTES

El Grupo Parlamentario del PAN, presentó la Iniciativa que propone conceder licencia a las madres o padres trabajadores cuando alguna de sus hijas e hijos menores de 18 años, haya sido diagnosticado con cualquier tipo de cáncer.

Lo anterior, con la finalidad de que las y los trabajadores en esta situación, atiendan, cuiden y acompañen de una mejor manera a sus hijas e hijos menores de edad con este lamentable padecimiento.

El Diputado GERARDO PEÑA FLORES, destacó que conscientes del esfuerzo constante que implica la lucha contra esta enfermedad, así como con absoluta empatía, admiración y respeto, a través de estas reformas al marco normativo estatal buscan propiciar condiciones de estabilidad para las familias que enfrentan esta dura realidad.

“Estamos convencidos de la necesidad de impulsar acciones encaminadas a la protección laboral de las madres y padres, de brindarles herramientas legales para acceder a una licencia por cuidados médicos de sus hijos cuando así se requiera”, señaló.

Reiteró que es necesario establecer que las madres y padres puedan ocuparse de los cuidados y el apoyo a sus menores hijos durante el tratamiento por cáncer, por ello la importancia de otorgarles la tranquilidad de poder ausentarse de sus labores.

“En caso de que la o el menor diagnosticado requiera de cuidado en los periodos críticos o de hospitalización durante el tratamiento, de acuerdo a la prescripción del médico tratante, incluyendo, en su caso, el destinado al alivio del dolor y los cuidados paliativos por cáncer avanzado”, enfatizó PEÑA FLORES.

En Tampico, entre tanto, con la finalidad de garantizar la seguridad de los usuarios, el Ayuntamiento lleva a cabo la sanitización en oficinas y dependencias públicas en el marco de las acciones que se realizan para contener el avance del virus SARS-CoV-2 causante de la Covid-19.

La cuadrilla de sanitización de la Secretaría de Servicios Públicos estuvo en las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Guardia Nacional, donde efectuó la aplicación del agente biológico para eliminar la presencia de virus, bacterias y microbios que pudieran representar una amenaza a la salud de la personas.

La dependencia dio a conocer que el proceso de desinfección se ha realizado también en espacios públicos, paraderos de autobuses, oficinas públicas, puentes peatonales, mercados, y en unidades del transporte público con el fin de disminuir los riesgos de propagación y contagio del citado virus.

Añadió que los trabajos de sanitización se continuarán efectuando en los diferentes espacios y oficinas públicas, y reiteró el llamado a la ciudadanía para extremar las medidas de control sanitario y seguridad personal como el uso obligatorio del cubreboca, lavado frecuente de manos con agua y jabón y el distanciamiento social para evitar contagios.

MUÑOZ CANO: ¡HAPPY BIRTHDAY!

“…Y llegamos al 5 PISO

Agradecido con Dios y con la vida, compartiendo con mi familia y a la distancia con muchos de Ustedes que generosamente me obsequiaron sus mejores deseos; de corazón se los agradezco infinitamente.

Hoy inicio una nueva vuelta al sol con renovados bríos, buscando siempre ser una mejor persona, consolidando proyectos, disfrutando cada momento como si fuera el último y deseando pronto tener la posibilidad de seguir coincidiendo en el caminar de la vida.

“Recuerda que las antigüedades más valiosas son los viejos y queridos Amigos”

Jackson Brown Jr.

En otro tema, la dirigencia sindical de la Sección 30 del SNTE, consideró que en estos momentos es prioridad la salud de los trabajadores de la educación y la preservación de la vida, al precisar que el sistema educativo fue el primero en aislarse y será el último en dejar el confinamiento, lo cual ocurrirá definitivamente hasta que el semáforo epidemiológico de contagio este en color verde.

Destacó que por el momento y hasta en tanto la autoridad de salud así lo determine, los trabajadores de la educación, las niñas, niños y jóvenes permanecerán en sus casas para proteger su salud y colaborar con la secretaria de salud, evitando contagios o la dispersión del virus Sars-CoV-2.

Subrayó que en base al acuerdo emitido por el Comité Estatal para la Seguridad en Salud, publicado en el diario oficial del estado de Tamaulipas y ante el incremento de contagios y defunciones por COVID-19, se determinó ampliar la emergencia sanitaria del 16 de julio hasta el 31 de agosto, por lo que todos los trabajadores de la educación deberán permanecer en aislamiento social.

Resaltó que en base a las disposiciones establecidas en el diario Oficial del Estado de Tamaulipas el personal directivo y administrativo continuará laborando desde sus casas, a través de la atención y recepción de documentos por medios digitales y sólo asistirán de forma presencial, cuando se requiera un trámite necesario, urgente, de forma ordenada y escalonada, pero aclaró, por el momento todos en casa, hasta en tanto el semáforo epidemiológico de contagio este en color verde.

Por cierto, el Sindicato magisterial exigió transparencia y el cumplimiento de la normatividad en el proceso de cambios de adscripción para el próximo ciclo escolar por parte de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, (USICAMM), a quien solicitó la lista de vacantes disponibles y la publicación de la misma.

Mientras no se publique la lista de vacantes disponibles no se debe generar ningún cambio porque se estaría cometiendo una irregularidad y violentando la normatividad.

“Tamaulipas, no ha publicado esta lista y no puede hablarse de transparencia o movimientos de cambio porque se necesita primero, saber cuáles son los espacios disponibles, porque no se puede ir a ciegas a solicitar un cambio cuando ni siquiera se sabe dónde hay lugares disponibles”, dijo

Por último, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), a través del Instituto de Ecología Aplicada (IEA), desarrolló el “Laboratorio de Mirmecología, Ecología y Taxonomía”, con el propósito de avanzar en los estudios, que permitan conocer a fondo las diferentes especies de hormigas presentes en esta región del país.

A este respecto, la Doctora en Ecología y Manejo de Recursos Naturales con especialidad en Entomología, MADAI ROSAS MEJÍA, comentó que el Laboratorio es el área donde estudian las diferentes especies de hormigas, con la intención de diferenciar las que son dañinas a la ecología y las que no lo son.

“Es donde estudiamos a las hormigas y saber qué especie puede ser polinizadora o pueden dispersar semillas; o ayudar a la descomposición de la materia orgánica; saber si son depredadoras de otros artrópodos”.

“De hecho ellas mismas son alimento de vertebrados e invertebrados, y algo muy importante, es que las hormigas nos pueden hablar mucho del estado de conservación de un lugar”, acotó.

“En nuestro laboratorio colaboran estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado, que están participando tanto en servicio social, prácticas profesionales y tesis”, dijo, tras agregar que uno de los aspectos importantes es la identificación de especies y conocer sus hábitos por el papel que desempeñan en la ecología.

Por hoy es todo, nos leemos mañana.