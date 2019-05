SEÑAL POLITICA

POR: ANWAR A. VIVIAN PERALTA

-ULTIMO DIA PARA HACER CAMPAÑA ELECTORAL

-CANDIDATOS MORENISTAS DE MATAMOROS, LOS MAS POSICIONADOS DE SU PARTIDO EN LA ENTIDAD

-PAN A LA DERROTA EN LA CAPITAL

-COMO ANDAN LOS ALCALDES EN TAMAULIPAS, QUE CUENTAS VAN A CONTAR

NO CABE DUDA que los alcaldes como ENRIQUE RIVAS, MARIO LOPEZ, MAKI ORTIZ, XICO GONZALEZ, ADRIAN OSEGUERA, GERARDO ALDAPE, por mencionar a algunos, tienen una amplia responsabilidad de sus candidatos para sacarlos adelante y sino, tendrán que rendir cuentas al más allá del interior de su partido lo que podría costarles en la mayoría de los casos su reelección.

AUNQUE EL DE RIO BRAVO dice que ya la tiene en la bolsa y anda pregonando a los cuatro vientos que el será el reelecto alcalde en su terruño, lo que dudamos, pues de ganar la señora ROXANA GOMEZ como va hacia arriba, tendrá que irse despidiendo de sus despilfarros en fiestas y pachangas que es todo lo que ha ofrecido a la ciudadanía porque lo que es obra y servicios nomás no se le da.

ENRIQUE RIVAS Como MARIO LOPEZ o MAKI ORTIZ, tienen hasta tres o mas distritos en sus cabeceras municipales y eso los hace ponerlos en el hándicap político para lo que sigue en el 2021 con su reelección.

OTROS CASOS, como decimos, están perdidos por su estrategia equivocada de llevar las cosas y en algunos casos las candidaturas a diputado están por debajo de la mesa ya en estos momentos y eso lo veremos el dos de junio.

MUY COMENTADO el incidente de la jefe de prensa que en forma alevosa agredió a un compañero comunicador en el municipio de Matamoros y se salió de sus estribos totalmente lo que dudamos que tenga la sensibilidad de disculparse, pues en el comité ese de campaña de IVETT BERMEA nomás no se dan las disculpas aunque sepan que han regado el tepache con tonterías y malas acciones sin duda que le pega a la candidata que está por debajo de las expectativas para alcanzar el triunfo electoral.

CAMBIOS DE COMAPA REYNOSA EN BREVE

No cabe duda que en la COMAPA de Reynosa, algo está pasando y es que ahí donde los coordinadores de algunas áreas están incitando a los empleados que quieran continuar trabajando en la dependencia tendrán que votar por el PAN.

PERO EN OTROS CASOS, dicen que al que ya no aguantan algunos liderazgos en colonias es al priísta de HOMERO LOPEZ SARMIENTO un funcionario muy excéntrico y quien es el coordinador de enlace social que anda que no lo calienta ni el sol.

COMO SE SABE este sujeto fue militante del PRI o sigue siendo y por un espacio en nómina se brincó de partido, es este sujeto que desde que llegó vive en pique con algunos otros coordinadores y personajes que también tienen un liderazgo reconocido en la comunidad y que lo rebsasan en sus pretensiones políticas, es decir le quedó grande la silla que le puso CHUMA MORENO como gerente general de la COMAPA y pasando el dos de junio le dan aire.

ESTO, quien en alguna ocasión le gritoneó a un anterior gerente general con muchas ínfulas y altanería y ahora curioso es que sea el que a nombre de COMAPA se enlaza con la sociedad, el trabajo que desarrolla la dependencia algo ridículo, incongruente, ojalá el gerente general en lugar de andar haciendo algunas rifas o algo por el estilo de fije en lo que sucede en las diferentes coordinaciones pues su paso por la dependencia podría ser efímero.

OIGA Y EN LA CAPITAL no canta mal la tal PILAR GOMEZ que como aspirante a diputada local por el PAN ha sido un chasco para los electores, una persona que ni le interesa ser diputada y mucho menos tiene la causa social que la arrastre a ese tema de llegar al congreso del estado para que Tamaulipas avance en el tema de legislación.

SU CAMPAÑA ha pasado por etapas muy difíciles y en ese sentido coordinadores, auxiliares, asesores que por más que le pongan a este proyecto político dudamos salga avante el dos de junio en las urnas.

Su falta de participación en la foto, en el debate y en la entrevista que no otorga a los representantes de los medios de comunicación estas hechas garras como aspirante del PAN al congreso del estado, es mas no le da para ganar y aunque gane hacer un papel decoroso en el poder legislativo porque nomás no se le da eso de la política y menos de andar saludando y escuchando a la ciudadanía.

Los morenistas en Matamoros, por el trabajo del alcalde MARIO ALBERTO LOPEZ HERNANDEZ les da la delantera con mucho tramo en las encuestas y a nivel estatal, son los mas posicionados en su partido por lo que mucho tendrá que ver este trema a nivel nacional en lo sucesivo.

MIENTRAS QUE, en Reynosa, MORENA tiene el voto seguro, dijo el candidato a la diputación local por el distrito IV FABIAN DE LA GARZA en su recorrido al concluir el último fin de semana de campaña electoral.

Conociendo los problemas de la comunidad del distrito IV, recorre las calles, colonias, sectores habitacionales constatando las faltas urgentes de problemas de drenaje sanitario, agua potable, pavimentación, así como los baches que son uno tras otro.

FABIAN DE LA GARZA, abanderado por el PARTIDO MORENA en el distrito 4, recibió el respaldo de habitantes de La colonia Narciso Mendoza asi como de la colonia Loma Linda donde saludo también a carretoneros y comerciantes que buscan una mejor oportunidad de vida.

EL CANDIDATO MORENISTA, dijo que habrá de impulsar la cuarta transformación con propuestas mas que con quejas de los actuales funcionarios públicos que no han cumplido con Reynosa.

Y SE ACABARON las campañas, este es el último dia de proselitismo y difusión de cualquier publicidad que pueda tener algún contendiente en un proceso electoral en los cinco estados donde se llevan a cabo elecciones.

TAMAULIPAS no es la excepción, ayer cerró con fuerza en Soto La Marina el candidato de MORENA a diputado local por el distrito XVI, RICARDO QUINTANILLA LEAL quien amarra el triunfo rumbo al congreso del estado.

En Nuevo Laredo, El llamado del presidente municipal ENRIQUE RIVAS a las autoridades del gobierno federal, para que ayuden a solucionar el problema de los migrantes africanos, centroamericanos y cubanos en esta frontera, ya tuvo respuesta por parte del subsecretario de la Secretaría de Gobernación (Segob), Ricardo Peralta Saucedo, quien le externó su apoyo y disposición de trabajar en conjunto con Nuevo Laredo.

En su visita a Ciudad Victoria, el viernes de la semana pasada, a la 57 Sesión Ordinaria de la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC), Rivas Cuéllar expuso el tema migratoria que se presenta en Nuevo Laredo con la llegada y estadía de migrantes extranjeros.

“Lleve a la mesa la problemática que tenemos en Nuevo Laredo con el fenómeno migrante y la eliminación del fondo federal migrante, hemos estado haciendo un llamado al gobierno federal para que ayude”, comentó

El Candidato del PAN a la Diputación local por el distrito 21, Mon Marón, presentó este lunes, ante el Colegio de Abogados de Tampico y Ciudad Madero y ante los medios de comunicación, una serie de propuestas de Reforma al Código Civil del Estado que serán integradas a su agenda legislativa y presentadas, en su oportunidad, en el Congreso tamaulipeco.

MON MARON destacó que en la entidad, pese a los importantes avances logrados durante la presente Legislatura estatal, existen Leyes, Normas y Reglamentos que requieren de una urgente actualización, a fin de que respondan a las necesidades de la población y de las nuevas generaciones de Tamaulipecos.

«Por ello en base a una demanda ciudadana para agilizar los procesos judiciales y dar claridad legal para evitar controversias, a través del programa que denominamos “Legislando por Tampico”, les presentamos un compendio de artículos del Código Civil que hemos incorporado a nuestra agenda legislativa y que serán planteados en la máxima tribuna del Estado para el análisis y discusión por parte de todas las Diputadas y los Diputados», expresó.

Felicito por su cumpleaños este 29 de mayo a CARLOS PEREZ, SANTOS MARTINEZ, LUIS LOPEZ Y LAURA DE LA GARZA PAEZ… Y NOS VEREMOS.