FACTOR ENTRE DOS

Por: José Efraín Caballero Sevilla

UMA, un agravio a los jubilados

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha determinado que el tope de pensiones del ISSSTE, será en Unidades de Medida y Actualización (UMA) y no en salarios mínimos, para quienes fungieron como empleados del sector público y ahora están en estatus de jubilados.

Esto representa un daño económico en las percepciones de los jubilados, dado que la UMA se encuentra en 82.69 pesos, y está muy por debajo del salario mínimo que es de 141.7 pesos, lo que marca una considerable diferencia en el calculo final.

El máximo corresponderá, a 10 Unidades, que haciende en la actualidad a la cantidad de 27 mil pesos; esto considerando que es el máximo monto que podrán cobrar según corresponda al caso.

En sesión del 17 de febrero de 2021, los ministros resolvieron que el pago de las pensiones será en relación al UMA, al argumentar que la reforma constitucional en materia de desindexación del salario, ya entró en vigor en enero de 2016, eliminando el salario mínimo como parámetro para calcular multas, créditos y aportaciones de seguridad social.

Es por TODOS sabido, que constitucionalmente, no se puede aplicar de manera retroactiva una nueva legislación, ya que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en el artículo 14, que a ninguna ley se le dará efecto retroactivo, en perjuicio de persona alguna, o le sea considerado como el principio de irretroactividad de la ley.

De entrada, se está cometiendo un atropello al ignorar flagrantemente esta ley que hoy es letra muerta, ya que los trabajadores de años anteriores en que entrara la nueva legislación, se les está aplicando “parejo” ese mecanismo, y no hay autoridad alguna que acate lo dispuesto en el artículo 14, ni siquiera la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al ser a todas luces un acto inconstitucional, y no se atreve a echarla abajo, como debería ser su compromiso de velar por la constitución.

En entrevista a esta columna, el PROFESOR ARTURO GUTIÉRREZ GARCÍA, presidente de la Asociación Tamaulipeca de Pensionados y Jubilados del ISSSTE, manifestó su inconformidad ante esta resolución, que dice perjudicar a sus agremiados, ya que, en resumen, a ellos se les estuvo descontando sus aportaciones en equivalencia al salario mínimo, y ahora les quieren pagar sus pensiones en equivalencia a la UMA, que consecuentemente reduce exponencialmente esta percepción, siendo un agravio a los trabajadores jubilados del ISSSTE.

“Este problema lo tenemos desde el 2017, cuando fue aplicada a la pensión por primera vez en el mes de febrero del 2017. ahí nos dimos cuenta del impacto que tuvo la creación de la ley de la UMA, que fue aprobada en el 2016, entonces, durante el gobierno de ENRIQUE PEÑA NIETO.” Mencionó.

“La presidencia de la republica la aplicó del 2017 para atrás. eso es atentatorio a la ley, y también al artículo 123, que contempla la cuestión laboral, donde la ley secundaria, que es la ley del ISSSTE, está vigente, no ha sido derogada en ningún artículo, y el 10 transitorio vigente al cual nos apegamos” subrayó GUTIÉRREZ GARCÍA.

Señala que “Es necesario que la ciudadanía, el pueblo, escuche nuestro reclamo. que sepa que estamos en pie de lucha, que estamos vivos, que estamos reclamando lo justo, porque el salario mínimo se ha incrementado y la UMA no, es mucha la diferencia que hay entre la UMA y el salario mínimo”.

Por su parte el LIC. LUIS GUEVARA, quien lleva el área jurídica de la asociación de pensionados, mencionó que solo piden lo justo, ejemplificó que “si yo te estoy aportando, yo trabajador, para que cuando yo me jubile me vas a dar más, si yo te doy manzanas, tú me vas a dar manzanas. así de fácil. Si yo te doy oro tú me vas a dar oro, no me vas a dar cobre. si yo te pague el salario mínimo, tú me vas a pagar de acuerdo a la ley. salarios mínimos, nada más”. Lo cual parece algo totalmente justo. ¿Qué opina usted estimado lector?

Actividades políticas en Victoria.

Cambiando de tema, continúan las actividades de parte de diversos actores políticos en la capital. En días recientes los senadores de MORENA, AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, LUPITA COVARRUVIAS CERVANTES y el diputado federal ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO, encabezaron el llamado -pacto de unidad- para fortalecer el proyecto de la Cuarta Transformación en Tamaulipas; evento donde estuvo presente el precandidato a la alcaldía capitalina por el mismo partido EDUARDO ABRAHAM GATTÁS BÁEZ.

Celebraron, en dicho acto, la incorporación del Secretario General de la Sección 51 del Sindicato de Salud, ADOLFO SIERRA MEDINA al proyecto electoral, quien se comprometió, a aportar 30 mil votos para la causa de MORENA.

