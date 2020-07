David Ed Castellanos Terán

Un búnker para salvarnos de la pandemia

“Si el planeta sufriese una catástrofe nuclear, sobrevivirían ciertos insectos, los Gobiernos de algunos países y el total de la población de Suiza.”-dicho popular-.

Con el nuevo brote de la Peste Negra y el mortal Covid-19, aunado a la guerra de declaraciones en Twitter entre los presidentes de grandes naciones como Rusia, Estados Unidos, China, incluso hasta Corea del Norte; nos dan ganas de tener un búnker, pero en México, es como un sueño casi imposible.

En varios países del mundo, los búnkeres son refugios familiares para protección tanto por amenazas naturales, así como sociales, incluso hasta nucleares y geopolíticas; en nuestro país a parte de la amenaza que representa un conflicto entre cárteles del narcotráfico y la delincuencia organizada, añádale usted todo lo contrario.

El Gobierno de Suiza, es quizá el único que obliga a sus ciudadanos a tener un refugio, y si no tienes dinero para construirlo, existen refugios públicos y cada habitante que no tiene su propio búnker, tiene destinado uno, a 30 minutos a pie desde su hogar. Dato curioso, el gobierno suizo no les dice dónde les corresponde para evitar inconformidad a la hora de evaluar quién sería su vecino de cama. Suiza puede proteger a más del 100 por ciento de su población de un ataque nuclear o de armamento convencional, ataque químico y biológico; incluso hace un par de años ya existían modelos de refugios para la pandemia Covid-19 que estaban evaluando construir o dar mantenimiento.

Aunque yo sé que toda la información de Suiza, usted la puede extraer del Google, yo tuve la dicha de que me lo explicara el Ing. Víctor Manuel Iturbe Ek, un tamaulipeco, otro más que fue víctima de la guerra del narcotráfico, y quien luego de experimentar una sensación de indefensión muy aguda que marca la vida de cualquiera, buscó mejores oportunidades fuera de Tamaulipas, hasta fundar: Swiss Bunker MX, no es una empresa de seguridad, es un monstruo en la fabricación de búnkeres para la seguridad de tu familia con tecnología norteamericana, la mejor calidad y experiencia suiza e incluso la tenacidad del tamaulipeco que trabajó en esto hasta lograrlo.

A poco menos de 10 años de que una célula delictiva del cártel, por poco le arrebatara la vida al inge Víctor Manuel Iturbe EK, los diseños de Swiss Bunker MX hoy están al alcance de las familias mexicanas en cumplimiento con todas las normas y lineamientos nacionales, soportan los riesgos del tipo CBRNE, acrónimo internacionalmente aceptado que significa Chemical, Biological, Radiologic, Nuclear y Explosives. Esto quiere decir que protegen desde un accidente químico, hasta un ataque bilógico o una pandemia viral como la actual, también un accidente en una planta nuclear como Laguna Verde que en 2019, tuvo 5 paros de emergencia cuando internacionalmente solo se acepta uno por año, o las consecuencias de un ataque nuclear como Hiroshima y un ataque con armas convencionales que portan los grupos delincuenciales de México o los ejércitos modernos.

Swiss Bunker MX… discreto, conectado y robusto.

