DIALOGANDO

Un capítulo diferente empieza.

Por Roberto Olvera Pérez

Si comparamos la historia de México con un libro, ahora conocemos mejor de acuerdo a lo dicho por López Obrador, el título de los primeros cuatro capítulos: al capítulo uno, lo llamaremos la Independencia; al dos, la Reforma; al tres, la Revolución y al más reciente, la Cuarta Transformación, así de sencillo.

No sólo será el gobierno de Andrés Manuel López Obrador un capítulo más de la historia de México, será sin duda un capítulo importante, trascendente y básico para entender que tiene el mismo valor del nacimiento y la transformación del país entero en doscientos años.

Lo que cuenta sin duda es el autor que tiene características singulares probadas, un líder político, carismático, convencido de sus argumentos que supo llegar a su electorado y tiene ya en la mano la oportunidad de gobernar después de doce años de lucha, intensa y fructífera.

Lo que más le estorba y le pesa a Andrés Manuel López Obrador hoy en día, es su partido que no parece ser el más adecuado para dar prestigio a lo que está promoviendo. Tendremos que buscar los resultados de personas como Gerardo Fernández Noroña, Napoleón Gómez Urrutia, Paco Ignacio Taibo II, Germán Martínez Cazares, para ver si este equipo puede convertir en realidad los numerosos proyectos que ahora López Obrador está obligado a poner en marcha.

Hay otra tentación o riesgo que ya empieza a notarse, ¿acaso podrá el Presidente nuevo orientar su capital político a favor de su partido cuando el tiempo pase y no pueda darse lo que ofreció?, es una pregunta que deberá de hacerse en Tamaulipas, desde luego el próximo año en donde tendremos elecciones del Congreso Local, porque todo se dará a base de resultados y de promesas cumplidas.

El ritmo del nuevo gobierno tendrá que ser muy dinámico, toda vez que es muy amplia la expectativa que tanto el Presidente como el pueblo tienen puestas desde el primer año. No cabe duda que lo más importante para Tamaulipas será la creación de la zona libre, lo que el Presidente entrante ha llamado la última cortina que consiste en traer nuevas inversiones a la frontera norte del Estado, dentro de un nuevo enfoque en lo que se creará una zona económica especial en donde las medidas ya se tomaron y se tiene como fecha que arranque el primero de enero de 2019, con todo y presupuesto.

El punto de partida en este caso y que nos parece más atractivo, es que crece al doble el salario mínimo y además no se pagarán impuestos nuevos y la gasolina costará lo mismo que del lado americano; tal vez puedan pasar algunos meses para ver resultados, pero que el sólo hecho de que esto se declare ya oficial será una nueva apuesta a algo nuevo y en el caso de Tamaulipas, puede resultar suficiente para ser el punto de despegue del nuevo régimen.

México empieza en la frontera con Estados Unidos. Para que arranque la zona libre especialmente en Nuevo Laredo y Reynosa, se requiere de liderazgos locales que encabecen o participen en estos nuevos esfuerzos, por ejemplo ahí están nombres como el de Francisco Chavira Martínez, Rector de la prestigiada Universidad del Norte de Tamaulipas, que pueden trabajar desde ya en negociaciones y proyectos que arranquen este nuevo régimen en Tamaulipas. Queda poco tiempo para ver en enero como empieza este nuevo capítulo de la historia de nuestro país, por lo que Chavira Martínez, es un político con gran futuro. Así inicia la cuarta transformación política en México, puede parecer pretensioso o exagerado, pero hoy no sólo inicia un nuevo gobierno, hoy comienza un cambio de régimen político, estas fueron de algún modo las palabras que dijo el propio Presidente de Republica AMLO, en su toma de protesta del pasado 1 de Diciembre que seguramente quedará grabado en la historia de México.

NOTAS CORTAS

1.- En breve vendrán noticias buenas para el sector educativo en todos los cambios que formarán parte del primer acuerdo del nuevo titular de la SEP Esteban Moctezuma Barragán, para empezar, se anunció la creación de cien universidades públicas, así como la convocatoria a los jubilados de este sector para que participen en la construcción de un sistema que den educación de calidad en todos los niveles. Si a esto le sumamos los diez millones de becas que el nuevo Presidente de la República ya también anunció, se ven pronto muy buenas noticias en lo que se refiere al ramo educativo. Estamos a unas horas de saberlo y en Tamaulipas nos va ir bien no hay duda.

2.- Por cierto, una materia pendiente de la que tendremos noticias próximamente, será sobre el mecanismo que establecerá el nuevo Presidente para tratar a los Estados y a los Municipios, en lo que se refiere al reparto de recursos que aunque se ha dicho será a favor de los Estados, en todo lo que les apoye hasta el momento no se ha pronunciado la frase de fortalecimiento del federalismo; esperamos que se pronuncie pronto sobre este tema.

3.- El segundo día de gobierno del Presidente de la Republica inició en el Campo Marte, en un evento con las Fuerzas Armadas. Ahí también definió con gran claridad que representa para los mexicanos el Ejército y la Fuerza Aérea Mexicana, dejando claro que sus tres principales valores son: la disciplina, el honor y la lealtad por México, por su gente y repitió la frase que frecuentemente cita: El Ejercito es pueblo uniformado; no hay en las Fuerzas Armadas ni oligarquías, ni fortunas, así lo dijo y además reconoció que no hay generales millonarios ni multimillonarios. Explicó que revisó con cuidado los expedientes de los altos mandos del Ejército y que no encontró ni desvíos, ni irregularidades. En su discurso también dijo que el Ejército cuenta con gran respeto a las instituciones nacionales y que su actuar diario, es responsable y lleva un profundo amor por México.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.