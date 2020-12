SEÑAL POLITICA

Por: ANWAR A. VIVIAN PERALTA

-UN CUMPLEAÑOS MAS

Este 8 de diciembre llegamos un servidor a un año mas de vida, doy gracias a dios por ello, a mi madre SOCORRITO y familia asi como agradezco a quienes desde ayer ya nos enviaban su felicitación y mejores deseos.

PUES siendo un dia de alegría y dicha, lamento y escribo que es el primer año que un gran ser humano no puedo tenerlo a mi lado como es mi señor padre DON RODOLFO VIVIAN AVILA que se nos adelantó en el camino de la vida, pero nos queda en nuestro recuerdo y corazón su don de gente, su sencillez, honestidad, generosidad y labor además de su voz entonada que siempre nos acompañamos con su inseparable guitarra o requinto para armonizar las melodías con mi madre para los presentes en una tarde noche de música vibrante de boleros interpretando canciones de los tradicionales trios como los Montejo, Panchos, tres ases, Hermanos Martínez Gil, Diamantes, Santos, Tecolines, Reyes, Jaibos, Dandys, Santos, Paladines y romanticismo recordando a la época de oro con canciones como Mía, Mucho Corazón, Falsa, Mi Tesoro, Como han pasado los años, Mi último Fracaso, Jacaranda, Irresistible, Sentencia de Amor, Imposible, Siempre viva, A mi manera, Conozco a los dos, Sacrificio, Llorarás y muchas mas.

O BIEN MUSICA contemporánea de artistas que hicieron época como el inolvidable VICTOR ITURBE “Piruli”, MARCO ANTONIO MUÑIZ, ALBERTO CORTEZ, ROCIO DURCAL, ANTONIO AGUILAR, PEDRO INFANTE, JOSE JOSE, NAPOLEON, JULIO IGLESIAS, LOS ANGELES NEGROS, DYANGO, JOSE LUIS PERALES, RONDALLA DE SALTILLO, RONDALLA TAPATIA y muchos, pero muchos mas.

EN esta ocasión será distinto, gracias por su amistad y aprecio.

ENTREGAR LA DEMOCRACIA AL PUEBLO ES UN COMPROMISO: ETM

EN LA CAPITAL DEL ESTADO se mueve fuerte el dirigente estatal de MORENA, maestro ENRIQUE TORRES MENDOZA, UNA Revolución de creencias analíticas, ideológicas y propositivas par a entregar la democracia al pueblo.

Es lo que se señalo manifestando el respaldo al trabajo que desarrolla el dirigente estatal de MORENA, maestro jubilado ENRIQUE TORRES MENDOZA que si algo le podrán decir sus detractores, es que es un fiel a la cuarta transformación del país.

A los principios que dieron origen al MORENA y al trabajo que llevo a la presidencia de México al LIC. ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR.

Esto fue en el marco de la asamblea estatal celebrada en la sede del partido en la capital del estado el pasado domingo por la media mañana.

Donde ENRIQUE TORRES demostró la fuerza, unidad y trabajo que viene impulsándose rumbo al 2021.

GESTIONES EN DISTRITO 9 SON UNA REALIDAD

Llevando una agenda muy amplia a todos los sectores de la ciudad cabecera de su distrito electoral IX.

PATY PALACIOS, diputada local en el noveno distrito electoral de Tamaulipas, ha tenido la oportunidad de entregar apoyos de la canasta básica a la Iglesia San Felipe de Jesús del poblado Anáhuac porque anda dedicada a ese trabajo social que como ella lo ha dicho, no es la primera ocasión que lo realiza, no son campanadas en pocas palabras de buenas intenciones.

Fue aquí en este importante sector de Valle hermoso, Donde saludo a los habitantes cuidando las medidas de restricción sanitaria que marca el sector salud y donde también escuchó algunos puntos de vista y señalamientos en beneficio de la comunidad rural.

Mismos que temo nota para llevarlos a efecto en las dependencias correspondientes con quienes dijo tener una excelente relación institucional.

Pues de esta manera, para apoyar a las familias de esta comunidad que más lo necesitan ha contado con el respaldo de la comunidad del sector empresarial.

Asi mismo en materia legislativa, dijo en entrevista que «Presente iniciativa de exhorto al titular del Ejecutivo Federal, para que, en el ámbito de su competencia, considere al municipio de Valle Hermoso, Tamaulipas como región o franja fronteriza de manera “permanente”, para efectos aduaneros y fiscales, en beneficio de su población».

OBRAS EN MATAMOROS SON UNA REALIDAD: MARIO LOPEZ

COMO UNA IMPORTANTE actuación de trabajo que permite la realización de obras, El Gobierno Municipal de Matamoros invita a las familias matamorenses a disfrutar, respetando la sana distancia, del Parque Central ubicado en la avenida Pedro Cárdenas, en donde niños y adultos pueden realizar diversas actividades deportivas, entre ellas, recorrer en bicicleta o sencillamente caminar.

Este parque mencionó MARIO ALBERTO LOPEZ HERNANDEZ, Presidente Municipal de Matamoros que corresponde a una primera etapa y es un lugar propicio para que las familias convivan, respetando los protocolos recomendados por la Secretaría de Salud, como lo es el uso del cubrebocas y la utilización del gel antibacterial para la limpieza de manos.

Explicó que de acuerdo a las recomendaciones de las autoridades de salud se pueden visitar los espacios públicos sin descuidar las medidas sanitarias, por este motivo se exhorta a las familias que visiten el Parque Central a que cuiden también la sana distancia.

El Alcalde destacó que en la primera etapa de esa obra se aplicó una inversión de 32 millones de pesos, construida en un espacio que prácticamente estaba en el abandono, completamente lleno de basura y maleza.

Ahora en ese espacio los matamorenses pueden disfrutar de un ciclo pista en circuito superior de 430 metros de longitud con 4.50 metros de ancho, incluye rampas de concreto armado, aplanados y pintura vinílica en acabados.

También se cuenta con una plaza de acceso con letras de identidad, las cuales cada noche son iluminadas con luces led y representan un verdadero atractivo para las familias; cuenta con un área de estacionamiento para 54 vehículos, así como también con una caseta de control para la iluminación del ciclo vía y áreas verdes.

COMISIONADO DE ITAIT CUMPLE SU LABOR

El Comisionado Presidente del ITAIT, Lic. HUMBERTO RANGEL VALLEJO y el Secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Gobierno de Tamaulipas, Ing. GILBERTO ESTRELLA HERNANDEZ, se reunieron con titulares y representantes de nueve organismos públicos descentralizados del Poder Ejecutivo Estatal, Operadores de Agua Potable municipal, con el fin de impulsar de manera colectiva el cumplimiento de los derechos de acceso a la información y de transparencia.

Durante el evento que se desarrolló atendiendo las recomendaciones de las autoridades de Salud y la implementación de la sana distancia, se expusieron los mecanismos para el ejercicio del derecho a la información, la publicación de las obligaciones de transparencia, la facultad de revisión del ITAIT y los recursos legales para garantizar el cumplimiento de sus atribuciones.

El Comisionado Presidente del ITAIT destacó el gran compromiso de la SEDUMA para colaborar en el mejor desempeño de los operadores municipales de agua potable, para que sus índices de cumplimiento se fortalezcan con el trabajo que se desarrolle entre ambos organismos y ofreció el respaldo del Instituto para que los servidores públicos cuenten con capacitación, orientación y asesoría necesarios para ese fin.

LAMENTAN LABOR DE DIRIGENCIA LOCAL DEL PAN REYNOSA

MAS EN REYNOSA no pasa lo mismo, es un fiasco la dirigencia municipal del PAN a cargo de RICARDO URESTI como presidente del comité municipal del organismo político en el poder local y estatal.

Se conoce que no hay una buena relación en la dirigencia local con la alcaldesa MAKI ORTIZ y esto no ayuda, no abona en mucho al trabajo que anda haciendo su titular como dirigente del comité municipal del PAN.

EN ESTE TEMA, se habla del relevo de la dirección del partido y buscarle de antemano un reacomodo al titular del partido a nivel local para dar paso a otro personaje que en realidad tenga posibilidad de conducir los trabajos que se avecinan y que son en la tierra del gobernador y jefe político del estado donde no podrían quedar mal.

RIVAS CON MAS POR LA EDUCACION

En una decisión clara de apoyar con mas a la educación en Nuevo Laredo, se logra la entrega de Libros de Apoyo que incluirá a jardines de niños, primarias y secundarias públicas y privadas, en el próximo ciclo escolar 2021-2022.

El presidente municipal ENRIQUE RIVAS CUELLAR anunció que aumentó el presupuesto de educación que se aplicará en becas municipales y ampliación del programa de entrega de Libros de Apoyo, con cobertura a jardines de niños, primarias y secundarias públicas y privadas, en el ciclo escolar 2021-2022.

Aún cuando el gobierno central haga recortes en áreas de importancia como la educación, el Gobierno Municipal no disminuirá el apoyo a las y los estudiantes, afirmó el alcalde.

“A pesar de lo complicado porque el gobierno central está haciendo recortes presupuestales, vamos a ampliar el presupuesto de las becas de 86 millones que fueron aplicados en este 2020 para elevarlo a 100 millones de pesos”, precisó Rivas Cuéllar.

Agregó que también aumentarán lo que se asignará para la entrega de libros de apoyo.

“Actualmente se invirtieron 13 millones de pesos para primarias y secundarias públicas, en esta ocasión incrementaremos a 18 millones para incluir a jardines de niños y queremos abarcar a la educación pública y privada”, subrayó.

Por su parte, MIGUEL JAUREGUI SALAZAR, secretario de Educación, Cultura y Deporte, destacó el compromiso que ha tenido el presidente municipal, desde el primer momento de la administración, con las instituciones educativas, las y los estudiantes, sus padres, maestros y directivos.

“Muy contento después de que los miembros del Ayuntamiento aprobaron algunos incrementos en el presupuesto muy importantes. El Gobierno de Nuevo Laredo lejos de reducir y de eliminar programas en materia educativa, todo lo contrario, ha incrementado el presupuesto para educación”, enfatizó.

Además, dentro del rubro de educación, el Cabildo también autorizó 40 millones de pesos para que el programa ‘Mi Escuela Digna, Moderna y Saludable’ pueda alcanzar la meta de beneficiar a 365 escuelas en su segunda vuelta.

SNTE REYNOSA REHABILITA LA CASA DEL MAESTRO

EN OTRO TEMA, le comento que el SNTE en Reynosa que dirige JORGE ACUÑA TOBIAS tuvo un dia muy productivo, asi lo calificaron sus compañeros de gremio al realizar con la ayuda de los mismos la limpieza en las instalaciones de la casa del maestro realizando labores de pintura, rehabilitación de las letras del sindicato y agradeció en especial a los secretarios generales de telesecundarias su apoyo.

ACTIVISMO DE JOVENES EN EL SUR DE TAMAULIPAS

Y en el sur del estado queda la labor del coordinador regional del programa federal “Jóvenes construyendo el futuro” como es CARLOS QUILANTAN que ha venido desarrollando importantes acciones en colonias y comunidades rurales de los municipios de Madero, Tampico y Altamira a pesar de la pandemia que se ha vivido.

Dijo el responsable del programa federal de jóvenes en este sector del estado de Tamaulipas que se han apoyado a jóvenes desde becas asi como visitado a adultos mayores en una labor de expansión y promoción de los diferentes programas de la secretaria de bienestar social.

Aprovechó también para invitar a la comunidad a seguir las medidas preventivas del sector salud frente a la pandemia que se vive utilizando el antibacterial, cubrebocas además de mantener la sana distancia.

Y NOS VAMOS AL ESTADO DE CHIHUAHUA para comentarles que no hay duda que los chihuahuenses se equivocaron con JAVIER CORRAL al darse cuenta que dejara mas deuda pública que su antecesor CESAR DUARTE y esto por que se cancelará la obra pública y tendrá que solicitar más deuda pública al congreso del estado pues en la elección del 2021 andan desesperados como en otros estados lo podemos observar gobernados por el PAN y también dejarán de lado al sector salud y esto será de mucha gravedad para la ciudadanía.

FELICITO ESTE 8 de diciembre por su cumpleaños a CONCEPCION CONTRERAS FRAUSTO deseándole lo mejor en su dia asi como también a la SRA. GRACIELA AHUMADA DE RAMIREZ en el municipio de San Fernando; GERARDO MARTINEZ SALDIVAR, ANTONIO ALCOCER PEREZ, GUADALUPE REYES PEREZ, CONCE SANTILLAN MORALES, SALVADOR GARCIA ORTEGA, DAVID GARCIA, FRANCISCO PEREZ, Y EFRAIN DE LEON LEON.

Asi como este 9 de diciembre felicito a ISAAC RAMOS GARATE Y al periodista JUAN PABLO ALEJANDRE, JAIRO BIBIAN, DAVID JIMENEZ, GONZALO CARDENAS GUEVARA E ISRAEL VAZQUEZ

PROSIGUEN MEDIDAS DE SALUD, LA SALUD ES PRIMERO, A CUIDARSE Y TOMAS LAS PREVENCIONES SEÑALADAS USE EL CUBREBOCAS. Y NOS VEREMOS.