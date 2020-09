[email protected]

UN FRACASO LA VENTA Y RIFA DEL AVIONZONTE PRESIDENCIAL

Rubén Dueñas

Si no sucede un milagro de aquí al 15 de Septiembre todo apunta a que fracasó la venta del avión presidencial de EPN; en cuanto a la rifa de la misma nave que heredó y que por meses también ha venido promoviendo su sucesor el presidente Andrés Manuel López Obrador, todavía no sabemos a ciencia cierta en que va a acabar, pero pinta para acabar como todas las rifas, tandas y cosas de esas, en un verdadero desmadre.

Bien podemos decir que –al igual que a su gobierno– el mandatario nacional que a toda costa ha querido deshacerse de la majestuosa nave porque no va con su personalidad e ideología, como que le medió mal el agua a los camotes, porque querer rifar o vender un avionzote cuyo costo original es de 230 millones de dólares, desde luego que aquí y en China, como dicen, no es cosa fácil.

El de la idea de mandar hacer ese avión con la tecnología más avanzada de la época, fue Felipe Calderón, en el último año de su gobierno, por lo que el TP01 Boeing 787-8, que lleva el nombre de “José Ma. Morelos y Pavón, obviamente ha bajado de precio, siendo ahora de 130 millones de dólares, conforme a la evaluación hecha por orden de López Obrador. Pero no ha habido hasta ahora quien le haya llegado al precio o convenido las dos partes la forma de pago, por lo que el avionzote todavía sigue en casa.

La segunda alternativa que se echó a cuestas el macuspano fue la rifa de la poderosa nave, que no tiene ni Obama, dijo, pero hasta ahora no ha logrado vender más del 50 por ciento de los seis millones de “cachitos” hechos por la Lotería Nacional para el Magno Sorteo, por cierto sin precedentes.

Como que en las últimas fechas se le han complicado las cosas en su gobierno al Presidente Andrés Manuel, que no es precisamente nuestro en el día de hoy, sino el de la venta o rifa del avionzote al que por grandote y suntuoso la parecer nadie lo quiere ni vendido ni rifado, porque seguramente no cabe en el closet ni en traspatio de la casa.

A siete días de la rifa del avión presidencial ya son varias las dependencias, entre éstas seis de la CFE, cuyo personal está promoviendo la venta de “billetes”, incluso lo estás haciendo afuera del Palacio Nacional, incluso AMLO dio a conocer que el gobierno federal destinará 500 millones de pesos para comprar un millón de “cachitos” del sorteo no del avión sino de su valor, para ser distribuidos en los casi mil hospitales COVID.

Precisó que si un hospital resulta ganador de uno de los 100 premios de 20 millones de pesos serán los trabajadores quienes decidan cómo invierten lo ganado, pero precisó que éste tendría que ser para mejorar las condiciones de los centros médicos. Total, como dicen, al cabo Juan te llamas. Por cierto López Obrador en su desesperación pidió a todos los mexicanos que ayuden a comprar un cachito.

Todo éste desmother creemos que ya le costó la chamba a Luis Calvo Reyes el que se venía desempeñando como director general de Juegos y Sorteos, dependiente de la SEGOB, donde supuetamente presentó su renuncia, la que se hará efectiva casualmente a partir del 16 de septiembre, viva México.

El que no deja de estar rumiando su coraje en contra de la diputada federal y ex gobernadora de Yucatán, además de ex senadora, Dulce María Sauri Riancho, es el famoso #Noroñas, vicecoordinador del PT, Gerardo Fernández Noroña, el que sigue gritando por todos los rincones que sin la intervención de la Secretaria de Gobernación Sauri Riancho no estaría en la presidencia de la Mesa Directiva.

Como él ya se daba por ganado pero a última hora se le apareció el chamuco, el #Noroñas asegura que su derrota “fue una operación de Estado” y dice que el triunfo de Sauri Riancho es espurio.

Hace años que conocimos a El Noroñas en una conferencia de prensa en el café El Nuevo Cantón de Ciudad Victoria, pero lo que estamos viendo es que pese a los años que han transcurrido aún no acaba de aprender ni el abc de la política. En lo personal creemos que su malestar se lo debe de expresar al dirigente nacional de su partido, el PT, que según nosotros es el que a última hora le dio atole con el dedo.

Por cierto más de 300 organizaciones y personas firmaron un manifiesto internacional contra el proyecto minero que se pretende instalar en el predio La Cristalina, del municipio de San Juan Miguel Chimalapa, en el Itsmo de Tehuantepec, casi en los límites con Chiapas.

De acuerdo con Miguel Ángel Aguirre, coordinador regional del Comité Nacional de Defensa de los Chimalapas, desde el pasado 29 de agosto autoridades municipales y comunales de San Miguel Chimalapa desconociéron, al catalogar como ilegal, el permiso de exploración en una extensión de más de 7 mil hectáreas otorgadas a la empresa minera canadiense Minaurum Gold, S.A. de C.V., por parte del núcleo agrario la Cristalina, para su proyecto Santa Martha.

Ya se puso en claro que el Papa Francisco jamás mencionó a Andrés Manuel López Obrador en un discurso que pronunció en Paraguay el 11 de julio del 2015 y que se publicó en el sitio web de la Agencia Católica de Informaciones ACI Prensa, esto es tres años antes de que AMLO llegara al poder.

En ese mensaje el Papa Francisco si habló de ideologías: y sin mencionar para nada a López Obrador, dijo: “Las ideologías terminan mal, no sirven. Las ideologías tienen una relación o incompleta o enferma o mala con el pueblo. Las ideologías no asumen al pueblo. Por eso, fíjense en el siglo pasado, ¿En que terminaron las ideologías?, en dictaduras, siempre, siempre”.

Nos enteramos que la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) puso en marcha trabajos de mantenimiento de la infraestructura física y de sanitización de oficinas, espacios públicos y áreas comunes del Centro Universitario Sur (CUS).

El programa se lleva a cabo a través de la Dirección de Gestión Operativa del Campus de la zona sur del estado, con el principal objetivo de tener mejores servicios e instalaciones, en beneficio de los universitarios.

Al respecto el director de Gestión Operativa del CUS, Lic. Edik Martín Rodríguez Camacho, destacó que se están realizando los trabajos de mantenimiento para el mejor funcionamiento de las diversas áreas que tiene el Centro Universitario.

Luego mencionó la rehabilitación de los principales accesos viales; pintura en los parabúses ubicados en el circuito universitario; el cambio de lámpara de luz incandescente a luz led; y pintura en las áreas de casetas, las cuales se ubican en los diferentes accesos al campus.

