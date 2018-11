RESEÑA POLÍTICA

Juan R. de la Sota

Un gobierno autoritario, farsante y usurpador

El tabasqueño Andrés Manuel López Obrador, tomará posesión de la Presidencia de la República, en un ambiente de críticas en su contra por parte de gobernadores y diputados panistas y hasta de la iglesia católica, al calificar sus consultas públicas como una farsa y vaticinar que su gobierno será autoritario y entrometido, violador de la disposiciones constitucionales, además que sus propuestas vulneraran el pacto federal y la constitucionalidad del mismo.

López Obrador, evidencia que actuará a base de la falsedad, acoso, venganza, simulación y la imposición, es decir como un auténtico dictador, ya que sus consultas, no representan la opinión de la mayoría de los mexicanos y no son de utilidad, pues las arroja al cesto de la basura y por decisión propia realzará las obras que mejor le convengan.

No está privilegiando el dialogo, el acuerdo, la concertación y la opinión de todos los mexicanos y su ambición de combate a la corrupción e impunidad le habrá de impedir resolver otros temas prioritarios nacionales como la inseguridad pública, la violencia, los homicidios, desapariciones, desempleo, bajos salarios, miseria, pobreza, hambre y sed de justicia.

El señor López Obrador, incluso, hasta podría estar incurriendo en usurpación de funciones, dado que su actuación es como si ya fuera Presidente de la República, pues ya ordena, pone, quita, propone y exige, y no es así, porque aún no es mandatario nacional, su ejercicio legal iniciará a partir de las cero horas del 1 de diciembre.

Se vaticina que su toma de protesta se enmarcará en un ambiente de molestias, iras, agresiones verbales y diversas protestas, sobre todo por parte de los gobernadores y diputados y senadores del Partido Acción Nacional.

Y un ejemplo de ello es que está utilizando, según los panistas, a los diputados y senadores de Morena, para usurpar funciones en los Estados y Municipios a través de los llamados súper delegados que instalará en cada una de las entidades y municipalidades del país.

Todos los panistas están arremetiendo contra Andrés Manuel López Obrador, por no estar de acuerdo con su política de designar súper delegados en los Estados, con facultades que pueden violar la autonomía de los gobiernos estatales y municipales y aunque avalan sus proyectos sociales y combate a la corrupción, también establecerán una política para defender el federalismo y la soberanía de sus entidades.

La rebelión de los panistas ha iniciado en serio, fuerte, decidida y con acciones legales contra el Presidente de la República electo, AMLO, al exigirle el líder nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, “saque las manos del proceso electoral” para renovar el ayuntamiento de Monterrey.

Cortés Mendoza, advirtió al próximo Gobierno de López Obrador, que “defenderemos el federalismo, la soberanía de nuestras entidades y la independencia de nuestros municipios, queremos trabajar en colaboración, pero no con sometimiento”.

En un evento realizado en Monterrey, Cortés, señaló el reto del panista de permanecer unido, con el propósito de enfrentar al gobierno “autoritario, populista y hegemónico”, de López Obrador que aún antes de tener el control del Poder Ejecutivo, que tendrá a partir del primero de diciembre, usa y abusa de su mayoría parlamentaria.

El dirigente nacional panista, aseguró que López Obrador y Morena, con sus propuestas han venido vulnerando el pacto federal, la constitucionalidad del mismo y por eso le advierten que si no corrigen, presentarán acciones de constitucionalidad, “porque no podemos permitir que se concentre el poder y se impida tener contra pesos o controles internos dentro del mismo gobierno”.

Para el PAN es muy importante que no se tenga esa figura de súper delegados con súper facultades y súper recursos, para programas sociales, y además siendo aparentemente responsables en materia de seguridad, lo que es inaceptable.

El líder nacional del blanquiazul, destacó que no es de extrañar se registre baja participación en la consulta sobre el “tren maya y otros proyectos prioritarios del próximo gobierno, debido a que los ciudadanos ya se dieron cuenta “ de que es una burla y decidieron no avalar con su voto esa gran farsa”, pues en días pasados ya estaban realizando los primeros trabajos donde se pretende construir una nueva refinería.

Por su parte el Obispo de Ciudad Victoria, Antonio González Sánchez, calificó como “puro cuento” la consulta nacional de los 10 programas prioritarios del próximo gobierno federal, realizada este fin de semana y consideró que de los 120 millones de ciudadanos que hay en el país, sólo vota un millón, de los cuales no se sabe cuántos votan a favor o en contra; “Andrés Manuel López Obrador, está disfrazando algo de democracia que no es democracia” y dejó en claro que “a Tamaulipas qué les importa el Tren Maya”.

Dijo que las consultas ciudadanas que realizara el próximo gobierno federal serán igual, pues ya todo está decidido en cuento a los proyectos que se harán.

Ante esas inconformidades y opiniones en contra, la de López Obrador, será una toma de posesión presidencial invadida de inconformidades y protestas, pero cuidado, ya que no se descarta que los legisladores se enfrenten hasta a golpes, con el fin de defender cada uno sus proyectos políticos, lo cual podría propiciarse, por la falta de sensibilidad política, la imposición, la cerrazón, el autoritarismo y la antidemocracia practicada por el próximo mandatario nacional.

En esto tiene gran culpa, el Presidente Enrique Peña Nieto, por soltar el poder antes de concluir su responsabilidad, lo cual y otras malas acciones de su gobierno le habrán de reclamar los mexicanos.

Cambiando de tema, la lidercilla del PRI Estatal Yahleel Abdala Carmona, surgida de la imposición, dedazo y antidemocracia, el insoportable, arbitrario, reprimido y altanero secretario general de este partido José Benítez Rodríguez y el forastero delegado del Comité Ejecutivo Nacional Julián Luzanilla Contreras, comenzaron otras de las farsas que acostumbra el Revolucionario Institucional, al hacer a un lado al priismo estatal y no tomarlo en cuenta para la designación de nuevos dirigentes en varios municipios de la entidad.

La neolaredense Abdala Carmona, realiza una gira por los municipios de Tamaulipas, acompañada de funcionarios priistas incómodos, con negativa imagen política y como ex servidores públicos, privilegiando el amiguismo, compadrazgo, influyentismo, la recomendación, el autoritarismo y la imposición en el nombramiento de los nuevos líderes municipales del PRI, impidiendo que sean todos los priistas los que elijan a sus nuevos dirigentes.

La dama pidió “ a olvidarnos del pasado y sacar desde ahora la fuerza para demostrar que el PRI está más fuerte que nunca”.

Debe saber que ningún priista, sobre todo los agraviados, se olvidarán del pasado y que será muy difícil que le devuelvan su apoyo, pues no olvidarán que fueron relegados, amedrentados, ignorados, pisoteados y hasta amenazados por anteriores mandos del Revolucionario Institucional y sus gobiernos.

No es con discursos como regresará a la militancia que se fue por falta de apoyo, de participación política, de ayuda humanitaria y por ser víctima de venganzas y traiciones, sino con trabajo, convenciendo de que es una nueva dirigencia, con líderes humanos, cercanos a la gente y prometiéndoles que en este PRI, los mismos priistas elegirán a sus candidatos y las acciones a seguir para recobrar la fuerza y el poder que el instituto político ha perdido por la política equivocada de ex líderes traidores y vendidos que sólo buscaron el beneficio personal y de grupo.

Yahleel y sus subalternos, andan entregando reconocimientos a los priistas por muchos años de militancia, eso no lo necesitan, lo que requieren es trabajo, vivienda, seguridad pública, justicia, combate al hambre, pobreza, marginación y otros apoyos para mejorar sus condiciones de vida, en lo cual deben trabajar los liderazgos priistas, porque si no lo hacen, no obtendrán el respaldo y el voto ni de su familia.

El PRI permanece en agonía y la dama Yahleel Abdala, está haciendo un pésimo trabajo, por lo que de no cambiar de estrategia y de seguir con actividades sin importancia, continuará encaminando al PRI hacia el fracaso electoral.

También iniciaron la renovación de las dirigencias municipales de la CNOP, otro sector del PRI, en donde se está dando prioridad a la antidemocracia imponiendo a los amigos y compadres del actual líder estatal de esta organización Pedro Luis Coronado, el cual necesita capacitarse en materia política y de liderazgo, porque a la fecha está reprobado.

En otro asunto, los que siguen rechazando la comida que se ofrece en la Casa del Migrante, son los extranjeros ilegales procedentes de Cuba, Venezuela y Brasil, pues no aceptan los frijoles, arroz, verduras y otro tipo de alimentos.

Juan Sierra Vargas, encargado de la Casa del Migrante en Matamoros, afirmó que los extranjeros que allí llegan a esperar su turno para internarse a los Estados Unidos, desprecian los frijoles y cierta comida que se les da sin ningún costo.

Se les frecen diferentes comidas que son preparadas con agrado y con el apoyo de la comunidad y hay quienes se comen todo, otros cierta comida y dejan los frijoles.

A estos forasteros ilegales, el Gobierno de favor los abraza y quiere los apriete, al exigir comida de mejor calidad, alimentos que ya quisieran tener en su mesa miles de mexicanos, pues hay familias en este país ue no tienen dinero sin tan siquiera para comprar frijoles.

Estos ilegales mal agradecidos, tendrán que aguantarse el hambre o tragar aire, porque las autoridades mexicanas no van a mantenerlos con comida de lujo como finos cortes de carne y pollo, pues ya quisieran tener presupuesto para atender a toda la gente pobre con frijoles, arroz y tortillas.

A lo mejor quieren carne y cabrito asado, barbacoa, mariscos y su buen vino de mesa, esto podrían comerlo, nada más que tienen que ponerse a trabajar y pagar para consumirlo, porque en México no se debe atender caprichos de una bola de forasteros trashambridos que desprecian lo que muchos mexicanos necesitan en su mesa.

El Gobierno mexicano debería ser más enérgico y no permitir el ingreso ilegal de esta bola de trasgresores y de la ley, pandilleros, drogadictos y fomentadores de la violencia, porque en este país podrían establecerse muchos de ellos que comenzarían una carrera delictiva que afectaría a la sociedad.

Si quieren cabrito que se pongan a trabajar, si quieren fortuna y lujos deben chambear, porque en México, las familias trabajan de sol a sol para ganarse unos cuentos pesos para comprar sus alimentos y saben ganarse cada comida, pues no son aficionados a la mendicidad como todos esos extranjeros ue desafortunadamente utilizan territorio mexicano para internarse a los Estados Unidos, donde habrán de ser rechazados por la fuerza pública.

El dato: La opacidad, improductividad, el nepotismo, amiguismo, compadrazgo, la prepotencia, altanería, la falta de acuerdo, consensos y transparencia, el mayoriteo, las injusticias laborales y el desorden administrativo, siguen vigentes en el Congreso del Estado que encabeza el diputado Glafiro Salinas Mandiola. Este mal trabajo de Salinas Mendiola y de su grupo de legisladores esquiroles y convenencieros, impide se aterricen algunos proyectos gubernamentales que contemplan grandes beneficios para los tamaulipecos en materia de seguridad pública, empleo, salud, alimentario, de educación y económica. Sin no llegan algunos apoyos a los tamaulipecos es por culpa de los legisladores locales.

Correo: jrdelasita@hotmail.com