EL INFILTRADO…

¡¡ Un Gobierno Cerca de Ti/ Agustín de la Huerta / Denuncian a Rosario Robles!!

Por: J. Ángel Ríos Cepeda

.- “Un Gobierno Cerca de Ti”, recorre Tamaulipas

.- Agustín de la Huerta Mejía impartió conferencia magistral

.- Denuncian a Rosario Robles, ahora por venta de terrenos

Sean Ustedes Bienvenidos….

Vamos con el humor: * El MIEDO *

Y Dice Así: Un Norteño le platica a su compadre:— Fíjese que la última vez que fui de cacería me ataco un tigre y casi no regreso, cuando menos me lo esperaba, que me ruge un p!#ch3 tigre por la espalda, estaba tan aterrorizado que el rifle se me escapo de las manos, entonces me eche a correr, el tigre me tiro un zarpazo desgarrando mi camisa, me dio tanto miedo que me hizo correr más fuerte, cuando sentía que el tigre casi me caía encima, me di cuenta que se resbalaba una y otra vez; — ¡Compadre!, ¡yo me hubiera cag@do de miedo!; —¡¡ Pos’ con que cree que se resbalaba el p!#ch3 tigre..!! 🙂

“Un Gobierno Cerca de Ti”, continúa recorriendo Tamaulipas

En los municipios del Estado, el Sistema DIF Tamaulipas lleva a cabo la brigada asistencial “Un Gobierno Cerca de Ti” con la entrega de aparatos funcionales para personas con discapacidad en condiciones de vulnerabilidad, apoyos especiales como aparatos auditivos, lentes graduados y tratamientos de estrabismo.

Herramientas de trabajo para que mujeres puedan auto emplearse y generar ingresos; estímulos económicos, créditos empresariales y microcréditos para emprendedores, becas para estudiantes, entre otros apoyos de salud, educación y trámites administrativos todos reunidos en un solo lugar.

Estas jornadas asistencial que promueve la señora Mariana Gómez de García Cabeza de Vaca, reúne a las diferentes Secretarías del Gobierno del Estado y Organismos Públicos Descentralizados, con el objetivo de acercar a la población de los municipios, ejidos y comunidades, servicios gratuitos o a bajo costo, como el tramitar de la licencia de conducir con un 50% de descuento, aplicar a vacantes de empleo, recibir asesoría jurídica, laboral, o afiliarse al Seguro Popular.

Agustín de la Huerta Mejía impartió conferencia magistral

El presidente de la Red Latinoamericana de Educación Técnica Profesional, integrada por instituciones de educación técnica profesional de varios países de Latinoamérica y Director General del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, “CONALEP Tamaulipas”, Lic. Agustín de la Huerta Mejía impartió conferencia magistral con el tema “Liderazgo y Transformación de CONALEP” a los alumnos de Finanzas del Instituto de Estudios Superiores de Tamaulipas “ IEST Anáhuac “ de Altamira.

Los futuros profesionistas, agradecieron a De la Huerta Mejía, mostraron su agradó sobre el tema y la forma como lo abordo, Agustín de la Huerta, a su vez agradeció a la Lic. Patricia Pacheco, por su amable deferencia.

Para finalizar les dejó este mensaje; “Espero que, lo que les compartí les inspire a ser mejores y les ayude a convertirse en futuros líderes, para bien de esta sociedad, tan ávida de mejores personas, lo mejor de todo es, que, quien fue la encargada de entregarme el reconocimiento fue mi hija Lorena De La Huerta, me hizo el día”.

“El liderazgo no es cuestión de poder o de mando, es cuestión de servicio, de servir, de dar, de darse”

“Quien no sirve! No sirve!” (Valga la redundancia).

Denuncian a Rosario Robles, ahora por venta de terrenos

Rosario Robles permanecerá en prisión por el delito de ejercicio indebido de la función pública, desde hace dos meses se encuentra recluida en el penal de Santa Martha, por el proceso judicial que enfrenta, este jueves Santiago Nieto titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, reconoció que se prepara otra denuncia penal contra Rosario Robles, exsecretaria de Sedatu y Sedesol, ahora por la venta de terrenos federales y reservas territoriales en la pasada administración.

Dijo que la investigación es porque presuntamente la Sedatu vendió 1,700 hectáreas de un terreno frente al mar de San Quintín, Baja California, cuando Rosario Robles era titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, el terreno había sido valuado por un perito de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) en 1,240 millones de pesos, pero la Sedatu lo vendió en 61.4 millones de pesos, esta acusación es adicional a la que se presentó por el caso de la Estafa Maestra.

El pasado 22 de octubre, el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna determinó que Robles Berlanga permanecerá en prisión como parte del proceso judicial que enfrenta por el delito de ejercicio indebido de la función pública.

Notas del Infiltrado:

1.- Alza Enrique Rivas la voz por alcaldes ante recorte, en representación de 21 alcaldes de la entidad, el presidente municipal de Nuevo Laredo cuestionó el recorte en el Presupuesto de Egresos federal 2020 de casi mil millones de pesos al Fondo de Atención a la Seguridad Pública (FORTASEG), el tema más importante hoy en el país, en conferencia de prensa, Rivas Cuellar fijó la postura de los ediles ante los recortes a estados y municipios en el Presupuesto de Egresos federal 2020.

2.- El Rector José Andrés Suárez Fernández inauguró la Cuarta Sesión de la XII Cátedra Nacional de Contabilidad y Administración “Agustín Reyes Ponce” del Consorcio de Universidades Mexicanas (CUMEX), cuyos trabajos tienen como sede a la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) a través de la Facultad de Comercio y Administración-Victoria (FCAV).

La del Estribo: — Entra un nuevo maestro al curso y se presenta;, “Buenos días niños, mi nombre es Largo.” Dice Jaimito, — ¡¡ No importa, tenemos tiempo.!! 🙂

P.D. Respetados y amables lectores, disfruten sus actividades con alegría.

Para contacto mi correo es: angelrioscepeda@gmail.com, elinfiltradomx7@gmail.com Facebook: Angel Rios Mx; Tweeter: @AngelRiosmx