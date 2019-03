RESEÑA POLÍTICA

Juan R de la Sota

Un gobierno de caprichos y antojos

Ya es tiempo que el Presidente Andrés Manuel López Obrador, comience a gobernar con responsabilidad, seriedad, pluralidad, sensibilidad y resultados, pues sus acciones solo han generado mucho ruido y nada de nueces, pero además se ha provocado severas críticas, al grado de que el Obispo de la capital tamaulipeca (Ciudad Victoria), Antonio González Sánchez, lo acusó de gobernar a base de caprichos y antojos, lo que evidencia que su política, no es la acertada para resolver los grandes problemas que enfrentan los estados del país.

Resumió que el Presidente de la República, hace las cosas sin pensarlas, como si aún anduviera en campaña y no fuera el titular del Poder Ejecutivo Federal, lo que deja muy claro que el representante de la Iglesia Católica, no avala, respalda, aplaude ni aprueba los primeros 100 días de trabajo del gobernante morenista.

El mandatario nacional es bastante aficionado a las conferencias de prensa matutinas, tiempo que puede lograr para establecer acciones eficaces que resuelvan el grave problema de inseguridad, porque de su gobierno en materia de seguridad y protección, no hay resultados, debido a que la cifra de muertos y desaparecidos va en aumento.

A la fecha, el tabasqueño López Obrador, sigue mintiendo a los ciudadanos, les está fallando y jugando el dedo en la boca, dado que su política gubernamental no es la adecuada, ya que diariamente se registran matanzas, secuestros, desapariciones forzadas, enfrentamientos a balazos, extorsiones.

Intimidaciones y otros actos delictivos en varias entidades del país y no se ve por ningún lado, como pueda conceder esa pacificación que tanto cacaraqueó y prometió a una población, con sed de justicia, de bienestar, prosperidad, paz, tranquilidad y desarrollo.

Y vaya que el Obispo Antonio González Sánchez, tiene razón, pues la actual administración federal no ha ofrecido avances de nada, sólo se observa su mano dura contra los ladrones de Pemex, como si eso fuera su único objetivo y alguien debería informar al Ejecutivo Federal que al pueblo, lo que más teme y le duele en este momento es ser víctima de los infractores de la ley y que su prioridad es proteger al pueblo de México, porque los enemigos de su tan anunciada Cuarta Transformación, le están pegando severamente a la gente.

González Sánchez, solo dice la verdad, por lo que el mandatario nacional tiene que hacer una recomposición de su política, porque de lo contrario el barco se le estancará y los mexicanos no verán satisfechas sus demandas planteadas.

El Obispo de la Diócesis de la Iglesia católica de Ciudad Victoria, al expresar su punto de vista como cualquier ciudadano, comentó que ve y oye a López Obrador, como si anduviera en campaña todavía, esto cuando ve un poquito sus famosas conferencias de presa matutinas o va a los estados.

Lanzó fuerte crítica al Presidente de la República, al afirmar que son caprichos y antojos con los que gobierna al país. “Yo a veces veo a López Obrador, como que son caprichos o son antojos; ahora se me antoja esto y lo voy hacer ahora y luego por las famosos encuestas que en realidad nosotros no sabemos cuántos votaron y solo sabemos lo que ellos nos dicen”, comentó.

“Yo sigo oyendo en las noticias que a cada rato hay muertos por todos lados y con la Guardia Nacional todo va a seguir igual tantos muertos y tantos muertos. Escuchaba que en un Estado había un chorro de muertos en unas horas y tristemente seguimos igual”, expresó, al ser cuestionado sobre la aprobación de la Guardia Nacional.

No sólo en materia de seguridad pública está fallando López Obrador, también no ha cumplido con atender las necesidades en materia de justicia, educación, generación de empleos, combate a la pobreza y las adversidades relativas a la salud.

Ello impactará negativamente en los candidatos a diputados de Morena en los Estados donde se realizarán elecciones, porque saben que la política morenista es falsa, ilusionista y dañina, esto el tiempo lo dirá y sino para el baile vamos.

Por cierto el gobierno federal, asumió un comportamiento vengativo hacia algunos dependencias estatales, de Tamaulipas, toda vez que les está recortando su propuesto, cuya acción negativa vendrá a obstaculizar el trabajo y la buena marcha de las instituciones, promoviendo se enfrenten dificultades para atender las necesidades de los ciudadanos.

Disminuyó el presupuesto para a la educación, a las actividades agropecuarias, para la generación de empleo, para la atención a la salud, al combate a la pobreza y a los diversos programas sociales.

Las acciones gubernamentales no debería aplicarse, como lo hace el gobierno federal morenista, con venganzas políticas, sino debería sobreponer ante todo la solución de las demandas de la gente, pues para eso fueron elegidos y no para satisfacer intereses personales y de grupo.

Reducir las partidas presupuestales que le corresponden a cada estado por ser de partido diferente, no perjudica a la autoridad, sino a la gente humilde, a esos ciudadanos y familias que no tienen ni tan siquiera para mal comer. En fin así es la política de los morenos y como están en el poder nada se puede hacer. Solo le queda a la gente no volver a confiar en ellos en las urnas electorales y buscar otras alternativas políticas que sí le cumplan a la población.

Cambiando de tema, las autoridades de educación deberían implementar un operativo especial de vigilancia en todas las escuelas para impedir el uso de celular en horario de las actividades educativas, pues tanto alumnos como maestros dedican más tiempo a este aparato, lo cual finalmente repercute en la enseñanza-aprendizaje de la comunidad estudiantil.

Es conveniente hasta la aplicación de sanciones a los maestros, pues son bastante aficionados a perder el tiempo en el celular, el cual provoca más pérdida de tiempo que beneficios.

En otro asunto, urge la aplicación de medidas estricta para evitar el cierre de carreteras, pues las acciones perpetradas por productores de San Fernando y otros municipios de la entidad, están causando muchos perjuicios a las actividades productivas y a la población en general.

Si el gobierno federal no puede resolver los compromisos que tiene con la gente, al menos los legisladores deberían dejar a un lado la pereza y asumir su responsabilidad de elaborar leyes que promueva acciones fuertes contra los autores intelectuales del cierre de las vías de comunicación, pues es factor de obstaculización de las actividades de la gente trabajadora. Este es un problema pendiente del Gobierno Federal y que a la fecha no ha querido resolver.

El dato: Las placas, permisos, oficios y similares que extienden las organizaciones como la UDC, ONAPPAFA y otras, no tienen validez ante ninguna autoridad, no ampara la posesión de la unidad, por lo que ya no debería dejarse manipular y hasta extorsionar por líderes de estas agrupaciones, porque si las autoridades se deciden en cualquier momento se las decomisan y hasta le pueden abrir proceso penal por contrabando de mercancía. La autoridad tiene un comportamiento tolerante y sensible con los dueños de estos automóviles, se ha mostrado flexible. Ya no les de dinero a ese tipo de organizaciones, el documento que extienden no vale. Lo único que los ampararía es la autorización de un decreto para que se legalice la circulación de los vehículos de procedencia extranjera en territorio mexicano.

Correo: jrdelasota@hotmail.com