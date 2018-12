RESEÑA POLÍTICA

Juan R. de la Sota

Un “golondrino” y ambicioso en la SCT

Las delegaciones o direcciones federales de Tamaulipas, deberían ser ocupadas por tamaulipecos que conozcan el territorio estatal y su gente, no forasteros e ignorantes de las necesidades y adversidades que enfrenta ésta entidad federativa, como el recién nombrado titular de la dirección de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Ricardo Ortiz Estrada, quien realizó deficiente, abusivo, irresponsable e improductivo trabajo en los mismos cargos que ha ocupado en otros Estados.

El Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, tendría que ofrecer delegados federales con sensibilidad política, con humanismo, eficientes, con probada capacidad profesional, activos y de resultados, no políticos y ex funcionarios cansados, de avanzada edad, agobiados, sin deseos de servir, burocratizados y malhumorados, pues de este tipo de personajes ya está harto el pueblo, porque no les sirven para nada y sólo cobran un elevado sueldo, que no desquitan.

Por ejemplo, recientemente, designó a un tal Ricardo Ortiz Estrada, como director de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en Tamaulipas, verdaderamente es un gran error que perjudica a los tamaulipecos, pues simplemente éste “golondrino” pasajero, desconoce las auténticas demandas de la gente, principalmente de los usuarios de las carreteras.

Los altos mandos del Gobierno Federal y su partido MORENA, no debería utilizar las instituciones públicas, en este caso las delegaciones o direcciones federales, para consolar, premiar o agradecer la labor política de sus militantes, simpatizante o amigos, pues el compadrazgo los hace flojos, prepotentes, abusivos, altaneros e improductivos y esto daña a la sociedad, ya que no cumplen con eficiencia su responsabilidad y obligación.

El “Golondrino” pasajero Ortiz Estrada, ya se reunió con los responsables de la diferentes obras que realiza la dependencia federal en esta entidad, claro, no podía ser diferente, pues es donde está el movimiento de dinero, contratos, licitaciones, aprobaciones y otras acciones, esto con el fin de suspender todo movimiento, para beneficiar a sus amigos, compadres y quizás hasta familiares en la ejecución de las obras.

“Richard” Ortiz, no cumple ni dos días en el puesto, y ya enseño su ambición por el dinero, pues busca los espacios donde lo hay, para fijar su línea y favorecer a sus amistades con contratos y licitaciones, en lo cual, seguramente establecerá condiciones, para favorecerse económicamente.

Debió primero irse a campo a trabajar a desquitar su gran sueldo, supervisando el estado de las carreteras, las cuales se encuentran en pésimas condiciones y sin señalamientos y con total ausencia de la Policía Federal Preventiva, la cual en lugar de brindar seguridad, se dedica a extorsionar a los automovilistas inventándoles infracciones por supuestas violaciones al reglamento de vialidad.

A establecer un programa de chapoleo en lugar aledaño a las rúas, debido a que existe bastante zacate y otro tipo de hierba que obstaculizada la visibilidad de los conductores de vehículos y que puede ser un factor que motive un trágico accidente.

Sin embargo, no fue así, dado que la ambición le ganó al nuevo funcionario federal, al privilegiar una reunión para saber de las obras, en las cuales está el negocio.

El representante del Gobierno Federal en Tamaulipas, José Ramón Gómez Leal, no tiene intervención y urge la tenga, para que proponga a los tamaulipecos que cuenten con la mayor aptitud para hacerse cargo de las delegaciones o direcciones, porque nombrar y darle posesión a fuereños viejos y cansados, en nada beneficiará al Estado y será una trinchera para el surgimiento de nuevos ricos y para la operación política partidista.

En Tamaulipas hay suficientes personajes que desempeñarían con una actitud institucional, honesta y transparente dichos puestos, no interesa del partido que sean, porque lo importante es que en las delegaciones los titulares ofrezcan resultados que favorezcan a la población, no es correcto que se comisione y se sostenga a personas que vengan a hacer política en bien de su partido y de sus altos jefes.

Ortiz Estrada, sustituyó a William David Knight Bonifacio, quien no ofreció resultados y dejó un desorden administrativo y de personal en la delegación, además nulo trabajo, porque las carreteras están destrozadas. En concreto los delegados que han estado al frente de la SCT en Tamaulipas, sólo han cobrado y dormitado en el desempeño de sus funciones y obligaciones y se vaticina que Ortiz Estrada, hará lo mismo.

De conservación y edificación de nuevas carreteras en ésta entidad no hay nada de parte del Gobierno Federal y no existe programa alguno para abrir nuevos accesos y reconstruir las que existen.

Al nuevo director de la SCT, se le debe exigir trabajo y resultados, porque de funcionarios forasteros, no caben en Tamaulipas y de los mismos ya están hartos los tamaulipecos, al cobrar un sueldo, sin producir.

En las delegaciones y direcciones federales se requiere de personajes que se coordinen con la autoridad estatal para resolver las diversas necesidades que enfrentan los tamaulipecos, porque una autoridad federal aislada, apartada y alejada de las autoridades locales, difícilmente podrá cumplir con eficiencia y resultados su obligación y responsabilidad.

Los personajes forasteros son complicados, ineficientes e improductivos, por lo que se debe dar prioridad a los tamaulipecos para que ocupen las delegaciones federales, debido a que ofrecerían mejor trabajo, transparencia y honestidad y se les encontraría con facilidad si incurre en corrupción, no así a los funcionarios forasteros que de cometer ilícitos, correrían a su Estado a esconderse.

El dato: El Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y sus funcionarios, deben acelerar el paso y cumplir sus promesas, sobre todo en materia de seguridad, porque la grave inseguridad sigue perjudicando enormemente a la gente. El mandatario nacional, por sus leves acciones que no arrojan beneficios, ha comenzado a decepcionar a muchos ciudadanos que le otorgaron el voto y si no quiere perder más popularidad ya debe resolver los grandes problemas que enfrenta el País, pues hasta el momento sólo han sido discursos y promesas que no han dejado beneficios.

