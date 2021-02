T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

“UN HUACHICOLERO Y UN TRAIDOR”, DETENTAN EL PODER POLÍTICO DE RÍO BRAVO.

INFINIDAD de panistas de Río Bravo y de la Villa de Nuevo Progreso, se sienten ofendidos y agraviados, por la insana decisión “entre los altos mandos del PAN” para intentar imponer a un par de desacreditados políticos, como lo son “el huachicolero” ex líder estatal del PRD y ex presidiario Miguel Ángel Almaraz Maldonado y “al padrino” de este, “el contumaz traidor” Raúl García Vivían, “causante del quebranto financiero” por el cual atraviesa la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Río Bravo, cuyo organismo operador, por obra, gracia y desgracia del actual titular de esta dependencia, “enfrenta problemas financieros con el Sindicato y el Infonavit”, esto, debido “a la insaciable postura” de García Vivian, quien desde que llegó a la dependencia, “logró resolver sus problemas económicos”.

LO INADMISIBLE y penoso, es que, el mismo Miguel Ángel Almaraz Maldonado, voz en cuello, se ha venido mofando” diciendo que “él fue invitado por el PAN para ser candidato a alcalde”, o sea que él, no pidió abanderar al partido azul para buscar la Presidencia Municipal de Río Bravo. Incluso en redes sociales, el mismo Almaraz, comentó que, “a él le hubiera encantado” ser candidato a alcalde por MORENA, pero no lo aceptaron, “seguramente, por sus negros antecedentes delincuenciales”.

INCLUSO Miguel Ángel Almaraz, ayudado por Raúl García Vivian “el padrino”, el pasado domingo, se vieron en la penosa e imperiosa necesidad de mandar a una persona de confianza, para poder registrar en las oficinas del Comité Directivo Estatal del PAN allá en Victoria, “al huachicolero” Almaraz Maldonado, por el fundado temor a la entrevista y preguntas de rigor que le harían los reporteros de los diversos medios de comunicación al referido ex presidiario, “cuya mala estrategia de designación”, pone por los suelos la imagen del fuerte partido albiazul, sin haber necesidad, porque aducen que entre el panismo riobravense, hay prospectos de muy buen peso político para el referido abanderamiento y no imponer al señalado par de sujetos de baja caterva moral. Uno involucrado en actos delincuenciales y García Vivian, aparte de ser un reconocido traidor (cuando se fue a Convergencia por la Democracia en 2014, para buscar la alcaldía por Reynosa), “tiene además en capilla $$$$ a la COMAPA Río Bravo”.

Y SI ACCIÓN Nacional es el partido fuerte en Tamaulipas, por ser el que está en el poder político, para nada tiene que andar recurriendo, repito, “a burdas estrategias” con las que se le ha venido poniendo en entredicho, porque está claro que el PAN, tiene un liderazgo de muy alta envergadura, detalle por el cual, me parece penoso que este partido, siendo el dominante en el estado, haga uso de presuntos delincuentes y saqueadores como se les identifica a Miguel Ángel Almaraz Maldonado y a Raúl García Vivian, este último, aparte de tener quebrada la COMAPA, jamás asiste a trabajar y cuando llega a estar en la oficina, “se le esconde a la gente para no ayudarlas”, razón por la que la Jefa del Registro Civil María Luisa García Martínez, molesta con Raúl, por no ayudar a la gente pobre, (a las que les manda cortar el servicio), lo encaró con agallas en el parque cultural, allá en Reynosa, eso lo saben en Río Bravo, porque ese fuerte reclamo, se expandió, debido a que muchos se los ahí presentes, se dieron cuenta y hasta dicen haber felicitado a María Luisa, por “enfrentársele a Raúl con gran valor moral”, al hacerle el justo y candente reclamo.

Y SI RAÚL GARCÍA Vivian, repito y reitero, es el autor del quebranto financiero de la COMAPA Río Bravo y ser además “un presunto vicioso”, que al parecer, (se atendía en un centro de rehabilitación de Montemorelos, Nuevo León), de cuyo tema abundaremos más a fondo en este espacio, esto más ofende y agravia “a los genuinos panistas riobravenses”, al imponer a García Vivían, como Pre-candidato a Presidente Municipal (suplente). Eso por obviedad, afectaría enormidades al Partido Acción Nacional, a tal grado de que “la indignación e inconformidad, ya prevalece entre la grey panista de esta ciudad, porque resulta inconcebible e imperdonable, que se le privilegie con pre-candidaturas (a alcaldía propietaria y suplente) a un dueto de individuos con pésima reputación política, como los ya mencionados.

