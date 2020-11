CENA DE NEGROS

Marco A. Vázquez

Un negro panorama…

Si el mexicano se alimentara de sonrisas y promesas estaría bien sano o quizá muy gordo porque nadaría en la abundancia, en nuestra hermosa tierra sobran los políticos que regalan ambas cosas sin que se las pidan, incluso en las peores circunstancias, es más, hasta después de recibir reclamos o hasta una mentada de madre.

Lamentablemente la despensa no se compra sonriendo a la cajera de un supermercado o diciéndole que todo va a estar bien según compromiso de quien busca un puesto de elección popular y no importa si son hombres o mujeres ya que todos nos ofrecen la gloria porque, como decían los viejos, creen que el prometer no empobrece.

Lo anterior es solo un llamado a participar en la política, estamos en pleno proceso electoral y sobrará quien nos prometa bajar la luna y las estrellas, aunque no sepa, siquiera, ni con cuántas gordas llena, a esos hay que desenmascararlos sin importar su color o sean presuntamente independientes.

Entonces, la intención es que revisemos la historia de cada uno de los que andarán en campaña y vea porque se lo digo, quienes hoy gobiernan el país se la pasaron 18 años criticando que todo estaba mal, que ellos si sabía qué hacer, prometieron que iban a cambiar las cosas y, tristemente, hoy no saben ni lidiar con un virus que los trae locos y mucho menos con lo que pasa en el extranjero y mueve los precios del petróleo y del dólar.

Dirá usted que eso no afecta, que se requería cambiar y personajes honestos, definitivamente el cambio era urgente de lo que no estoy seguro es si hemos encontrado a los otros y le daré una razón, la violencia sigue en aumento, la pobreza cabalga sin reposo y, lo que viene, según analistas, organizaciones campesinas y hasta el INEGI, es peor, para fin de año se esperan aumentos en los productos de la canasta básica que la pueden hacer inalcanzables para millones de mexicanos y todo producto de que siguen apostando al petróleo cuya caída ha provocado un aumento en el tipo de cambio con el dólar, sigue subiendo la moneda americana y con ella la gasolina, con ambos la tortilla y el huevo, la leche, la carne y hasta la subida al micro.

Así de negro se ve nuestro panorama para fin de año, con una incontrolable epidemia de coronavirus producto de la inconciencia de muchos, producto de que los gobiernos esperan una vacuna y mientras se la pasan dando cifras como si ello curara y todo eso va aderezado con aumentos a los precios de la gasolina y toda la canasta básica y sí, eso es resultado de que hemos entregado votos a cambio de puras sonrisas y promesas que nunca fueron razonables, por eso el llamado a meternos en serio a la política a no dejarlos seguir despancándose con la cuchará grande…

EL DAÑO A TAMAULIPAS… La intención del gobierno federal es dañar en más de 7 mil millones de pesos a los tamaulipecos, afirmó el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca al advertir que se aprobarse el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 el próximo 15 de noviembre por la Cámara de Diputados, las familias tamaulipecas dejarían de recibir muchos beneficios.

Explicó que los rubros más afectados serán educación, salud, campo, seguridad, promoción del empleo, infraestructura portuaria, obra, lo anterior lo dijo en su conferencia de prensa semanal en esta capital.

Tamaulipas es la segunda Entidad federativa del país que más impuestos recauda (275 mil millones de pesos), de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y la más transparente en el ejercicio del gasto público, de acuerdo a la Auditoría Superior de la Federación, pero esto no se refleje en justicia presupuestal.

“Somos los que más aportamos, los que mejor aplicamos los recursos, los que estamos sacando adelante la generación de empleo, hemos dado resultados en materia de seguridad. Es una injusticia lo que están haciendo, afectando a nuestras familias y a cada persona que habita en este estado”, dijo García Cabeza de Vaca al solicitar a los diputados federales que representan a Tamaulipas en la Cámara Baja que defiendan la justicia presupuestal.

De acuerdo con el Proyecto de Egresos de la Federación 2021, el estado de Tamaulipas dejaría de recibir, en comparación con 2020, por concepto de participaciones federales (Ramo 28), un total de $1 mil 767.05 millones de pesos. Por convenios de reasignación, es decir, recursos otorgados por dependencias federales a estatales, una reducción de $2 mil 800 millones de pesos, afectando programas relacionados con excelencia educativa, seguro médico, seguro catastrófico agropecuario, fortalecimiento de la seguridad pública, apoyo al empleo y programas de concurrencia para el campo, Proagro Productivo y Progan Productivo. Además de$2 mil 315 millones de pesos pendientes de asignar a Universidades.

Por concepto de subsidios a delegaciones federales, es decir, recursos que el Gobierno Federal ejerce directamente en Tamaulipas, la reducción sería de $2 mil 671 millones de pesos, afectando la conservación marítimo-portuaria y proyectos de infraestructura de hidrocarburos, por parte de PEMEX; conservación y construcción de proyectos de caminos rurales y carreteras, por parte de SCT; infraestructura para riego temporal y tecnificado y modernización de presas, por parte de SEMARNAT; infraestructura social y programas de adquisiciones, por parte de ISSSTE e IMSS, entre otros.

BUSCAN AL VOLUNTARIO DEL AÑO… La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) hace extensiva a su comunidad universitaria, la convocatoria del Reconocimiento Estatal “Voluntario del Año 2020”, emitida por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Tamaulipas (DIF-Tam).

La convocatoria se hace llegar a través de la Defensoría de los Derechos de los Universitarios de la UAT, y se invita al personal docente, administrativo, trabajadores y estudiantes, a hacer sus propuestas para reconocer a los voluntarios que se han destacado por su servicio a favor de la comunidad tamaulipeca ante la pandemia del COVID-19.

Según la convocatoria, el reconocimiento se entregará en el marco del Día Internacional del Voluntariado, establecido el día 5 de diciembre por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Con ese motivo, el DIF-Tam convoca a todas las dependencias públicas, organizaciones de la sociedad civil, instituciones educativas, empresas y público en general para que postulen a sus candidatos al Reconocimiento Estatal “Voluntario del Año 2020”.

Los candidatos deberán ser tamaulipecos por nacimiento o tener por lo menos 3 años de probada residencia. Las personas o grupos postulados deberán realizar trabajo voluntario comprobable y continuo durante la pandemia, no remunerado.

Las propuestas deberán enviarse al correo electrónico: [email protected] o bien por servicio de paquetería en una memoria USB (nada impreso); y de igual manera, se puede entregar en las oficinas del Sistema DIF Tamaulipas, Subdirección de Enlace Voluntariado, Calzada Gral. Luis Caballero 297, Col. Tamatán C.P. 87060, en Ciudad Victoria, Tamaulipas, México.

La convocatoria permanecerá abierta hasta el próximo lunes 9 de noviembre de 2020, a las 15:00 horas. Mayores informes, teléfono (834) 318 1436 y 318 1437y en la página www.diftamaulipas.gob.mx del DIF-Tamaulipas.