Un nuevo Sindicato en Salud…

Por José Luis Castillo

Acuse de recibido el mail, enviado desde la cuenta deroca62@outlook.com, que corresponde a Delia Rodríguez, donde menciona textualmente “Que atrocidad, el tratar de justificar la creación de un nuevo sindicato. Tendría validez si en verdad quisieran velar por los intereses de la base trabajadora, sin embargo lo que se ve no se juzga, este pseudolider y sus compinches no tienen la más mínima intención tan sencillo que al no lograr ganar una elección del sntsa y darse cuenta que la base trabajadora (mayoría) no lo quiere”.

Y continua, “de manera inmediata ya manifestaba querer crear dicho sindicato independiente, solo pasaron doce días, para ello”.

Y se pregunta, ¿si ya sabía que haría el independiente porque participar en la elección sntsa?, ahora bien, hay un común denominador en dicho grupo…don dinero, no niego que dicho sindicato independiente ha sido registrado y demás, solo se les ha olvidado decir que la secretaria de salud con quien acuerda es con el que tiene la mayoría, y claro que pueden renunciar, así también solicitar les quiten la cuota sindical, eso igual los dejaría en completo estado de indefensión.

Sin embargo, subraya, Delia, que hay mucha tela de donde cortar en ese grupo guinda. Quienes están detrás de ellos, quien los patrocina, quien les sigue solapando tanta estupidez, pero más aún les protege para que sigan cobrando sin trabajar, con excelentes compensaciones, ostentando códigos que ni el perfil reúnen mucho menos lo desempeñan, con qué calidad moral pretenden representar a los trabajadores.

Y va más allá cuando refiere, que la cuestión es que buscan quien les mantenga sin trabajar, como si las cuotas sindicales, nos hicieran valer nuestros derechos. treinta y siete años de servicio, 18 queriendo ser secretario de su centro de trabajo, 9años queriendo el estado y no lograrlo, claro que lo que se ve es una frustración, ambición, venganza y sumisión a terceros que jamás serán garantía de un buen liderazgo. Se despide con saludos cordiales y se reitera a mis órdenes.

Hasta ahí a la misiva de Delia, pero y en verdad representa o ha representado a los trabajadores la Sección 51, que ahora encabeza Adolfo Sierra, digo porque que yo recuerde en ninguno de los casos o bajas de los empleados de la dependencia, cambios de adscripción, cambio de horarios y hasta retención de sueldos se vio a la pasada líder Maribel no sé qué…

Eso sí lo dijimos en su momento, supo aprovechar muy bien el cargo y hacer sus negocios turbios al amparo del poder sindical, y reiteramos, el sindicato está secuestrado por unos cuantos grupos de poder, que hacen y deshacen a su antojo y poco o nada ven por los intereses de los trabajadores, vamos, ni siquiera pudieron resolver lo del bono de navidad.

Y basta decirle a mi apreciada amiga y lectora, que las dos únicas ocasiones que he tenido contacto con ella es para interceder por los caciques sindicales, pero en ninguno de los casos para ofrecer su apoyo a la solución de algún problema de los aquí planteados, aun cuando se dice allegada a los líderes, lo eh señalado y lo vuelvo a decir los liderazgos actuales y anteriores del SNTSS, solo beneficia a algunos cuantos.

Aclaro que la misiva de Delia fue reproducida tal cual, sólo que hay un pequeño detalle, le faltó ponerle el nombre del destinatario aún y cuando en este México y en los tiempos de la cuarta transformación De Andrés Manuel López Obrador, hay libertad y mano ancha para establecer nuevos sindicatos y al menos en Tamaulipas ya asoma uno en la Secretaria de Salud, que ojalá si vea por los trabajadores y no se convierta en un negocio de grupos y vividores de siempre, ¿estamos?

2.-Para salir, el ayuntamiento de victoria puso el marcha el programa de reciclaje denominado Tam recicla, donde participa el DIF Municipal y la CANACO.

La campaña consiste el recolectar libros y cuadernos que ya nos e utilicen los cuales son recibidos en las instalaciones de la presidencia Municipal con la finalidad de reciclarlos y darles utilidad en el próximo ciclo escolar.

La autoridad Municipal que encabeza Xicoténcatl González Uresti, pretende recolectar poco más de 20 toneladas de libros y cuadernos, veremos.

