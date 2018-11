RESEÑA POLÍTICA

Juan R de la Sota

Un partido sin estructura, rumbo ni proyecto

El Partido Morena en Tamaulipas, se encuentra desordenado, débil, sin estructura, carente de militancia, con un liderazgo irresponsable, ambicioso de poder y retirado de la gente, por lo que de no ser renovado, fortalecido, movido y representado por una dirigencia seria y cercana a los ciudadanos, no ganará votos y enfrentará el fracaso electoral.

Para poder competir con fuerza en el próximo juego electoral en el que se elegirán diputados locales, necesita de un nuevo comité directivo estatal que se ponga a chambear en acciones de gestoría que resuelvan las necesidades de todos los sectores sociales, porque el encabezado por el ex perredista José Antonio Leal Doria, es burócrata, improductivo, nocivo, antidemocrático, divisorio y en nada ha servido a los tamaulipecos.

En Tamaulipas el Partido Morena, no tiene rumbo ni proyecto y su trabajo político electoral ha sido nulo. Tan pobre es la labor de Leal Doria que, sólo logró enlistar en el padrón de militantes a priistas traidores y desleales que abandonaron al PRI, por lo que este instituto político requiere de una nueva dirigencia con gente joven, activa, pensante, inteligente, sensible, leal, sincera, sin ambiciones, de resultados y que gestione la solución de los problemas sociales.

Los candidatos para sustituir al inactivo y moroso de “Toño” Leal, no deben ser Américo Villareal Anaya, María Guadalupe Covarrubias Cervantes, José Ramón Gómez Leal (JR) ni Héctor Martín Garza González “El Guasón”, pues algunos de ellos tienen otras funciones y otros enfrentarán serias responsabilidades que les impediría reactivar, fortalecer y poner orden en dicho partido.

En principio, como los morenistas encabezados por su líder el presidente de la República electo, Andrés Manuel López Obrador, afirman ser muy democráticos, tendrían que continuar con sus consultas ciudadanas para que sea por voto directo de la población como se elija al nuevo dirigente del Partido Morena en Tamaulipas y así pongan en práctica lo que a la gente le prometen.

Tiene que ser un político popular, con experiencia en el manejo partidista, conocedor de los asuntos electorales y de los diferentes grupos, así como conciliador, pero además que estén dispuestos a dedicar vida, fuerza, el mayor tiempo y corazón al partido. El nuevo líder estatal de debe ser un auténtico morenista, no un ex priista o ex panista arribista que invadieron a ese instituto político en busca de chamba y fortuna, ya que ello provocaría división y desbandada de militantes con muchos años en el partido.

Los altos mandos de Morena tienen que considerar que tienen un compromiso con la ciudadanía y que es privilegiar la democracia y la de desterrar el “dedazo”, la imposición y la designación directa, utilizada por otros partidos, porque si no lo hacen encontrarán el rechazo y repudio ciudadano.

La sociedad ya no quiere ver las mismas caras, demanda le designación de nuevos cuadros y exigen den la oportunidad a los jóvenes, los cuales han demostrado su fuerza y capacidad para servir a los tamaulipecos desde la dirigencia de un partido.

Ante ello, hay muchachos y muchas profesionistas que pueden representar las dirigencias, no sólo de Morena, sino de otros partidos, toda vez que los políticos viejos son nocivos para la ciudadanía, porque huelen a corrupción, negociación, flojera y ambición de poder económico y político para servirse unas cuantos.

El partido Morena, reitero, sino cambia de dirigente y designa a un líder capacitado y competitivo, no logrará penetrar electoralmente en Tamaulipas y verá el fracaso en las próximas elecciones locales.

El orden en el citado partido político es una acción inmediata, dado que se vaticina el golpeteo y las traiciones en la oscuridad por la disputa de las candidaturas a las diputaciones locales, por ello, insisto es necesario se consulte al pueblo para que decida quienes serán los abanderados de moren para representarlos en los espacios del Congreso del Estado.

Por ejemplo, si no hay un liderazgo que frene ambiciones políticas electoras personales y de grupo, el primero en exigir una candidatura a diputado de mayoría o plurinominal será el aún líder José Antonio Leal Doria y los ex priistas y panistas, desplazando a los auténticos morenistas de esos espacios.

A Morena no se le ve trabajo, como para que puedan asegurar que ganarán la mayoría en el Congreso de Tamaulipas, cuando mucho podrían obtener tres o cuatro diputaciones de mayoría y las lograrán por el efecto obradorista, no porque vayan a ser muy buenos contendientes.

Realmente en estos momentos no tienen trabajo como para ganar el Poder Legislativo del Estado, dado que la actual dirigencia estatal morenista es vaga, ineficiente, irresponsable y permanece lejos de la gente.

Cambiando de tema, Rigoberto Guevara Vázquez, líder de la Sección 30 del SNTE, sudó la camiseta para lograr que en próximos días se cubran los adeudos que se tienen con algunos maestros tamaulipecos.

Cientos de profesores venían exigiendo el pago atrasado de sus sueldos, por lo que el líder magisterial dedicó tiempo y esfuerzo para gestionar ante las autoridades estatales la solución de este problema, el cual llegó a su fin, al existir la promesa de cubrir todos los adeudos.

Al calificar esta acción como un éxito, el dirigente Guevara Vázquez, aseguró que ya van en un 95 por ciento cubiertos los adeudos a los maestros de Tamaulipas.

Para más tardar el 19 de diciembre saldrán los pagos pendientes. “El gran éxito es que podemos decir que se quedan al 100 por ciento resuelto los pagos y están por salir los traslados ahora en el mes de diciembre, se cierra nómina a partir del 20 al 25 de diciembre”, dijo.

Afirmó que aún hay adeudos pendientes, pero están por salir las nóminas que van a generarse antes del aguinaldo y deben salir antes del día 19 de diciembre, que es el día final del ciclo escolar, expresó.

Resaltó que se ha venido trabajando en más de diez regiones visitadas, sirviendo los reclamos de los maestros e ir informando a la Secretaría de Educación. Son más de 60 mil trabajadores de la educación activos en Tamaulipas y por las gestiones del dirigente sindical se han cubierto hasta el momento un 95 por ciento de los adeudos pendientes.

“Rigo” Guevara, no sólo ha gestiona el pago de adeudos, sino también está atento a que los maestros cumplan con su función de la enseñanza-aprendizaje, pues su interés es se mejore el trabajo de preparación para elevar el nivel de conocimientos de los estudiantes.

En otro asunto, la Subsecretaria de Educación Básica en el Estado, Magdalena Moreno Ortiz, intenta resolver los problemas y conflictos que se registran en las escuelas de la entidad, pero algunos funcionarios de esta dependencia no le están ayudando, al contrario le crean múltiples adversidades que impiden la estabilidad laboral en las instituciones de educación y el mejoramiento del nivel educativo en Tamaulipas.

Hay maestros improductivos que se dedican a desestabilizar la actividad académica para proteger sus intereses y son apoyados por Alfonso Wong Moreno, funcionario de la dependencia en mención.

Resulta que a través de la delegación sindical de la escuela técnica cinco de El Barretal, se gestó un movimiento en contra del director Juan Bautista Mendoza, de quien supuestamente los padres de familia piden su salida, pero curiosamente ya tienen su relevo al también director de la escuela secundaria técnica número 24.

Los padres de familia, la población en general y la Maestra Magdalena Moreno, deben saber que este movimiento lo genera desde el anonimato el maestro Esteban Ruiz Sosa, quien fue echado de la escuela técnica 24 por golpear a un estudiante, lo que motivó fuera corrido de la comunidad.

La protección de Wong Moreno, permitió que Esteban Ruiz Sosa, llegara a la escuela de El Barretal, en donde utiliza al delegado sindical Ramiro García Sánchez, para protestar contra el director, con quien están molestos, porque le niega permisos para ausentarse de sus labores, por no justificar sus faltas y no permitirle consumir bebidas embriagantes.

A este desorden debería ponérsele fin, pues no es conveniente la existencia de este tipo de conflictos en las escuelas, pues entorpece la función de enseñanza-aprendizaje.

El dato: La ex alcaldesa de Tampico, Magdalena Pereza Guerra, ya se junta con morenistas y todo indica que pedirá cabida en el Partido Morena, para luego solicitar la candidatura a una diputación local y aunque ella afirma no temerle a nada, tener fuero para protegerse de una posible acusación penal por presuntas irregularidades que pidiesen detectarla en la administración municipal que recientemente presidió en el puerto jaibo.

