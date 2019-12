CENA DE NEGROS

Marco A. Vázquez

Un premio de 79 millones de pesos…

Si no pasa algo extraordinario y los obligan a recular los Diputados locales asestarán un golpe a los bolsillos de los tamaulipecos, por lo pronto, en municipios como Matamoros, Tampico, Reynosa, ya aprobaron un incremento en las tarifas de agua, que se aumente el predial y hasta la posibilidad de cobrar la recolección de basura y, a propuesta del priísta Florentino Sáenz, quieren que estas mismas medidas se apliquen en todo el Estado, dicen ellos, para darle herramientas a los municipios de que obtengan más ingresos.

La propuesta será la prueba de fuego para Gerardo Peña Flores, el coordinador del Congreso y quien aspira a gobernar Tamaulipas siendo candidato del PAN, una medida tan impopular podría ser su tumba y le diré por qué.

De entrada los municipios tienen la obligación de prestar esos servicios en forma gratuita porque eso y tapar baches prácticamente es lo único que hacen, las obras públicas con recursos municipales son contadas o nulas.

Pero hay mucho más, el municipio de Reynosa, por ejemplo, es el que más paga a regidores y síndicos, lo mismo pasa con sus Directores o secretarios, ellos ganan más que un Diputado local y, por si ello fuera poco, en casi todos los municipios hay rumores de que sus funcionarios se enriquecen protegidos por el poder.

Es ese gasto el que se debe eliminar, el que se hace en nómina en la cual los amigos o cómplices son favorecidos con bonos y compensaciones, por ejemplo en Ciudad Victoria le documentaron al alcalde Xicoténcatl González, la entrega de bonos de 30 mil pesos a diversos funcionarios, nomás para que se dé una idea de cómo se gastan el dinero de todos nosotros y agregue lo que se usa para seguridad o renta de edificios, con que se economizaran eso sería suficiente para comprar nuevos camiones y hasta el pago de la gasolina y mantenimiento de los mismos.

Por si ello fuera poco no hay agua potable ni una recolección efectiva de la basura en la capital del Estado lo que significa que la transa será grande.

Los Diputados que defienden la propuesta dicen que dos pesos diarios por la recolección de basura es muy poco, que cualquiera los puede pagar y la verdad no es así, la cartera vencida en las Comapa´s quizá les pueda ilustrar mejor.

Ahí le va un dato para que más o menos vaya tanteando el monto del negocio de los municipios, de lo que quieren robar porque no hacen nada para desquitarlo por eso le encaja ese calificativo, miré hasta hace poco en Ciudad Victoria se contabilizaban más de 110 mil tomas domiciliarias de agua lo que se podría traducir que es el número de hogares, significaría que van a obtener 220 mil pesos diarios por el cobro de la recolección de basura, en un mes los ingresos sumarían más de 6 millones 600 mil pesos y al año alcanzarán 79 millones de pesos que le saquearían al pueblo de Victoria gracias a sus Diputados y la poca creatividad de los encargados de la administración municipal para ahorrar. Ahora, ¿ya pensó que Reynosa es tres veces más grande que Victoria?

Y eso solo es lo de la basura, los incrementos al predial y a las tarifas de agua potable harán prácticamente imposible el pago de esos servicios municipales y todo, le insisto, a cambio de nada, hoy mismo todos los municipios son un desastre, las obras públicas municipales solo se realizan alrededor de las casas de sus papás o las propias, son de dudosa calidad y hay otros que de plano no hacen nada.

En Victoria, quizá sea el peor ejemplo, no creo que exista una solo persona contenta con la administración municipal, el alcalde tienen la ciudad llena de baches, no hay agua en las llaves de las casas, no existe una sola obra pública salvo la pavimentación de la calle donde vivía el papá del presidente, la recolección de basura es deficiente y todos los días salen denuncias de actos de corrupción, de un saqueo vil y descarado de la administración municipal, exacto, no existen condiciones para premiar con un negocio de 79 millones al alcalde, más el doble o triple si aumentan las tarifas de agua y el predial, sería como recompensarlo por tenernos tan jodidos, por eso le digo, lo que pase en los siguientes días será responsabilidad de Gerardo Peña, el coordinador del Congreso del Estado que dicen quiere, y puede, ser gobernador.

En otras cosas… La carrera de Médico Cirujano Dentista de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) ingresó al Padrón de Alto Rendimiento Académico del Centro Nacional de Evaluación de Educación Superior (Ceneval).

Con esta distinción, el Ceneval reconoce a las instituciones de educación superior del país por tener el mayor número de sus egresados que han aprobado con excelencia el Examen de Egreso de Licenciatura (Egel-Ceneval).

“Fuimos galardonados con el premio Nivel I Plus, que es el nivel más alto, en donde más del 80 % de los alumnos que presentan el examen de egreso del Ceneval, aprueban con testimonio de desempeño satisfactorio o sobresaliente”, indicó el Director de la Facultad de Odontología de la UAT, Dr. Juventino Padilla Corona.

“En nuestro caso, el 100% de los alumnos que presentan el Ceneval obtienen estos testimonios y cabe señalar que de este porcentaje, el 40 % han obtenido la medalla al Premio de Excelencia Ceneval”

“Creemos que es un buen logro de la Universidad en general y de la facultad en lo particular, gracias al apoyo del Rector José Andrés Suárez Fernández”, agregó el directivo.