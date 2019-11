CORRESPONDENCIA

Un Secretario con corazón de pollo…

Por José Luis Castillo

Las medidas de austeridad que aplican varias de las dependencias de la administración estatal afectan a por lo menos 160 trabajadores de la Secretaria de Educación, según lo confirma el recién nombrado Secretario, Mario Gómez Monroy, lo cual es bueno, tomando en cuenta como él lo dice, que no es algo garantizado y que se le da a quien aporta un poco más de tiempo a la labores asignadas.

Buena la mediada porque para ser claros, hay muchos que ven la compensación como la forma más fácil de echarse un peso del erario público a la bolsa, sin batallar, vamos ni siquiera desquitándola o bien que la obtienen por canonjías, recomendación, compadrazgo o amiguismo, menos por trabajo.

Las reducciones en la compensación de funcionarios de la Secretaria de educación dice Mario Gómez, va desde el 50, 80 y en algunos casos hasta el cien por ciento, aunque aclara, en esta primera etapa se garantiza una ahorro de los 700 mil pesos que tampoco dijo el secretario de educación donde se van a aplicar estos recursos.

Hay que decirlo, hay austeridad, aunque no para todos, en la segunda etapa entran los mandos medios y superiores dice el secretario de educación, pero ahí como dijo Layín, ex alcalde de Nayarit, el descuento será “nomas poquito”, porque va de un 10 a un 15 por ciento no más, aunque habría que precisar el monto de lo que reciben como compensaciones, los coordinadores, directores, sub secretarios y el mismo secretario de educación.

Lo cierto es que conocemos la buena voluntad de Mario Gómez, su sensatez y hasta el “corazón de pollo” que tiene, simplemente es fácil de convencer, no por nada refiere que ya han pasado a su oficina algunos de los afectados con este plan de austeridad, quienes le han demostrado que si trabajan, cumplen y se les apoya, es justo, y un caballero, hay que decirlo.

Habría que sugerirle a quienes apoyan al secretario de educación que sea otro el que atienda a quien quiera recuperar su compe tomando en cuenta que estos, son expertos en convencer, adular y prometer, porque también lo dijo el secretario, “se van hacer algunas consideraciones, nada es definitivo”, ya ve que le digo, tiene “corazón de pollo”.

2.-Por fin se integran a la plantilla de la Secretaria de Educación dos nuevos sub secretarios, así dijo Mario Gómez Monroy, Luis Bravo Gutiérrez, en la Unidad Ejecutiva y Francisco Elizondo Salazar, a quien le vemos poca fibra en la sub secretaria de planeación.

Ni cambio de estrategia, ni de planes, es lo mismo atender la educación de niños, niñas y jóvenes, dijo, así es que desde ahora cada quien a sus puestos y sus cargos y a demostrar que pueden hacer las cosas y mire que hay que anotarlo, hay quien le tomo amor al puesto o de plano no le cuadraban las cuentas porque no quería irse.

Mario Leal Rodríguez, era uno de los que permanencia hasta el lunes por la tarde noche en sus oficinas y su argumento era que nadie la había dicho nada del cambio y su salida de la Unidad Ejecutiva, por fin este martes se le notificó y ahora pasa a su nueva encomienda, menor pero al fin de cuentas una encomienda, ahí hará menos daño, dicen, diremos.

3.-Aunque algunos oficiosos quisieron anotarse el triunfo en la gestión y entrega de las 725 computadora que entregó este martes, el Secretario General de la Sección 30 José Rigoberto Guevara Vázquez y Mario Gómez Monroy, Secretario de Educación, el líder de los maestros fue oportuno en aclarar que:

Primero hay que reconocer que la trascendencia de este evento que se describe en dos palabras: Visión y Disposición.

Visión del SNTE, para ir fomentando cada 15 de mayo en la respuesta salarial que se dé una cantidad de fondo económico, al fideicomiso de tecnologías y la Disposición del Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, por respetar ese acuerdo y aportar una importante cantidad de recursos para beneficiar a un buen número de trabajadores de la educación.

Y para salir, aunque todo mundo habla del desfalco de mil 300 millones de pesos en perjuicio del IPSSSET, sobre todo por parte del auditor Superior del Estado Jorge Espino Ascanio, no existe una denuncia ante la fiscalía Anticorrupción, a pesar de que hubo recursos del 2016, que no fueron comprobados, imagínese si no le interesa a Leonel Salinas, interponer la denuncia, menos a Javier Castro, titular de esa fiscalía, Investigar sobre el particular…

