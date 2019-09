UN TRIUNFO ANUNCIADO EL DE BLANCA VALLES; AYER SE CONFIRMO

La@Red

POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

UN TRIUNFO ANUNCIADO EL DE BLANCA VALLES; AYER SE CONFIRMÓ

Nunca dudamos que Blanca Valles volvería a ser reelecta como líder estatal del SUTSPET, después de tener ya en su haber seis reelecciones o más, pero lo que no imaginamos es que como candidata fuera a dejar en el camino a dos adversarios que soñaron con la silla grande de la organización sindical, siendo además rotundo su triunfo ya que ganó con 220 votos de los 227 delegados que fuéron convocados.

En lo personal la reelección no va con nuestra manera de pensar como analistas políticos, por ser el legado de la escuela que dejó Fidel Velázquez como máximo líder de la CTM, liderazgo que asumió cuando nació la central obrera y mantuvo hasta su muerte.

Pero en el ejercicio de nuestra profesión con el correr del tiempo nos dimos cuenta de la sabiduría y capacidad del gran líder cetemista, el que de hecho se eternizó en el cargo. Hasta que un día al entrevistarlo nos dijo con sencillez, “mira yo ya me quiero ir, pero los obreros no dejan que me vaya”, asegurándonos algunos líderes del sector obrero que eso era cierto.

Queremos creer que en el caso de Blanca Valles, a la que conocemos desde que aterrizamos en ésta hermosa ciudad capital del estado, sucede algo parecido ya que la líder del Sindicato Unico de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Tamaulipas (SUTSPET) en ningún momento ha representado problema alguno para el gobernador del estado en funciones, porque la burocracia estatal ha cumplido en santa paz con sus funciones. Y de que ha defendido sus derechos y prestaciones, nos consta –como periodistas– que lo ha hecho ante los gobernadores del PRI y ahora del PAN.

De entrada, ya con el triunfo en la mano, Blanca Valles, lo primero que hizo fue un llamado a la unidad de todos los burócratas del estado; lamentó las manifestaciones de algunos inconformes, pero hizo hincapié en que en los tiempos que estamos viviendo “ya no todo se puede sacar de un Gobierno del Estado o Federal, necesitamos tener un sindicato que sea más pro activo, creativo y unificarnos”. El triunfo de Blanca estaba anunciado, ayer solo se confirmó.

El editor del diario estadounidense, Martín Baron, consideró que en una era tecnológica en la cual la sociedad se ha politizado y el consumo de información es cada vez mayor, el periodismo debe ser cada vez más independiente y remarcó que la independencia periodística es la que da la posibilidad de sobrevivencia a los medios convencionales.

Como tal lo explicó Baron, en una charla en la que participó al lado del periodista mexicano León Krauze, porque han surgido gran cantidad de empresas cuyo crecimiento económico se sustenta en la difusión de información, la cual se distribuye a través de aparatos electrónicos.

“Hay que reconocer que vivimos en un mundo digital, la mayoría de las personas están recibiendo su información por dispositivos digitales, en particular, móviles. El panorama mediático está cambiando fundamentalmente”, apuntó.

Dijo que The Washington Post arrancó un proyecto en español : Opinión Post, a través del cual se difunden artículos de opinión sobre la situación de América Latina; Martín Baron hizo hincapié el periodismo lidia los mismos fenómenos en América Latina y en Estados Unidos. “hay una crísis en el periodismo, crísis de confianza, crísis de finanzas”, dijo en el Museo Nacional de Antropología. A lo que agregó que la situación del periodismo y su relación con el poder son complicadas.

En el caso de Estados Unidos, mencionó los ataques que el Presidente Donald Trump hace de manera constante en contra de empresas periodísticas. Ante ello, destacó el Post no debe tomar partido por nadie. “Es importante centrarnos en nuestra misión y cumplirla”, dijo. El periodismo debe ser de investigación, debe tener un alma y una columna vertebral. La idea es señalar las acciones del poder público, pedir cuentas, porque es lo que la sociedad pide.

León Krauze, colaborador de El Universal, dijo durante la charla que en el caso del periodismo en México se cuenta con un Presidente que habla de libertad de expresión, pero se dedica a denostar la información que exhibe errores gubernamentales.

“El Presidente de México insiste en que hay que responder a la prensa por un derecho de réplica. Confunde la crítica con la descalificación. López Obrador no responde, descalifica”, remarcó. Por lo que ambos coincidiéron en la necesidad de fortalecer el periodismo.

Por cierto la presidenta de la Sociedad Independiente de Prensa (SIP), María Elvira Domínguez Lloreda, dijo sin tapujos ni rodeos que el presidente López Obrador puede criticar y debatir con los medios de comunicación, pero no puede estigmatizarlos, señaló contundente.

Al ser entrevistada por el Gran Diario de México, la también periodista y directora del diario El País, de Cali, Colombia, aseguró que más allá de llamar fifí a un sector de la prensa que critica al nuevo gobierno, la Administración de Andrés Manuel López Obrador debe tener cuidado en la forma en como se refiere a los medios de comunicación.

Por cierto el líder del Congreso del Estado, diputado Glafiro Salinas Mendiola, de filiación panista, dijo ayer al ser entrevistado que debe de concretarse la colaboración entre el FBI de Estados Unidos y Tamaulipas, en materia de seguridad, apuntó.

Dijo el legislador del Partido Acción Nacional que eso es lo ideal porque “lo que afecta a un país, afecta al otro”. Salinas Mendiola respaldo la propuesta del gobernador Cabeza de Vaca, de pedir la colaboración del FBI en las investigaciones de hechos sucedidos días atrás en Nuevo Laredo.”Nada va a detener al gobernador ni a su gobierno”, remarcó.

Una de las carreras que ofrece la UAT desde hace unos cuantos años es para nosotros la de Comercio Exterior y Aduanas, la que ha sido de gran éxito ya que en ese sector estaba faltando gente capacitada en ese importante renglón, además de ser Tamaulipas un estado fronterizo con un tremendo movimiento aduanero.

Por esto creemos que es muy atinado el que la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa Rodhe (UAMRR) de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) tiene abiertas sus puertas para los que deseen inscribirse para el Diplomado en Comercio Exterior y Aduanas que dará inició el viernes próximo 20 de septiembre.

Aquellos que estén interesados pueden consultar el programa general del diplomado en la página web http://www.rodhe.uat.edu.mx/inicio/default.asp#close y solicitar informes de costos y requisitos de inscripción a los correos Isuarez@docentes.uat.edu.mx; y k.garza2494@gmail.com de la Coordinación de Vinculación de la UAMRR, teléfono (899) 9213300, exstensión 8210 y 8225.

El Diplomado se desarrollará en 6 módulos los viernes y sábados, con una duración de 90 horas. Se impartirá en las instalaciones de la UAM Reynosa Rodhe, ubicada en la carretera Reynosa-San Fernando, cruce con Canal Rodhe, Col. Arcoíris, Ciudad Reynosa, Tamaulipas.

Está dirigido a egresados de las carreras de Comercialización, Negocios Internacionales, Comercio Internacional, Mercadotecnia, Administración de Empresas, Economía, Contador Público, Relaciones Industriales, Administración Financiera, entre otras áreas afines, lo que dará un valor agregado a la formación académica de los egresados.

E-mail rubenduenas15@hotmail.com

rubend@prodigy.net.mx