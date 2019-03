Gaceta.

Por: Raúl Terrazas Barraza.

Una actitud y conciencia ambiental.

De nos meses a la fecha aparecen medidas interesantes a favor del ambiente en el planeta, aquí cerca, la determinación del Gobierno del Estado, promovida por la Secretaria de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente que tiene a su cargo el ingeniero Gilberto Estrella Hernández, iniciaría desde el año pasado la eliminación de las bolsas de plástico que se usan para llevar el mandado.

Retirado de aquí, en la ciudad de México acaba de aparecer un programa delineado por el Gobierno de la señora Claudia Sheinbaum Pardo, denominado de chatarrización 2019 y que tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de los capitalinos y consiste en retirar los vehículos de la vía pública que se encuentren abandonados.

El primer punto es la localización de unidades con más de 10 días de abandono en la vía pública y a partir de ese momento, las alcaldías de la CDMX, notificará a los propietarios para el retiro de los vehículos chatarra. Luego, será remitido a un depósito donde tiene que permanecer hasta 30 días, por aquello del reclamo y, el paso tres se refiere a que, si el propietario no acude por su unidad se procederá a su chatarrización, es decir, se deshuesará como se dice en el lenguaje coloquial.

Muy lejos de aquí, aunque cerca porque las noticias buenas también se mueven a gran velocidad y llegan a todas partes, se decidió en Europa, por aprobación de la Cámara de Legisladores que funciona en la UE, la prohibición para que, a partir del 2021, se usen platos, cucharas, tenedores, cuchillos, popotes y bastoncillos de plástico.

La razón, es que representan el 70 por ciento de los deshechos contaminantes de las playas y aguas de su región, aunque, el fenómeno también sucede en todos los países del mundo.

La medida de aquí cerca, todavía no se ejecuta al cien, porque SEDUMA, que es la dependencia estatal encargada de aplicarla, primero la pospuso para que, en lugar del año pasado, entrara en vigor en este 2019, sin embargo, al no tener una parte punitiva, ni se defina quienes tienen que aplicar las sanciones, la eliminación de las bolsas de plástico para el transporte de los productos que se compran en las tiendas de autoservicio, todavía no se lleva a cabo al cien por cien.

Podrá sonar muy ambientalista, pero, los victorenses, tamaulipecos y mexicanos, todos los días tienen que llevar a cabo acciones que sirvan para mejorar el entorno, no le hace que, aquello que hagan no se note, pero, contará, como ha sucedido con el asunto ese de dejar de usar popotes de plástico.

Es una acción que ya se ve, porque cientos de personas llevan su popote lavable o piden que las bebidas les sean servidas sin el plástico.

Respecto al programa de chatarrización que se realizará en la capital del país, debería de tomarse como modelo y aplicarlo en todas las ciudades del país, porque infinidad de calles y avenidas están llenas de vehículos en desuso y por la cantidad, sí representan un problema para la sociedad y las mismas autoridades.

Por todos lados hay unidades que tienen hasta años y decenas de años en las calles o sobre las banquetas, sin que las autoridades hagan algo para su eliminación.

También existe una empresa denominada Chilenter que se dedica a reutilizar la chatarra tecnológica y convertirla en computadoras, mismas que se arman con piezas rescatadas de la basura tecnológica, misma que, en la actualidad está convertida en un gran problema para el ambiente, porque el daño que ocasiona es crítico.

Los otros.

El dirigente del que fuera Partido Encuentro Social, Enoc Pineda Morín, dejó sobre la mesa la idea de que muy pronto, él y su hermano Abdíes, estarán de nuevo en el escenario de la política nacional, porque trabajarán de manera apresurada para la formación de un partido nuevo, que tendrá las mismas iniciales que el PES.

El punto es que, de la misma forma que ello, en el país existen decenas de personas empecinadas en entrarle al negocio de los partidos políticos minoritarios, es decir, formarlos para obtener respaldo financiero de las autoridades electorales, ya que, está previsto en la Legislación como una forma de evitar que el dinero que llegue a la política no pueda transparentarse y de esa manera no haya piso parejo para los competidores.

En el caso de los partidos grandes, los recursos son una necesidad para cumplir con su chamba, pero, en los partidos pequeños se trata de un modus vivendi, más que colaborar con el proceso democrático.

Este fin de semana, hubo actividad en el Ejido Santa Librada, al sur de la ciudad, allá por el rumbo de la Escuela de Veterinaria de la UAT.

El equipo de trabajo del alcalde, Xicoténcatl González Uresti, llevó la Feria, la octava para ser exactos en comunidades rurales y, por cierto, allí le agradecieron que al fin tienen agua potable, porque otorgó el apoyo para el equipo de bombeo.

Se apoyó a la comunidad con recursos para mejorar las aulas dónde se imparten las clases de tele bachillerato, para estén en mejores condiciones.

Las Ferias Ejidales Acciones Contigo, ya tienen fecha para el mes de abril, el sábado que viene será en el Ejido La Peña, a la siguiente semana, el 13 será en Loma Alta y el 27 será en Alianza de Caballeros, en tanto que, el primer sábado de mayo, se llevará a cabo en el Ejido El Refugio.

Esto de las chatarras y la basura electrónica, es propicio para decir que el programa de descacharización que lleva a cabo el Ayuntamiento de Victoria, sirvió para retirar en camiones de volteo más de 126 toneladas de cosas inservibles de 126 colonias, mismas que, representan el 25 por ciento del trabajo que programaron realizar, como estrategia de apoyo a las autoridades de salud y que abonan al programa de medidas preventivas para dengue.

Y es que, esta temporada, marzo, abril y mayo, es el mejor momento para retirar todos los cacharros en los que pueda almacenarse cualquier cantidad de agua en los patios y se conviertan en los sitios de reproducción del mosco transmisor del dengue, ya que, el riesgo de aumento de caos del padecimiento es a partir de la temporada de lluvias o de humedad que comienza, por allá en mayo y junio.