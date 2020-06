LETRAS PROHIBIDAS

¿Una dama gobierna México…?

Clemente Zapata M.

Si Vicente tuvo a Marta/

y AMLO tiene a Beatriz/

¿tenemos emperatriz?/

el poder que se comparta…

Apenas escribió la dama/

cimbró al país y a Palacio,/

también al ciberespacio/

¿ella escribe la trama…?

“Sin querer queriendo” y por lo que se ve, el presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR sigue dándole armas a la Oposición en México para que “atenten” contra su persona.

La cancelación del evento que organizaba el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, conocido como la CONAPRED, al que fue invitado el youtuber CHUMEL TORRES, va más allá que un “ajuste de cuentas” presidencial.

Es necesario comentar que dicho organismo es un órgano creado por la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación; se aprobó el 29 de abril del 2003 y se publicó el once de junio del mismo.

Uno de sus varios impulsores fue el ex candidato presidencial GILBERTO RINCÓN GALLARDO (QEPD), quien toda su vida —por su condición— fue víctima de trato discriminatorio.

El objetivo de la CONAPRED, en su pura esencia, es ser el organismo defensor de las minorías en México; ser la voz de quienes son víctimas de la discriminación. Hoy corre el riesgo de desaparecer.

En el papel de su creación, tiene la obligación de atajar y corregir la discriminación hacia las personas con alguna discapacidad, a los indígenas, a la comunidad lésbico-gay (y similares), así como otros grupos en el mismo tenor.

BEATRIZ GUTIÉRREZ MÜELLER, esposa del presidente AMLO, demandó una disculpa pública a CHUMEL TORRES, por comentarios ofensivos hacia su hijo. La dama estaba en todo su derecho, como madre que defiende a su descendencia.

Pero los comentarios de la dama, cimbraron las paredes de Palacio Nacional y del CONAPRED, que merecieron la atención oportuna del Presidente AMLO, desde el estado de Puebla, donde andaba de gira.

El Jefe de la Cuarta Transformación se lanzó con todo contra el comediante CHUMEL, dejó ver su molestia (con justa razón) y entrever su deseo por desaparecer la CONAPRED.

De lo anterior se dio cuenta el país, pero peligrosamente más la Oposición, quien ya observó que las minorías en México no le importan del todo a la Cuarta Transformación, en caso de dar para delante a la desaparición de la CONAPRED.

También dejó abierto el sospechosismo para creer, con lo visto la semana pasada, la fuerte injerencia que la señora GUTIÉRREZ MÜELLER tiene sobre los asuntos presidenciales, pues ya se vio que no sólo es la esposa del Presidente: ¿será la nueva MARTHA SAHAGÚN?… Pendientes…

~~SECRETO A VOCES.- Sí, se dieron cuenta; aunque buena parte guardó silencio. La Oposición en México ya captó en dónde está el origen de los hilos del poder de Palacio Nacional… ya saben que botón tocar para detonar al Presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR y eso es muy peligroso para la Cuarta Transformación… Esta arma es muy dañina en manos de la oposición, por lo que será guardada para época electoral, donde se dará la verdadera guerra. El Presidente AMLO tiene alguien detrás de él moviendo los hilos y lo acompaña hasta su cama… ¡Ay nanita!

~~GERARDO PEÑA, AMABLE Y SOLIDARIO.- El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, GERARDO PEÑA FLORES, se “portó guapo” con la raza de Prensa que tiene el privilegio de ser padre… El detalle fue grande porque estaba vestido de reconocimiento para quienes todos los días “se la parten” por la familia. Ser amable y solidario no cuesta nada y GERARDO PEÑA lo sabe bien… ¡Mil gracias!

~~INTENSIFICA RIVAS LUCHA VS COVID-19.- El Presidente Municipal de Nuevo Laredo, ENRIQUE RIVAS CUÉLLAR, intensificó acciones para que la población tome conciencia en el uso de cubre-bocas, como una de las varias medidas de prevención para contener el Covid-19… RIVAS convocó a cada ciudadano para que porte este insumo médico ya que los pacientes asintomáticos pueden contagiar a los demás si se abstienen de usar el cubre-bocas. El Edil neolaredense reconoció que las medidas preventivas se han relajado entre la población por lo que la tasa de contagios va al alza, de ahí la importancia de no bajar la guardia. “Sigo viendo mucha gente que anda en la calle sin cubre-bocas, por lo que exhorto a todas y a todos a respetar las medidas para contener la pandemia”, señaló el Alcalde RIVAS.

~~ÁGORA~~

NO HAY FECHA exacta para festejar a Papá, sólo es el tercer domingo de junio; ¡caiga donde caiga…! En el Día del Padre se debe festejar al padre bueno, a quien ha estado ahí a lado de sus hijos hasta el último aliento; es una fecha que se festeja a quienes han sabido y entendido el verdadero significado de forjar una vida desde el rol de padre… Esté físicamente contigo o sea un bello recuerdo de cuando estuvo, la figura paterna debe ser una brújula que orienta y da destino a su descendencia… No necesitas un padre con alto coeficiente intelectual, ni tampoco con títulos profesionales o nobiliarios, aunque eso no estorba ya que todo hijo requiere de su padre una sola cosa: AMOR… lo demás llegará por añadidura… Si todavía tienes a tu padre caminando por este mundo, abrázalo y bésalo (a la distancia, por aquello del Covid-19); hazle sentir tu agradecimiento por lo mucho que te dio o te sigue dando, por ese amor de sobra… Hasta mañana…