Por Guadalupe E. González

UNA FALACIA LA AUSTRIDAD GUBERNAMENTAL

X.-EL “SOLTERO MADURO” DE TAMAULIPAS JR. GÓMEZ LEAL, GANA MAS DE 242 MIL

TODA UNA “verdadera falacia” ha resultado “la mal llamada austeridad gubernamental”, porque hay pruebas fehacientes de que, “los súper-delegados”, asignados por el Gobierno Federal en los Estados del país, la mayoría de estos, por conceptos de salarios y otras actividades, “ganan más que el Presidente de la República” y esto, no lo digo yo, sino que está publicado en el portal del Gobierno Federal. Y tengan la plena certeza de que, el propio mandatario mexicano ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR no ignora, esta obvia extralimitación económica, salvo que, remotamente, desconozca “las jugosas percepciones” mensuales de sus empleados los “delegados federales”.

POR LO QUE, al tener los ineptos e improductivos súper delegados “mayores percepciones salariales e ingresos por otras actividades”, comparando esto con lo que gana como salario mensual el Presidente AMLO, tal cuestión me parece incongruente, porque no es razonable que, el Gobierno Federal, esté haciendo uso y gala “de esta clase de tropelías financieras” y a la vez, esté hablando de “austeridad gubernamental”, confirmándose con ello, una más de las mentiras de quien dijo “pugna por la cuarta transformación” y quien además “voz en cuello”, hizo patente que, “nadie ganaría más que el Presidente de México, quien tiene asignado un salario de 108 mil pesos mensuales.

POR EJEMPLO, el delegado del Gobierno Federal en Tamaulipas “el soltero maduro” JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL, “El JR”, gana poco más de 242 mil pesos mensuales, por los conceptos ya descritos, estableciéndose que, “el nuevo Gobierno de la República” emanado de MORENA, “está resultado igual o peor que los Gobiernos pasados del PRI y PAN, porque en la realidad, “no se ve la austeridad gubernamental” a la que tanto se ha venido haciendo patente, cuyo detalle entre la misma sociedad nacional, ya está causando una muy marcada decepción, porque este nuevo Gobierno, dijo que, “sería diferente”, pero está siendo “más de lo mismo”. Pues los hechos así lo establecen.

LO PEOR del caso, es que “súper delegados” como “El J.R.” quien entre otras cosas, tiene “algunos pecadillos” que lo evidencian de manera irremediable, como el ser “un presunto lenón”, además de haber sido “detenido intoxicado” en el vecino país (McAllen) en plena madrugada en compañía de un amiguito y otros detallitos más, de los que seguiremos mando cuenta, con lujo de detalles, éste, lejos de responder con hechos al trabajo encomendado, está resultando ser todo un verdadero neófito. Y el ejemplo del momento es, no tener JOSÉ RAMÓN, “la capacidad política” o personal para resolver el escabroso caso de los indignados agricultores y campesinos, que le demandan al Gobierno de la República mejores precios para sus cosechas y por supuesto los apoyos establecidos en los programas agrícolas federales.

SER DELEGADO Federal no implica andar haciéndole “al influyente” o “al distinguido”, como lo hace el mega engreído del “J.R.”, cuyo “finito funcionario”, más bien, debe dedicar su tiempo a trabajar e instrumentar estrategias cruciales o no, pero que conduzcan a resultados tangibles, para que los pueblos del país y en este caso, los agricultores y campesinos de Tamaulipas, se vean favorecidos y agradecidos con quien los ayuda por decisión propia, pero tal parece que esta clase de posturas, “al soltero maduro” de José Ramón Gómez Leal, le son ambiguas, ecuánimes e indiferentes, al grado de que, la gente del campo, ya no quiere tener ningún trato “con este delegado federal bueno para nada”. Pues la mayoría de ellos, así lo expresan.

YO CREO QUE, cuando se tiene la firme convicción de servir y atender las mas elementales necesidades del contexto ciudadano, esto se demuestra en el marco de los hechos, pero hoy más que nunca, se establece y confirma que, “el gobierno de la austeridad” y “el de la cuarta transformación”, está resultando un contumaz fiasco, porque si analizamos de manera profunda la adversa situación política, social y económica por la que atraviesa el país, todo mundo sabe en México que, “se le ha venido fallando al pueblo, de manera burda y grotesca, porque se prometieron muchas cosas y no se han cumplido y ejemplos de ello, hay muchos. Y de los que, aquí hemos hecho patente con plena certeza.

EN ESTO, lo que creo vale y cuenta es el trabajo fecundo y creador, pero además un trabajo con resultados para que, obviamente, no haya protestas, ni manifestaciones generadas y provocadas por las negativas acciones o posturas de malos gobiernos, como mismos agricultores lo aducen, partiendo de que, “no se les están dando los tratos prometidos”, que son parte y esencia de las herramientas indispensables, para ellos, seguir haciendo producir la tierra y continuar año tras año, aportando los alimentos necesarios para las miles o millones de familias de toda la geografía nacional, cuestión por la que, los funcionarios del nuevo Gobierno, entre ellos, el “soltero maduro” José Ramón Gómez Leal “El J.R.” deben actuar con firmeza y resultados y no “con más falsas promesas”,

PARA CONCLUIR, les diré que, “quienes también tienen la ineludible obligación de trabajar con atingencia y perseverancia, en torno al progreso y el desarrollo social de México”, son los Diputados Federales de la zona norte, Armando Zertuche Zuani, Olga Juliana Elizondo Guerra, Adriana Lozano y Héctor Joel Villegas “el Calabazo”, pero tampoco, no han dado resultados, convirtiéndose, en “una gavilla de mitómanos”, porque al igual que, “el finito soltero maduro” José Ramón Gómez Leal, “no han traído a la gente del campo la solución justa”, para que los productores agrícolas y campesinos en general, puedan tener la satisfacción de ver, sentir y expresar que, si se les está ayudando, pero al menos por el momento, el Gobierno Federal, el de la mal llamada “Cuarta Transformación, “continúa de mal en peor”.

Por hoy es todo y hasta mañana.

Para sugerencias y puntos de vista en general al email:

