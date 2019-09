CENA DE NEGROS

Marco A. Vázquez

Una imagen…

En muchos años de reportear no recuerdo la foto de un Presidente abrazando al gobernador del Estado de Tamaulipas en estas tierras como la que circula y en la que se pueden ver Andrés Manuel López Obrador y Francisco García Cabeza de Vaca en una actitud más que cordial, amigable dirían muchos.

Igual no recuerdo un Presidente con una cara tan sonriente como la que se le vio a AMLO en Tula y tampoco hay antecedentes de una autoridad de ese nivel teniendo reunión en un restaurante de Ciudad Victoria que no es de postín sino de los que la clase media y media baja visitan mucho, sobre todo en tiempo de frío o por las mañanas, porque dicen que venden buen café y es el mejor caldo de la región y, de 30 años a la fecha, tampoco se había visto una gira presidencial de dos días.

La historia detalla que pasaron 80 años para que regresara un Presidente de México a Tula y no sé si algún mandatario habría visitado el municipio de Hidalgo, San Carlos o Soto La Marina, eso, sin duda, es lo que tiene a Andrés Manuel en los cuernos de la luna en cuanto a atractivo con la gente, dejó atrás al glamour para platicar con la raza, para decirles que “si no vengo no les tapan los baches”, como lo hizo en San Carlos, o para reconocer que el gobernador y la coordinación con su gobierno han permitido avances en materia de seguridad como sucedió en un par de ocasiones, en Tula y Soto La Marina, sábado y domingo.

Las horas que estuvo Andrés Manuel en Tamaulipas suman mucho más tiempo del que han estado todos los ex presidentes de México juntos y lo destacable es que esta vez vino a frenar las ansias locas de destrucción del Estado que se traen entre los militantes de Morena, su partido y los panistas, lo hizo de una manera muy notoria, con un abrazo, con muchas risas y con poquitas palabras pero que son un reflejo claro de respaldo al gobernador, de trabajo conjunto entre el gobierno federal y el del Estado.

“Vamos a avanzar más para que haya paz, haya tranquilidad aquí en Tamaulipas y todo México, aquí en efecto se ha avanzado en la materia, estoy de acuerdo con lo que expresó el gobernador, sí es notorio que ha bajado la incidencia delictiva en Tamaulipas”, destacó el Presidente de la República.

En respuesta el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca dijo que actualmente Tamaulipas es visto con otra perspectiva, una de confianza y seguridad, pero falta por hacer mucho más.

“Tamaulipas es vista con otros ojos, hemos avanzado mucho en algo que tanto nos dolía: la inseguridad y la desigualdad. Yo soy el primero en reconocer que falta mucho por hacer pero nadie puede decir lo contrario. Hoy día ya podemos transitar libremente por nuestras carreteras, cosa que antes no se podía y eso es gracias al apoyo de los tamaulipecos”, aseguró el gobernador.

El Gobernador expreso que gracias a las nuevas condiciones de seguridad y confianza en Tamaulipas, el Estado se ubica entre los primeros 10 lugares en generación de empleo, séptimo en captación de Inversión Extranjera Directa (IED), por el cual cruza 40 por ciento del comercio entre Estados Unidos y México y 50 por ciento del comercio entre ambas naciones por vía férrea y le informó al Presidente que de acuerdo a datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Tamaulipas es la Entidad que más recursos aporta en impuestos a la Federación después de la Ciudad de México, registrando en 2018 esto para solicitar más recursos en reciprocidad.

Por supuesto que los datos cuentan, que los números son contundentes, es claro que se avanza pero es más real que falta mucho por hacer, las palabras del presidente tienen sustento en los datos del Secretariado Ejecutivo del Consejo Nacional de Seguridad Pública y en otras instancias federales, sus dichos por supuesto que tienen peso y más cuando ofrece mayor coordinación y trabajo conjunto para regresarnos la paz sin embargo las cosas no cambian mucho nomás porque él lo dijo.

Vaya, hace unos días el gobernador en eventos realizados en la región conocida como Frontera Chica, le dijo a la gente que ahí si pasaba algo, que no se niega la realidad de violencia, que están trabajando como en todo el Estado para recuperar la paz y que no habrá un paso atrás en el tema, el presidente avaló que va bien, incluso aplaude el trabajo y con eso hay que quedarnos, con la idea de que no nos están diciendo que vivimos en el paraíso sino que se tiene que trabajar todos los días para regresar lo que otros gobiernos nos arrebataron, la paz.

Por lo demás, me quedo con la imagen del presidente Andrés Manuel abrazando al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, por lo que simboliza, porque resultó un llamado a la unidad tamaulipeca, porque por primera vez los chairos y fifís aplauden un mismo evento mientras la rabia y odios que todos los días se lanzaron se guardó como se debe guardar cuando se atraviesa lo que más nos importa, por Tamaulipas, por nuestros hijos, por los nuestros.

En otras cosas… En calidad de Presidente de la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN), el Gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca, firmó hoy en esta capital el acuerdo “Turismo como Motor de Prosperidad”, mecanismo que busca impulsar un desarrollo equilibrado e incluyente basado en infraestructura y proyectos de inversión para fortalecer los segmentos turísticos.

Como parte de este acuerdo, los mandatarios impulsarán la creación de alianzas entre los sectores públicos y privados para atraer mayores inversiones y contar con un esquema de promoción más amplio de los productos turísticos tanto nacional como internacionalmente.

La GOAN está integrada por los estados de Baja California Sur, Querétaro, Guanajuato, Chihuahua, Quintana Roo, Durango, Aguascalientes, Yucatán y Tamaulipas.

Todas estas entidades ofrecen al turismo nacional y extranjero multiproductos turísticos como sol y playa, cultura, arqueología, negocios, gastronomía, entre otros.