POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

UNA INGRATITUD DE FELIPE CALDERON CREAR OTRO PARTIDO

Vaya que entre los notables del PAN caló hondo la renuncia de Felipe Calderón Hinojosa, otrora Presidente de la república, a su militancia de 38 años en éste partido político, en el que empezó desde niño –según dijo– “repartiendo volantes y pintando bardas”.

El primero de los notables del partido en levantar la voz fué el respetado “Jefe Diego” Fernández de Cevallos, el que dijo lamentar la decisión de Felipe Calderón, al que describió “como un hombre que toda su vida política ha estado integrada al Acción Nacional”.

Añadió que ha prestado servicios muy importantes a México a través del Acción Nacional; ha tenido el desempeño político en muchos cargos desde repartir propaganda en la calle hasta la Presidencia , “por eso me parece lamentable que haya salido del Partido Acción Nacional.

Sobre de las razones que esgrimió Calderón Hinojosa para dejar al PAN, Fernández de Cevallos rechazó que éste instituto político “este controlado por una

Camarilla y cancelada la democracia interna”, sin desconocer que en el partido se tiene que hacer una limpieza interna y mucho trabajo de superación para ser un instrumento al servicio de México.

Otro que también abordó el tema que está en la mesa fué el coordinador del PAN en el Senado, Damián Zepeda, el que lamentó la salida de Calderón Hinojosa, pero, pero, pero, hizo hincapié en que las personas no están por encima de las instituciones y remarcó que el PAN con 79 años de historia “es más fuerte que las personas”.

Descartó que con la intención de Felipe Calderón de fundar un nuevo partido político Acción Nacional vaya a desfundarse, pero reconoció que “eso lastimará la agenda política del PAN”. Agregó que con la salida de Margarita no pasó nada.

Dijo que muy probablemente esté en su agenda lastimar al PAN, para hacer creer a su opción como de oposición”.

Por su parte el presidente de la Comisión de Doctrina albiceleste, Juan José Rodríguez Prats, dijo que si Felipe Calderón crea un nuevo partido político dividirá al PAN y mataría la única oposición al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, lo que le parecería “un acto de ingratitud crear otro partido, porque la lucha se debe dar dentro del PAN” y auguró graves consecuencias para el país si el Acción Nacional se divide y debilita.

Apuntó que ante el deterioro del Acción Nacional, que lo llevó a la Presidencia de la República del 2006 al 2012, Felipe Calderón Hinojosa anunció que creará un nuevo partido político sobre la base de la asociación civil Libre que encabeza su esposa Margarita Zavala.

El virtual encargado de la Oficina de la Presidencia del nuevo gobierno, Alfonso Romo, al inaugurar la reunión anual del Centro Mexicano para la Filantropía, reconoció que el gobierno electo ha recibido “muchas críticas por algunas decisiones políticas que no han sido compartidas por toda la sociedad”, pero hizo hincapié que no se buscará gobernar alejado de la gente.

“Hemos recibido muchas críticas por algunas declaraciones políticas que no han sido compartidas por toda la sociedad, pero nuestro rumbo es el de la estabilidad y manejar un gobierno como un barco con el timón firme y sin perder el rumbo”, remarcó.

Por cierto Romo pidió a los empresarios, integrantes de la sociedad civil y organizaciones filantrópicas que “confíen y colaboren” con la próxima Administración y que “aporten todo lo que puedan, aunque a veces ésta aportación sea una crítica constructiva”.

“No queremos un ejercicio del poder alejado de la gente aunque muchas veces los marcos legales aparecen orientados a ello. Está en nuestras manos crear los mecanismos para que éste trabajo conjunto sea posible y se realice de manera eficaz”, dijo Alfonso Romo.

Todo apunta a que don Paco Ignacio Taibo II se va a quedar con las ganas de ser el titular de la editorial del Estado Mexicano, el Fondo de la Cultura Económica (FCE), que le ofreció López Obrador, lo que en los personal nos da gusto ya que su lenguaje, greñero y forma de vestir, como que no va con el perfil que debe de reunir quien vaya a ocupar ese cargo.

Pero hacérselo ver como tal a Mr. Taibo II sería muy duro para su persona, por lo que le buscaron y se encontraron, según nuestras antenas, que no es mexicano por nacimiento como tiene que ser. Pero todavía don Paco Nacho se defendió y dijo no tener una idea “de ésta situación”, ya que Arnaldo Orfila Reynal “había dirigido el Fondo a pesar de ser argentino”, por lo que pensó que en su caso no habría problema. Alguien le debe de decir que se vea en un espejo.

Para mañana miércoles está agendada la ejecución del mexicano, Roberto Moreno Ramos, (de Aguascalientes por cierto) la que se va a llevar a cabo en un penal del estado de Texas, pero el gobierno de México esta pidiendo frenar su ejecución y a Estados Unidos que acate el famoso “Fallo Avena”, que le exije la revisión del caso por fallas encontradas en el procedimiento, entre éstas violación a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional.

Moreno Ramos está acusado de haber asesinado en 1992 a su esposa y dos hijos, cuyos cuerpos fuéron encontrados enterrados en el baño de la vivienda familiar, a los que mató a golpes con un objeto contundente que nunca fue encontrado por las autoridades. Por lo que nos parece que el gobierno mexicano está mal valorando el caso. Todo porque no se informó de la detención del mexicano al consulado de México.

Por cierto López Obrador nació el 13 de noviembre de 1953, y no el 12 como dicen, por lo que según Pitágoras el mister cumple 65 años hoy martes y no 64 como también dicen. O sea que don Andrés Manuel está listo para su jubilación.

Le hiciéron mucha fiesta al reynosense conocido con el mote de “El Guazón” y responde al nombre de Héctor Martín Garza González, todo porque va a ser el Oficial Mayor de la SEP, pero lo que muchos no saben es que va a depender del titular de la dependencia, Esteban Moctezuma Barragán, por lo que ya nos han preguntado varios cuanto tiempo va a durar en el cargo, por ambos no se llevan del todo bien. Será cosa de esperar, para no equivocarnos.

Nos reportan que ayer lunes el rector de la UAT, José Andrés Suárez Fernández, en una ceremonia que se llevó a cabo en Ciudad Victoria, entregó a la presidenta del Sistema DIF-Tamaulipas, Mariana Gómez, la colecta de diversos artículos del programa “Manos Universitarias”, que promueve ésta Universidad para contribuír con las acciones asistenciales en favor de la población más vulnerable de la entidad.

El evento se llevó a cabo en las instalaciones del DIF-Estatal, habiendo acudido el rector Suárez Fernández con estudiantes de los distintos planteles de la UAT para hacer la entrega simbólica del donativo que consistió en cinco mil juguetes, 500 cobijas y ocho mi 500 artículos de higiene personal,.

La colecta que lleva el nombre de “Manos Universitarias” es parte de las actividades que realizan los estudiantes de la UAT coordinados por la Dirección de Participación Estudiantil de la Secretaría de Gestión Escolar, en todas las facultades, unidades académicas y escuelas preparatorias de las zonas norte, centro y sur de Tamaulipas, bien.

