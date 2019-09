UNA JALADA LA DESAPARICION DE PODERES EN TAMPS Y GTO

LA@RED

UNA JALADA LA DESAPARICIÓN DE PODERES EN TAMPS Y GTO

Rubén Dueñas

Eso de la desaparición de poderes en los estados de Tamaulipas y Guanajuato para nosotros como analistas políticos no pasa de ser una “jalada” del coordinador de los senadores de MORENA, Ricardo Monreal, resultado del triunfalismo por haber alcanzado el poder en las primeras de cambio, pero, pero, pero, estamos seguros de que la ocurrencia del senador y ex gobernador de Zacatecas no habrá de encontrar eco en el Senado de la República por la falta de consistencia en su reclamo.

Supuestamente ayer martes la bancada de MORENA en el Senado haría la solicitud correspondiente ante el pleno de la desaparición de poderes en los dos estados mencionados DEBIDO A LA GRAVE CRISIS DE VIOLENCIA E INSEGURIDAD QUE VIVEN AMBAS ENTIDADES.

Pero –como dijo el descuartizador– “vamos por partes” y sentimos que en el caso específico de Tamaulipas Ricardo Monreal está rotundamente equivocado en su apreciación muy personal sobre de la situación que priva en nuestro estado, ya que el mismo señor Presidente Andrés Manuel López Obrador en su resiente visita a ésta entidad reconoció públicamente que el gobernador Francisco Javier Cabeza de Vaca ha logrado bajar la inseguridad en Tamaulipas y reducir a la vez la incidencia delictiva. Que alguien se lo diga porfa a Mr. Monreal, porque no lo sabe.

Pero parece ser que los senadores de MORENA andan igual o peor de desinformados, ya que en su demanda destacan que en Tamaulipas los índices delictivos aumentaron DE MANERA INMENSA DESDE QUE FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA asumió su mandato.

Por su parte el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez, que va en el paquete, afirmó que la propuesta de Monreal y los senadores de la bancada de MORENA es una revancha política en su contra por haber señalado la desigualdad de la distribución de recursos federales y advirtió que MORENA parece no conocer la historia Y DE LO QUE LOS GUANAJUATENSES SON CAPACES, matizó el mandatario.

Por cierto ayer martes el magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), Horacio Ortiz Renán, dijo al ser entrevistado que el Senado de la República no tiene facultades para ordenar la desaparición de poderes en Tamaulipas, por lo que consideró difícil que la iniciativa de MORENA pueda tener algún efecto en ésta entidad.

A última hora como que Ricardo Monreal y Martí Batres trataron de enmendar la metida de pata, ya que ambos coincidiéron en que existen otras salidas para restaurar el órden en diversos estados del país y evitar la desaparición de poderes en los estados de Tamaulipas y Guanajuato, como pretenden algunos senadores de su grupo parlamentario. Reconociéron su error, pero ya tarde.

Hoy miércoles 25 de Septiembre el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, rendirá ante el Congreso del Estado el Tercer Informe de su Gobierno. La sesión pública, extraordinaria y solemne donde se recibirá el Informe Anual del mandatario estatal.

Días atrás había trascendido que con la representación del Presidente López Obrador vendría al Informe del mandatario estatal la titular de la Secretaría de Gobernación, doña Olga Sánchez Cordero, pero como suele suceder muy seguido en MORENA, a última hora trascendió que el que viene con ese encargo es el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño.

Concluída la sesión del Congreso del Estado el mandatario estatal enviará a los tamaulipecos de todo el estado un mensaje desde las instalaciones del Poliforum, en el que dará a conocer en forma sucinta lo hecho por su gobierno durante el tercer año de su Administración, en cuyo marco destaca la baja de la inseguridad que se ha dejado sentir en Tamaulipas en lo que va de éste año, el incremento de la inversión extranjera y la confianza que se ha ganado su gobierno, lo que ubica a nuestro estado entre los punteros a nivel nacional.

En ésta ocasión en el Tercer Informe de Cabeza de Vaca se espera la asistencia de invitados especiales y gobernadores de otros estados, diputados federales y senadores , los 43 alcaldes de la entidad y los 36 diputados electos que van a conformar la 64ava Legislatura de Tamaulipas.

Ante la amenaza de un grupo de senadores de MORENA que se han manifestado por desaparecer los poderes en Tamaulipas, ciudadanos tamaulipecos a través de las redes sociales le han manifestado su respaldo al gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, apoyo que se convirtió en “trending topic” en el mismo día, apoyo que también patentizaron a gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez, por cierto ambos del PAN.

Paralelamente la Asociación de Gobernadores del Acción Nacional (GOAN), que encabeza el gobernador Cabeza de Vaca, calificó como inadmisible los ataques de MORENA a entidades federativas; “no aceptamos ninguna injerencia, amenaza o chantaje”, advirtieron

A través de su cuenta de Tuitter, la GOAN afirmó que será firme en sus posturas y demandas de respeto al pacto federal, revisión de la coordinación fiscal y reactivación inmediata de la economía. Remarca que los estados que gobierna el PAN son líderes en crecimiento y desarrollo, exportaciones, generación de empleos, salarios, turismo y calificaciones financieras.

Algo está pasando en MORENA porque Pedro Salmerón renunció y luego dijo que no era cierto, pero lo mismo, exactamente lo mismo acaba de suceder con José Ramón Leal Gómez. Total que no sabemos a ciencia cierta ocupando el cargo que en su oportunidad les asignó el Presidente López Obrador ó ya los dos definitivamente pasaron a la banca. Supuestamente a JR le espera otro cargo, pero de Salmerón en mandatario nacional ha dicho que vale más como intelectual que como funcionario, pero no le ofreció su regreso a la nómina.

Lo que nos da risa es que nada más volvieron a desempolvar el caso de los estudiantes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero, y al procurador que conoció del caso, Jesús Murillo Karam, de inmediato le surgieron problemas de Salud. Algo parecido al caso de la maestra Elba Esther Gordillo, la que cuando esta presa padecía diferentes males, pero cuando la soltaron de inmediato se curó. Serán actores o serán mañosos, no sabemos.

Nuestras antenas nos reportan que en sesión extraordinaria los miembros de la Asamblea Universitaria aprobaron modificaciones y adiciones a seis reglamentos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT).

Esta reunión la presidió el rector José Andrés Suárez Fernández en el Centro de Excelencia del Campus Victoria, en la modalidad a distancia por videoconferencia a las sedes universitarias de las zonas norte y sur del estado, ante directores y representantes de maestros y estudiantes de los 26 planteles de la UAT integrantes de la asamblea.

Para su aprobación se presentaron los proyectos de reglamentos que forman parte de la legislación universitaria, en un ejercicio que da cumplimientos a las instrucciones del rector Suárez Fernández, en base al Plan de Desarrollo Institucional de la UAT.

El rector de la UAT al final de la sesión agradeció a los directores e integrantes de la Asamblea por el trabajo realizado en éste ejercicio de reforma legislativa que pretende entre otros objetivos, la actualización y operatividad del marco normativo de la Universidad. Y vamos por más.

