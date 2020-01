David Ed Castellanos Terán

Una muy buena foto de una mujer desnuda

¿Hace cuánto que no tienes una conversación caliente vía WhatsApp o cualquiera de esas aplicaciones? Me parece que no hay excusa para dejar de hacerlo, y mucho menos para no intentarlo y enviar una muy buena, ardiente y excitante fotografía erótica.

En la era moderna donde los chavos no saben siquiera como llamarle a las transmisiones de televisión por internet, conocen esta práctica cibernética como “nude” y es crucial en las nuevas relaciones o para sextear.

El nude es una foto tomada por ti mismo y enviada con la finalidad de complacer a tu pareja o prospecto de relación, no es nada nuevo en el mundo del internet, incluso, cualquiera pueda ser víctima del porno vengativo aunque jamás en tu vida hayas osado tomarte una foto sin ropa; pero eso no implica que tú puedas sacarte una nude perfecta.

Regularmente las personas que se dedican al sexo servicio, son especialistas en fotografiarse desnudos, pues no es tan fácil como pararse frente al espejo y aplanar clic fotográfico, ya ni siquiera diremos que con un selfie aseguras un electrizante nude, no, nada de eso, lo único que necesitas es ánimo de hacerlo, ganas de creer en ti y en lo que te pide la otra persona del otro lado del celular, con eso más que suficiente no tienes que desgastarte buscando una foto que apantalle. Pues quien te pida una foto debe aceptarte tal cual eres, y eso sí, nunca dejes que se vea tu rostro.

Y le comento todo lo anterior porque la modelo de 20 años de edad, Kaylen Ward, se dedicó a vender fotografías de ella desnuda a cambio de un donativo mínimo de 10 dólares a cualquiera de las organizaciones que se esfuerzan por acabar con los incendios forestales en Australia.

El candente comercial, mensaje o exhorto para hacer el donativo lo hizo vía Twitter @Lilearthangelk, desde el tres de enero, y ya alcanzó más de un millón de dólares; también se ha encontrado incluso con donaciones falsas, personas que utilizan alguna ficha de depósito con la intención de obtener una fotografía de la modelo; es más ha evidenciado la codicia y enfermedad humana al grado que otros han decidido hacer donativos sin la intención de recibir un nude de la chica, lo han hecho con la intención de tratar de salvar un país literalmente en llamas.

