¿Una nueva masacre?

Supuestamente a manos de un poderoso cártel de las drogas mexicano conformado mayoritariamente por ex elementos de las Fuerzas Federales, fueron masacrados en la ciudad fronteriza de San Fernando, Tamaulipas, poco menos de 100 migrantes. “Ni perdón, ni olvido”, a nueve años de esa masacre, pero sí, un fallido trabajo del Gobierno Federal que le apuesta a que en breve se repita otro exterminio similar.

No importa si fue hace nueve años o más en San Fernando, Tamaulipas; si fueron 73 centroamericanos o uno que otro mexicano; lo que debió importarle a los ex mandatarios federales como a los actuales, es el desgarrado y lúgubre tejido social mexicano, subsanarlo en la medida de los posible como para que los migrantes no se expongan a la frialdad de los asesinos en su paso por México, pero no, no parece interesarles; es más fácil abrirle camino al centroamericano y que cada mandatario estatal se haga responsable de la seguridad de los miles de extranjeros que pisan el suelo mexicano con la ilusión del sueño americano.

Tal vez me equivoque, pero en la presente Cuarta Transformación, las políticas migratorias son tan blandengues como al cierre del sexenio peñanietista, tanto que la capacidad de las estaciones migratorias, así como las casas para migrantes se encuentran rebasadas ante la despertada corriente y confundido paso migratorio, claro, las redadas en Estados Unidos también hacen compleja la vida en las entidades fronterizas de México, pero sobre todo en Tamaulipas, tierra que atestiguó precisamente hace nueve años la masacre de San Fernando, en donde la esperanza parece que sigue enterrada entre restos humanos aún sin encontrar.

Motivo por el cual la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, realizó una actividad en memoria de los más de 72 migrantes masacrados; subsecuentemente continuarán durante la semana y hasta el viernes 30 que se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.

“Un corazón, una tierra, nos hacen falta a todxs”: @FJEDD

