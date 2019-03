Tendencias

Oscar Contreras Nava

Una senadora en aprietos

Después de conocer como la senadora Guadalupe Covarrubias demostró su desconocimiento sobre el tema energético en Tamaulipas, nos damos cuenta porqué MORENA tuvo más de 250 aspirantes a una candidatura a la diputación local.

Y es que parece que en este partido mientras más ignorante seas tienes más posibilidades de alcanzar una candidatura lo cual es muy lamentable porque si se llega al senado de la República debemos de creer, que es porque se tiene la suficiente capacidad para saber lo que le necesita el estado para lograr un mejor desarrollo.

La breve entrevista que la senadora Covarrubias concedió a los medios de comunicación en Tampico, antes de entrar al Foro Nueva Política Energética para el Bienestar de México, evidenció su desconocimiento sobre el tema y aunque no es obligado que lo sepa, si es importante que al menos tenga un diagnóstico del panorama energético en México y el estado.

Esta penosa situación también nos dejó ver que los legisladores de MORENA no tienen asesores y está bien que lo hagan por aquello de la “austeridad republicana”, pero no deberían dejarlos sin apoyos técnicos, porque al menos deberían mostrarse inteligentes y con suficiente conocimiento aunque no lo tengan.

Es decir, lo mínimo que pueden hacer en MORENA para apoyar a sus legisladores es contratarles a un profesionista que los preparen o les informe previamente sobre los temas que se trataran en los eventos a los que asisten, para que cuando les pregunten simulen conocerlos y no se queden sin nada que decir y hagan el ridículo.

La mera verdad, la senadora Covarrubias dio pena ajena cuando la vimos tartamudear porque no supo qué contestarle a los compañeros de la prensa en Tampico y esto degrada al poder legislativo por el bajo nivel de preparación de sus integrantes.

Pero bueno, lo mejor de todo es que ahora sabemos que la senadora no tiene ni la menor idea de lo que hace en el senado y esto es una ventaja porque entendemos que la enviaron ahí, sólo para hacer bulto y aprobar todo lo que les envíe el presidente Andrés Manuel López Obrador. Así de simple.

Punto final. Ya quedó claro que el achichincle de Monreal, Alejandro “Copetín” Rojas Díaz Duran es tan sólo un ayudante del senador en la Cámara Alta y no tiene ningún cargo relevante en MORENA.

Así lo confirmó la dirigente nacional Yeidckol Polevnsky y aclaró que es en su partido donde se establecen las estrategias que deberán aplicar en las próximas elecciones y en el senado de la República se dedican solo hacer leyes.

Con esto puso en su lugar al achichincle de Monreal quien más que su ayudante parecía el dirigente de MORENA y resultó ser a parte de un payaso una perra flaca muy hambrienta pero de reconocimiento.

Con esto nos queda muy claro que “más pronto cae un hablador que un cojo”, porque “Copetín” hasta quería expulsar a la dirigente de MORENA. ¿Qué les parece?

