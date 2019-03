SEÑAL POLITICA

POR: ANWAR A. VIVIAN PERALTA

-UNIDOS POR MORENA RIO BRAVO SE CONSOLIDA

-FORTALECEN SINDICATO DE VALEO EN LA REGION

MUY DESTACADO ha sido el trabajo que ha desarrollado en Reynosa El C.P. PEDRO ANGEL RODRIGUEZ BARRERA, director del cobat no. 17 al promover ampliamente la cultura, el arte, deporte y sobre todo contar con una infraestructura acorde a las necesidades y los tiempos en el plantel a su cargo.

Su experiencia dentro del servicio público educativo es de muchos años y su paso por otros espacios de dirección, le permiten avanzar ampliamente en el trabajo diario en favor de la educación media superior en la ciudad fronteriza.

MARGARITA GARCIA MARTINEZ, dirigente del sindicato de trabajadores de VALEO en Rio Bravo.

Se ha convertido en un sindicato de liderazgo en muchos aspectos y uno de ellos destacan los trabajadores el de salvaguardar sus intereses como trabajadores en el ámbito de prestaciones y de la salud para ellos.

Lo anterior es dado a la dedicación que tiene la dirigente sindical MARGARITA GARCIA MARTINEZ que en todo momento siempre busca la capacitación y la atención para sus representados.

LA dirigente sindical se le menciona con insistencia para en un mediano plazo poderla ver en el ámbito político desarrollar una labor intensa y sino pal baile vamos.

JOAQUIN OLEA VAZQUEZ, HECTOR DOMINGUEZ quienes son coordinadores del FAT, Frente Amplio de Tamaulipas preparan una serie de acciones en torno a fortalecer la democracia en el estado de Tamaulipas y con el apoyo de dirigentes, organismos y sectores de la población tamaulipeca para encauzar mensajes muy claros de la apertura democrática que debe mantenerse.

EN REYNOSA le comentamos que la biblioteca en la escuela Múgica se reunieron padres de familia y alumnos que participarán representando a la institución en la Olimpiada Estatal de preparatorias por cooperación, los días 13, 14 y 15 del mes en curso en la ciudad de Tampico.

Cabe mencionar que el director de la institución Maestro OCIEL WENCES TERAN y coordinadores académicos, culturales y miembros del patronato, proporcionaron a los padres de familia y a los alumnos toda la información necesaria para prepararse para el gran evento.

OMAR MASSO QUINTANA y esto queda en el partido movimiento ciudadano en Matamoros, se fortalece para ir por la diputación local por el distrito X en Matamoros y aseguró tener propuestas positivas para todos y al que no hay que perder de vista pues es un elemento que ha tenido una trayectoria durante muchos años.

En el pan parece estarle garantizado a GERARDO PEÑA FLORES la llegada al congreso del estado por la vía plurinominal y si las condiciones son aptas liderar la fracción parlamentaria del PAN.

JESUS MARIA MORENO IBARRA actual gerente general de la COMAPA se encuentra con los relevos y cambios en diferentes áreas de la dependencia y en la coordinación de enlace social hace falta una sacudida empezando por el titular del área JAIME MIRELES que aun se le recuerda en el PRI en los noventas y después en el PAN sin nada trascendental.

Y es que como en el área de comunicación social de COMAPA esta sobresaturada hasta con hijos de funcionarios públicos y personal incapaz en dicha coordinación.

Mientras que en enlace social las cosas no cantan mal las rancheras, se conoce que JAIME MIRELES obedece a intereses de ROBERTO RODRIGUEZ VAZQUEZ quien desestabilizó la economía de la dependencia paramunicipal.

JAIME MIRELES se ha ido haciendo acreedor a señalamientos muy directos de parte de colonos por no atender como debe de ser las demandas de servicio en la coordinación a su cargo y es que desde que llegó le encargo ROBERTO RODRIGUEZ que operara políticamente a su favor y esto no resultó pues tuvo que meter el hombro con todo el personal de las demás coordinaciones y gerencias de la COMAPA para sacar la elección del pasado mes de julio del 2018 y por ello ahora le reclama a la presidente municipal MAKI ORTIZ la secretaria de SEDESOL para acomodar a sus allegados y donde operaran para buscar en su aspiración una diputación local que no se la dieron ni al junior municipal.

En días pasados se celebró el 4 de marzo para ser más exactos el 90 aniversario del PRI y en el caso de Reynosa, su dirigente local CARLOS VAZQUEZ tuvo un evento donde recordaron en sendos mensajes y discursos la lucha política del partido revolucionario institucional

Así como en Rio Bravo también se dieron cita los priistas y BENITO SAENZ BARELLA secretario de acción electoral del PRI estatal llevó la representación al evento presidido por la directiva municipal que encabeza MARIA LIRA Y SERGIO QUIROGA como presidente y secretario general respectivamente.

EL PASADO Fin de semana, rundió protesta el grupo “Unidos por Morena” Rio Bravo y estuvo a cargo de personajes de MORENA en la entidad como JOSE LUIS GODINA ROSALES dirigente de unidos por Morena Reynosa.

Asi como del ANTONIO DE LA ROSA, JUAN TRIANA MARQUEZ, DIEGO QUINTANA HUERTA Y JUVENTINO MELO HERNANDEZ.

Y en donde en un lleno total en el recinto declarado oficial para dicho evento en Rio Bravo dijo JOSE LUIS GODINA que refrendando el apoyo y acción en favor de MORENA y en búsqueda de posicionar a dicho movimiento dijo que se encuentran trabajando fortaleciendo con un equipo de trabajo del que estaremos hablando en próxima colaboración.

TAL PARECE QUE LA SITUACION en el partido MORENA se esta por definir en el sentido de la asignación de candidatos a diputados locales por Tamaulipas rumbo a la renovación de la legislatura estatal donde se pretende que este partido alcance su mayoría contra el PAN y PRI.

Mientras que el PAN tratará de mantener la mayoría absoluta, probablemente las cosas le puedan cambiar su rumbo que lleva el actual gobierno estatal con la llegada de diputados locales por el partido movimiento de regeneración nacional.

