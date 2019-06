UNIDOS POR MORENA RIO BRAVO SIGUE POSICIONANDOSE

SEÑAL POLITICA

POR: ANWAR A. VIVIAN PERALTA

-UNIDOS POR MORENA RIO BRAVO SIGUE POSICIONÁNDOSE

CON FUERZA Y DEFINICION DE POLITICA, El ACTO DE LA UNIDAD Y DIGNIDAD POR LA SOBERANIA DE MEXICO, convocado por el presidente ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, fue de posicionamiento y fortalecimiento nacional.

ROBERTO VELASCO ALVAREZ, vocero de la Secretaría de Relaciones exteriores al lado de MARCELO EBRARD CASAUBON, dio a conocer en programa televisivo los acuerdos de México con El vecino país para fortalecer las relaciones en forma amplia.

Jóven emprendedor con maestría en Harvard y antecedentes dentro del servicio público asi como en la asamblea legislativa de la ciudad de México y hoy por hoy al frente de la vocería en la cancillería mexicana, hace una explicación detallada de los acuerdos alcanzados en la reunión de los responsables de la política exterior de ambos países y a quien no hay que perderle de vista.

MIENTRAS QUE EN MATAMOROS, Con el propósito de enriquecer el acervo bibliográfico de las instituciones educativas, este lunes el alcalde MARIO LOPEZ HERNANDEZ entregó 4 mil ejemplares de literatura infantil bilingües, clasificados y adecuados para nivel primaria, donación realizada por el Club Rotario Matamoros Profesional.

En la ceremonia de entrega de libros, el Presidente Municipal fue acompañado por su esposa MARSELLA HUERTA DE LOPEZ; por la presidenta del Club Rotario Matamoros Profesional, FRANCA BORELLO CARDONA; por el coordinador de la Región 3 del SNTE, CESAR NOE GARZA; por el secretario de Educación, Cultura y Deporte, ALEJANDRO VILLAFAÑEZ, por autoridades militares e integrantes del Cabildo.

En presencia de directivos, maestros y alumnos de las escuelas beneficiadas con la donación de ejemplares, el alcalde LOPEZ agradeció al Club Rotario por la muestra que siempre han dado, de su voluntad de servicio para mejorar el entorno “en donde todos vivimos”.

El Club Rotario Matamoros Profesional es un fiel aliado de nuestra sociedad; con estos ejemplares vamos a fomentar la lectura en nuestros estudiantes de nivel básico; estamos convencidos que la lectura nos abre los horizontes de la imaginación.

Cruzas fronteras, nos transporta en el tiempo y espacio pero sobre todo, el hábito de la lectura nos hace libres, nos enseña, nos cultiva al ciudadano, aumenta la concentración y mejora la memoria, agregó.

EL ALCALDE MARIO LOPEZ, reiteró que en su gobierno seguirá fomentando la lectura en niños y jóvenes porque “queremos que las nuevas generaciones tengan arraigado el buen hábito de la lectura como un instrumento de superación personal”.

EN COMAPA REYNOSA, concretamente en la coordinación de enlace social las cosas no andan bien, pues personal príísta de apodero del manejo de esta dependencia y parece que el gerente general JESUS MARIA MORENO IBARRA no se da cuenta a quienes tiene despachándose con la cuchara grande en dicha área.

SOLO BASTA echarle una mirada al personal que se ha colocado en diversas posiciones dentro de la dependencia que provienen precisamente no del PAN, sino de la oposición, de los que señalaban al ahora gobernador del estado cuando este les ganó la presidencia municipal.

COMAPA RIO BRAVO EN PROBLEMAS

Y por cierto en COMAPA de Rio Bravo se les hizo un desgarriate este inicio de semana al romper personal de la gasera ELECTROGARZA S.A. DE C.V. que introduce tubería a lo largo de la ciudad para hacer el negocio en favor no sabemos de quien pero si sabemos que no es en favor de la ciudadanía y con autorización de quien será del alcalde ULIVARRI?.

PUES BIEN, las condiciones de esta ruptura son de que la tubería en percance, dejó sin agua a la ciudad estando ubicada esta situación en la avenida Madero con Avenida Miguel Alemán.

Y MUY GRAVE LA MANERA EN QUE ESTA JUGANDO el alcalde de la ciudad de Rio Bravo, CARLOS ULIVARRI LOPEZ al decir que no hay dinero para muchas cosas y se ve que ya después de meses no le ha entendido que no es gobernar el andar haciendo puras fiestas.

Celebraciones que no llevan a mucho que digamos cada dia de festividad que marca el calendario y otro asunto que se le atranca es el padrinazgo que a todas luces ejerce en cuanto a respaldar a la CATEM, Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México.

Cabe mencionar que este organismo que dirige HUMBERTO MARTINEZ PALACIOS no tendrá mucho futuro que digamos en este municipio y de lo que en días pasados MARGARITA GARCIA MARTINEZ, DAVID DELGADO GIL, PEDRO GARZA integrantes de la CTM, desconocían dicho organismo como apto para encabezar alguna representación obrera.

SE SABE QUE AUSPICIADO por el gobierno local que dirige CARLOS ULIVARRI LOPEZ, se reunieron como una llamarada de petate para darle curso a la organización que a nivel nacional si representa una posición respetada y que aquí en lo local se desconoce cual sea su fuerza obrera en si.

LA ORGANIZACIÓN, podrá contar con el reconocimiento a nivel nacional mas no a nivel local pues además de esto ya se conoce que a nivel nacional son personajes simpatizantes de la cuarta transformación y dicen que hasta una llamada de atención se llevó el ejecutivo por andar abriendo las puertas a organismos que no van con la política azul.

Y por Nuevo Laredo le comento que el gobierno local Cumple con el noveno depósito bancario para becas municipales en beneficio de 16 mil 26 estudiantes del ciclo escolar 2018-2019, como un estímulo a su dedicación y esfuerzo.

AQUÍ El presidente municipal ENRIQUE RIVAS, realizó el anuncio ante los representantes de los medios de comunicación, en el Lunes de Informe de cada semana.

“El pasado 7 de junio se realizó el depósito a los beneficiarios de las becas municipales, de esta manera el gobierno cumple con la elemental tarea de impulsar y apoyar a la educación como uno de los grandes pilares en el que descansa el desarrollo humano y social”, expresó.

RIVAS CUELLAR solicitó al secretario de Educación, Cultura y Deporte, Miguel Jáuregui, ampliar la información a los medios de comunicación, quien mencionó que están a un solo pago de cubrir los diez que otorgan las becas municipales.

EN OTRO ASUNTO le comento que El periodista MARIO ANGEL DIAZ VARGAS, director del periódico El Diario de Matamoros, así como presidente del comité directivo de COMUNICADORES UNIDOS A.C. en Tamaulipas y de la asociación de locutores del estado de Tamaulipas.

Recibió sendo reconocimiento en el marco del día de la libertad de expresión, de la ANPPR y T, Asociación nacional de periodistas, prensa, radio y Televisión en Guadalajara, Jalisco.

Entregó el presidente de dicha asociación en Jalisco, Lic. MIGUEL ANGEL RIVERA DELGADILLO, un reconocimiento por 49 años de ejercicio periodístico ininterrumpido y donde participó en el día de la libertad de expresión el pasado 7 de junio.

MARIO ANGEL DIAZ, estuvo en el evento después de participar en la ciudad de México en el acto de conmemoración del 60 aniversario de fundación del Club Primera Plana que preside el maestro José Luis Uribe Ortega

EN REYNOSA, RAUL LOPEZ LOPEZ ex síndico municipal y actual jefe de la oficina fiscal del estado en este municipio en un supuesto anuncio de aspiraciones premeditadas a una candidatura a diputado local, federal o alcalde, sorprendió lanzando el o sus simpatizantes un logotipo que lo identifica por el PAN aunque se le puedan atravesar algunos personajes en esta aspiración natural a una candidatura como JAVIER GARZA FAZ, JUANITA SANCHEZ, CARLOS VICTOR PEÑA, FRANCISCO GARZA DE COSS, por mencionar a algunos.

EN ESTE ESPACIO, recuerdo a nuestro entrañable amigo BENJAMIN GALVAN GOMEZ (q.e.p.d) en su cumpleaños este 10 de junio pasado, quien se nos adelantó en el camino, pero nos dejó un ejemplo a seguir de trabajo, honestidad y entusiasmo.

Con trayectoria política que comentar como ex alcalde y ex diputado local suplente, servidor público ejemplar y representante social en muchas organizaciones sociales de Nuevo Laredo.

UNIDOS POR MORENA “RIO BRAVO”, después de instalar su comité en el ejido Santa Apolonia se trasladaron en días pasados a los ejidos Cándido Aguilar y Emiliano Zapata donde constataron el respaldo a este grupo político que esta sentando precedente dijo lo anterior el secretario general del comité municipal de Unidos Por Morena, CARLOS TAVAREZ LEAL señalando que además de organizarse políticamente para participar por el fortalecimiento de la 4T, estarán desarrollando actividades de beneficio a la comunidad en el ámbito de la salud, la legalidad y el fomento a la cultura y el deporte.

Y FIJESE QUE FERNANDO “moyo” GARCIA AGUIAR anunció que este martes y miércoles visitará de nuevo los municipios de la Frontera Grande de Tamaulipas, para cumplir su compromiso de regresar como Diputado electo por el Distrito 3 a agradecer el apoyo de los ciudadanos y afinar la agenda legislativa en la que trabajará a partir de octubre.

“Recorreré cada uno de los municipios, las comunidades rurales, que también nos están invitando para participar de esta fiesta que fue de todos, de toda la gente que tomó una decisión, el rumbo para dirigir, por medio de su servidor y de todos y cada uno de los diputados y diputadas de Acción Nacional -PAN-” el destino de Tamaulipas.

Agregó que los diputados panistas que integrarán a partir de octubre la Sexagésima Cuarta Legislatura, contribuirán con el desarrollo económico, facilitarán el bienestar social y la pacificación del Estado.

Anótele que, en la dirección del MT, Movimiento Territorial de Reynosa, asumirá el cargo JORGE CABALLERO como nuevo responsable y con ello vienen una serie de cambios en los demás sectores y organizaciones del Partido Revolucionario Institucional después de la debacle política sufrida el pasado dos de junio.

EN ESTE ESPACIO, enviamos nuestra condolencia a la familia FLORES LEAL en Rio Bravo por el lamentable deceso de uno de sus integrantes, HECTOR (TITO) FLORES LEAL, acaecido este inicio de semana, para ellos nuestro pésame y abrazo de solidaridad.

