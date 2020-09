SEÑAL POLITICA

POR: ANWAR A. VIVIAN PERALTA

-UNIDOS POR MORENA SE ESTRUCTURA EN TAMAULIPAS: ZERTUCHE

-QUE INTERESES REPRESENTA FEDERICO PEREZ?

EL RETORNO DEL JEDI, ha sido una película muy taquillera porque representa una parte importante de la zaga de la Guerra de las Galaxias.

Pero de ahí a que FEDERICO PREZ LOZANO Quien ha sido señalado en contraloría asi como en otras dependencias durante su estancia en la función publica y como no recordar cuando se les aventó a la yugular por desacuerdo como panista que es en contra de su actual jefe político MAKI ORTIZ al ser designada candidata a la alcaldía en el 2016 manifestándose en contra de la señora que le da la chamba posteriormente después de andar besando manos y pies lo colocan como jefe de un departamento de asuntos internos en contraloría municipal y de ahí a la coordinación de protección civil y que además logra y promueve la indemnización de un familiar del mismo FEDERICO PEREZ que tenía emplazado al ayuntamiento por temas laborales viéndose beneficiados con un buen billete.

AHÍ ESTA EL REGRESO DE FEDERICO a la coordinación de protección civil y bomberos donde es un desastre todo lo que ahí sucede.

Un descuido total que tiene el hoy responsable de vuelta a la posición porque asi conviene a los intereses de alguien.

La secretaria de servicios administrativos ZULEMA DEL CARMEN GONZALEZ BEAS que trae pleito casado con el secretario técnico otro bueno para nada, pero nuevo rico del Reynosa, HUGO RAMIREZ, que controla el tema de medios de comunicación porque asi lo han dejado que lo haga y en forma pésima sigue creyendo que la voladora no le pueda caer en un tiempo más delante.

PUES BIEN, es a esta secretaria de servicios administrativos a quien obedece ciegamente el repuesto coordinador de protección civil y solo basta observar el trato que tiene el sujeto FEDERICO PEREZ para con los servidores públicos a su cargo a quienes siempre por cualquier situación anda amenazando con levantarles una acata administrativa cuando no sabe ni la O por lo redondo del tema de protección civil.

Críticos muy severos, conocedores del tema le han señalado al fulano este engreído y alzado funcionario que la venta de agua, la compra de baterías y de insumos se hace en forma curiosa y de lo que lo señalan presuntamente al funcionario responsable de protección civil pero ya lo hicieron del conocimiento de la alcaldesa quien hizo oídos sordos, por eso el dia del bombero ni siquiera los reconoció por su ardua labor de algún modo porque le dijeron sus verdades a la actual administración ahí en frente de palacio municipal lo recuerda amigo lector.

QUE ESPERAN EN REYNOSA los actuales responsables del gobierno, que se presente un suceso de desgracia donde el coordinador en mención si usted lo viera amigo lector como se pone al andar preguntando a los que si le saben al tema y ahora como le hago y que hacemos y como salimos de la bronca en fin es un ramillete de preguntas porque sencillamente FEDERICO PEREZ LOZANO le ha quedado grande el overol de responsable de la protección civil de Reynosa.

EN LA ZONA RIBEREÑA las cosas son diferentes y es que el alcalde de la ciudad Miguel Alemán se puso a demostrar una vez mas que en su gobierno se responde con obras, servicios y acciones como fue en la Col. Américo Villareal, donde el Alcalde LIC. SERVANDO LOPEZ MORENO, dio el banderazo de arranque a la construcción de 1,233.07 M2 de banqueta.

Acompañado por el Honorable Cabildo, secretarios y Directores de la actual Administración Municipal, así como de vecinos del sector.

Ahi en este evento, el edil informo la inversión de $851,496.58 utilizando recursos de Hidrocarburos 2020 con los cuales se estarán viendo beneficiados 1,000 colonos de este sector.

De la misma manera, pudo constatar el trabajo que ya se realiza En la Col. Lucha Social con sus vecinos donde dio banderazo de arranque de obra la tarde del 18 de septiembre.

Comento el alcalde de la ciudad que De esta manera se da inicio a la construcción de 1.333.08 M2 de banqueta en el Lib. Eulogio Gomez, beneficiándose 600 vecinos del sector.

y que todas las acciones constituyen las obras de un gobierno preocupado y que se ocupa de la sociedad civil para responderle a los compromisos contraídos por su administración municipal.

SERVANDO LOPEZ no hay duda que de presentarse a un segundo periodo tendrá la confianza de la ciudadanía sin miramientos de nada porque ha sido un alcalde de resultados directos, transparentes y en tiempo para la sociedad civil en general sin distinguir colores de partido o de grupos.

RESURGE RICARDO ANAYA ENTRE LOS PANISTAS

SIN DUDA EL RESURGIMIENTO en la política nacional de este queretano, va a enturbiarle a algunos correligionarios suyos que ahora viene por lo que seguramente cree el que le corresponde además de agandallarse una de las primeras posiciones plurinominales para diputado federal y sino pal baile vamos.

El ex candidato presidencial, ex dirigente nacional del Pan, ex diputado federal y ex funcionario del gobierno del estado de Querétaro, busca ganar los reflectores que perdió hace ya dos años cuando lo venció ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR.

MIENTRAS QUE los morenistas como JOSE JAIME OYERVIDES presidente del consejo político del MORENA ya no sienten lo duro sino lo tupido después de quererse agandallar auspiciados por JOSE RAMON GOMEZ LEAL el control del partido MORENA sin el poder de convocatoria que debieron considerar.

EN MATAMOROS SE TRABAJA

Y Es aquí donde El alcalde MARIO ALBERTO LOPEZ HERNANDEZ y el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio reiteraron este lunes su interés de seguir trabajando de manera cordial y coordinadamente en aquellas acciones de beneficio para los matamorenses, entre ellos, el restablecimiento del servicio de limpieza pública.

En la reunión celebrada este lunes en el auditorio “Pedro Sáenz González”, de Presidencia Municipal, el Presidente Municipal fue acompañado por el secretario del Ayuntamiento, FEDERICO FERNANDEZ MORALES; por el Oficial Mayor, HECTOR REINA MASSU y por la directora de Recursos Humanos, FABIOLA SELMAIDA GARZA GARCIA.

Por la parte sindical, los 18 delegados presentes en la reunión fueron encabezados por su dirigente, Hermelinda Torres Bustos, quien a nombre de los trabajadores expresó algunos planteamientos al Presidente Municipal, entre ellos, la autorización de medicamentos de patente para empleados con enfermedades crónicas, como el cáncer.

En el marco de la reunión en donde se cumplieron todos los protocolos sanitarios, el Presidente Municipal giró instrucciones al Oficial Mayor para que se atienda esa y algunas otras propuestas presentadas por la dirigencia sindical en beneficio de la clase trabajadora.

COMAPA

El alcalde ENRIQUE RIVAS informó que el gobierno municipal acelera la reparación de colectores de drenaje pluvial, frente a la temporada de lluvia, con el propósito de evitar inundaciones en principales avenidas y calles de Nuevo Laredo.

“Tenemos ahí algunos colectores caídos en la César López de Lara, también por Guatemala con un colector que casi es 1 kilómetro que se está reparando. Ahí por el envejecimiento, ya están compactando y siempre las lluvias nos traen algún nuevo socavón o problemática”, dijo el presidente municipal.

Los trabajos los realiza personal de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA), en el caso del colector México, sobre la César López de Lara y Washington, la obra presenta un avance del 70 por ciento.

Ahí se instala a 7 metros de profundidad, un tubo nuevo de 24 pulgadas de diámetro, en reposición de 36 metros lineales de tubería. Una vez finalizada la obra beneficiará a más de 10 mil personas del sector.

La COMAPA también rehabilitó, del 28 de agosto al 10 de septiembre, 398 metros lineales de tubería de drenaje sanitario en 14 puntos del sector poniente de la ciudad y en 10 del oriente, para que este sistema no se sature, desborde y provoque o agrave inundaciones.

LOS DEL PRI ANTES NI LA VOZ LEVANTABAN

Antes solamente algunas personas se atrevían a alzar la voz, no tenían los valores Civiles necesarios para hacerlo y señalar lo indefendible como lo hizo en su momento DEMOCRACIA 2000 aquella corriente crítica del PRI que existió pero que fue perdiendo después el destino para lo que fue creada.

¿QUE SE PELEABAN LAS MUJERES?

PUES las candidaturas plurinominales, es increíble, ahora no pelean las candidaturas por mayoría relativa sino las proporcionales.

A ESO Llega MONSERRAT ARCOS pasando por encima del dirigente estatal del PRI que parece que no lo escuchan en el comité nacional de ALEJANDRO MORENO o le han perdido la fé pues con OFELIA GARZA PINEDA en el ONMPRI estatal no hay duda que se desvían los acuerdos políticos con que llego MELHEM a dirigir al PRI.

PUES la muchachita esta maderense MONSERRAT ARCOS quien sabe que intereses personales tiene al quitar a COPITZI HERNANDEZ y poner a OFELIA GARZA pensando tal vez que puede aspirar a la sucesión del 2022 acaso.

El Diputado GERARDO PEÑA FLORES, propuso reformar la Constitución Política de Tamaulipas, para garantizar los derechos digitales de la ciudadanía tamaulipeca, durante el uso del internet y de las tecnologías de la información.

Destacó los múltiples beneficios que implica el acceso a internet, sin embargo, precisó que los riesgos en su uso cada vez son más peligrosos, como la intimidación o el hostigamiento mediante alguna red social.

Mencionó que otro de los riesgos que se presentan es la discriminación, agresiones que pueden llegar a traspasar el plano digital y convertirse en agresiones físicas o trascender a quienes sean parte de su círculo cercano.

“Es así como los referidos derechos digitales suelen ser vulnerados por las malas prácticas de unos cuantos. Por tal motivo, es necesario que desde el ámbito Constitucional se reconozcan y tutelen los derechos digitales de las y los tamaulipeco”, precisó al promover esta Iniciativa.

Peña Flores, precisó que es necesario brindar mejores condiciones de seguridad, protección y desarrollo de los derechos humanos de todas las personas del Estado en el entorno digital y el ciberespacio.

EN VALLE HERMOSO quien se reporto con activismo en favor del MNE, Movimiento Nacional por la Esperanza fue el LIC. JULIO ROBLEDO a quien no hay que perderle de vista como un seguidor del morenismo en aquel municipio.

Asi como también abordaré en la próxima columna la salida ya oficial de la diputada federal NOHEMI ALEMAN HERNANDEZ del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional para pedir su ascenso en el grupo parlamentario de MORENA.

SIN DUDA, una jugada política magistral que le abre el espacio a la legisladora federal para ir por una diputación local en el próximo proceso del año venidero.

LO QUE NO SUCEDIÓ con HUMBERTO PRIETO HERRERA que muy pero muy a puerta cerrada sostuvo una rueda de prensa que no se conoció en si los motivos que lo orillaron a crear un cerco con algunos medios de comunicación ahora que está dentro de un proyecto político donde no tiene que rendirle cuentas ni pleitesía a un jefe político en si o bien le está fallando la logística de quien la coordina.

NUESTRA SOLIDARIDAD

Envio el abrazo solidario al gremio periodístico de la Unión de periodistas democráticos tras el deceso de DON SANTIAGO RUIZ DELGADO presidente de la organización en Tamaulipas este martes por la mañana deseando una pronta resignación a su familia y reconociendo el trabajo que realizó el recientemente electo dirigente de la UPD Tamaulipas.

Por otra parte, felicito por su cumpleaños este 23 de septiembre a RYAN FEMAT, LIC. ARMANDO GARCIA VIVIAN, JUAN ALBERTO TORRES AVALOS, CESAR VAZQUEZ LAJAS, JUAN CRUZ MACIEL, KEREN PEREZ, LIC. CARLOS SOLIS GOMEZ, ex diputado local; ARTURO MUÑOZ, MARIA CRISTINA CARRETERO, CESAR A. RAMIREZ Y JORGE ORTEGA DE LEON… Y NOS VEREMOS.