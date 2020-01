UNO LLEGO Y OTRO SE FUE…Y LA DESCOMPOSICION MUNDIAL SIGUE

D E F R E N T E Y D E P E R F I L

Por Jorge Vázquez Martínez

UNO LLEGO Y OTRO SE FUE…Y LA DESCOMPOSICIÓN MUNDIAL SIGUE

GRACIAS A DIOS QUE NOS PERMITIO…Con todas sus cosas Buenas, Regulares y Malas, Vivir el 2019 y prestarnos vida, para afrontar este 2020 Con Salud y Sus Bendiciones…Bajo La Divinidad De Su Manto Protector, Que Nos Cobija, En Contra De La Maldad y Todo Tipo de Acechanzas Mundanas Que Emanan De La Perversidad y Depredación Humana De La Clase Gobernante Del Orbe, que Durante Millones y Millones de Años, iniciaron la aniquilación De La Humanidad y Del Planeta. En La Culminación De La Segunda Década Del Siglo XXI, Después De CRISTO, La Hostilidad Gobernante De La Tierra, pareciera que se acerca a su objetivo destructor, La Flora y La Fauna Languidece, Con Un Calentamiento Global que parece irreversible, con deshielos y una contaminación, que parece interminable, provocando un fuerte desequilibrio en La Naturaleza, con repercusiones negativas en Todas Las Forma y Expresiones De Vida, Independientemente de hacer todo esfuerzo para Una Tercera Guerra Mundial que dejaría Al Planeta al borde de una aniquilación de vida…

EL PODER Y LA RIQUEZA DE GOBERNANTES y Grupúsculos de Privilegio, Son Los Principales Ingredientes Negativos que hacen que paulatinamente Nuestro Planeta Sea Inhabitable en algunos reductos De La Tierra, pese a la Virginidad de otros jirones terráqueos. Caro, Muy Caro Es El Costo Del Desarrollo y Progreso Del Humano En Detrimento De La Vida En La Tierra, De Poco Mas De Medio Siglo a La Fecha, El Humano es La Principal Calamidad que ha Enfermado a Nuestro Hogar En Este Mundo, sin crear Una Cura Que Pueda Sanar La Salud De Nuestro Universo Terrestre, pese al esfuerzo de una minoría consciente, que busca revitalizar La Vida Del Planeta, ante La Estupidez y Arrogancia De La Clase Gobernante y Política que en un Amasiato, con Una Micro Casta Privilegiada, Trastocan El Equilibrio Terrenal, en aras de Un Poder Efímero y Una Riqueza Fugaz que no será perene, ya que todo humano tiene un ciclo de vida, que termina con un suspiro del tiempo inmortal, que no se cansa de ver La Muerte que tarde o temprano, democráticamente llega Al Reyno Animal, Donde El Humano, resulta ser El Principal Depredador de Sus Compañeros de Viaje, En Su Paso Por La Tierra, Llegando y Yéndose, Sin Nada…La Vida y La Muerte Son Siamesas, Comenzando a Vivir y Morir Una y Otra, Al Momento De Nacer Al Mismo Tiempo, ya sea Del Vientre De Una Hembra o Una Probeta, No Existe Escape a esta Aventura. El Pasado y El Presente Es Vida con Historia, mientras Que El Futuro, Es Muerte. La Vida y Lo Vivido Es Contable, Pero Morir La Muerte, es Una Incógnita, que se sepa, que alguien pueda contar esa experiencia, no sabemos, aun cuando puedan existir Mitos y Leyendas sobre ese tópico. No Hay Que Olvidar Que El Código De La Vida y De La Muerte, Es El Mismo…

EN ESTE 2020 VIVA CON INTENSIDAD La Vida y Los Años Que Le Queden Por Vivir, No Hay Que Olvidar Que La Muerte Llega, Sin Carnaval Ni Comparsa, No Avisa, sólo llega y Tan, Tan…Viva, Se Dice Que La Vida Es Increíble, Si Es Increíble…La Muerte Es Muy Creíble, Una y Otra Son Una Aventura, así que a vivir lo que se tiene que vivir, sin preocuparse por la certidumbre del futuro que llegara tarde o temprano, en lo personal, espero que Mi Futuro Llegue Algo Tarde, Pero Sino, Ni Modo…Hace Décadas JULIO IGLESIAS puso de moda La Rola “La Vida Sigue Igual”…creo que en muchas cosas si, pero en muchas otras no…Hace Casi Medio Siglo Este Español nos conquistaba con sus letras y sus tonadas como…UNOS QUE NACEN OTROS MORIRAN/UNOS QUE RIEN OTROS LLORARAN/AGUAS SIN CAUSE RIOS SIN MAR/PENAS Y GLORIAS GUERRAS Y PAZ…SIEMPRE HAY POR QUIEN VIVIR A QUIEN AMAR/SIEMPRE HAY POR QUE VIVIR PORQUE LUCHAR/AL FINAL LAS OBRAS QUEDAN LAS GENTES SE VAN/ OTROS QUE VIENEN LAS CONTINUARAN, LA VIDA SIGUE IGUAL…POCOS AMIGOS QUE SON DE VERDAD/ CUANTO TE HALAGAN SI TRIUNFANDO ESTAN/Y SI FRACASAS BIEN COMPRENDERAS/LOS BUENOS QUEDAN LOS DEMAS SE VAN…SIEMPRE HAY POR QUIEN VIVIR A QUIEN AMAR/ SIEMPRE HAY PÓR QUE VIVIR, PORQUE LUCHAR/AL FINAL LAS OBRAS QUEDAN LAS GENTES SE VAN/OTROS QUE VIENEN LAS CONTINUARAN, LA VIDA SIGUE IGUAL…Por Desgracia, a La Fecha La Vida Sigue Igual, El Prójimo Contra El Prójimo y Constancia en La Destrucción Del Planeta, ahora si que lo que le pasa a México y en Especial a Tamaulipas, es lo que llaman “Pecata Minuta”…Tamaulipecas y Tamaulipecos, Mexicanos y Mexicanas, no debemos de olvidar que Los Malos Son Menos Que Los Buenos. Que Querer Es Poder, Estatalmente lo vimos en 2016 y Nacionalmente en 2000, en 2012 y 2018. El Cambio En Tamaulipas Es Un Fraude, En El País, de Diciembre de 2000 a Noviembre de 2018 También, esperemos que ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR y su Equipo de Gobierno no resulte un fisco como sus antecesores inmediatos, 13 meses de gobierno, creo que no son suficientes para juzgar su forma y estilo de gobernar, pero creo que 25 meses si serán más que suficientes, resultados y realidades deben verse y sentirse, Los Del Pretérito, Ya no serán una excusa válida, Las Mentiras Nobles tendrán que dar paso a Las Verdades Por Dolorosas Que Sean, ante Una Realidad que Los Gobernados afrontamos día con día, lejos de toda ficción gubernamental, donde nos dicen que todo el monte es de orégano, pese a que no todo lo que brilla es oro…

TODO DE TODO: PARA TODOS

DESCOMPOSICION SOCIAL Y AMBIENTAL

SIN DUDA ALGUNA, EL SIGLO XXI, Es Un Siglo de grandes avances tecnológicos, industriales, científicos y astronómicos, entre otros, pero al mismo tiempo, Es Un Siglo de decadencia social y movimientos libertarios e igualitarios a consecuencia de la prepotencia y arrogancia gubernamental internacional, junto con los capitales sin patria, que no tienen reparo en propiciar el deterioro para la destrucción del planeta y provocar el caos, la desigualdad y la injusticia social en las naciones, en beneficio del pequeño mar de pirañas, del imperio del capitalismo global que se han filtrado en todos los continentes de La Tierra. La Ola Mundial De Protesta que Se Vive en El Siglo XXI es similar a las de Siglos Anteriores, con causas parecidas con un común denominador y otras nuevas, La Mas Importante, La Ambientalista Que Lucha Por El Mejoramiento y Saneamiento Del Planeta, pese a la hipocresía depredadora de Los Gobiernos Tóxicos que permiten la contaminación de la naturaleza y la humanidad, por el espejismo de Un Poder y Riqueza Efímera, que termina en un suspiro del tiempo que todo mortal padece y en especial los asquerosos y despreciables políticos amancebados con la hipócrita fauna de pudientes de todo tipo de colores, credos y religiones, que tienen como común denominador ser Adoradores Del Becerro De Oro. El Signo De Pesos, Es Su Dios y Su Patria…Pobrecitos, Si Piensan Que El Pobre es El Pobre, Aun Cuando Se Ahoguen En Dinero, Pues Aunque La Jaula Sea De Oro, No Deja De Ser Prisión. No Hay Como La Libertad y Vivir El Día a Día, Sin Ser Oprimido Por La Opulencia Que Encarcela La Vagancia y La Libertad de Vivir La Vida, Sin El Miedo y Temor Del Mañana, que tarde o temprano, irremediablemente se presentará, mientras que La Delincuencia De Cuello Blanco (Gobernantes “servidores públicos, religiosos y todo tipo de personas de la llamada iniciativa privada) Junto Con La Organizada y Común, viven en la soledad, aunque estén rodeados de gentes y de sus mismos familiares, parientes y a los que llaman amigos, ya que El Miedo, Temor y La Desconfianza, son sus eternos acompañantes en Su Paso Por Nuestro Planeta Llamado Tierra…

LOPEZ OBRADOR O CABESTREA O SE AHORCA

A NIVEL NACIONAL EN POCO MAS DE 13 Meses de Gobierno, La Instauración de La Cuarta Transformación De México impulsada por El Presidente ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR Genera Polémica, para unos y otros, Certidumbre e Incertidumbre. Lo cierto es que en 13 meses se establecieron Instrumentos y Herramientas Legales para La Pacificación y Crecimiento de México, En El 2020, tocará a LOPEZ OBRADOR y su Equipo Administrativo y Político, comenzar a aterrizar y hacer realidad, promesas y pronunciamientos de Su Campaña Presidencial, con aciertos y desaciertos—esperemos que estos últimos sean los menos—cerrando así Su Primer Tercio de Gobierno y así en su Segundo Tercio de Mandato Presidencial pueda consolidar Su Aspiración Transformadora de La Nación, para que En El Tercer Tercio de Su Quehacer Presidencialista, México Pueda Tener Un Sistema de Gobierno Mas Justo y En Armonía En Un Marco de Derecho, donde La Procuración y Administración de Justicia destierre La Violencia e Inseguridad Pública, Bajo El Imperio De La Ley y La Justicia, Con Una Economía Pública, Privada y Familiar, Mas Saneada y Mejor Distribuida para construir La Justicia Social que desde la época precolombina ha estado ausente y que se agudizó con La Conquista Española hace casi 500 años, aun cuando con el Movimiento Independentista de 1810 Esa Justicia Social quedó como una asignatura pendiente, al igual que En El Movimiento Revolucionario de 1910, Justicia Social que en la época postrevolucionaria atisbó una luz en la penumbra de un sistema gubernamental que comenzó dando tumbos a causa de las corruptelas de muchos de sus principales protagonistas, síndrome que ha la fecha no se ha podido desterrar, ya que La Corrupción y La Impunidad, Gobierno Tras Gobierno, salvo algunas honrosas excepciones fueron perfeccionando, de ahí que ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, aunque quiera, no pueda cortar de tajo La Corrupción e Impunidad que existe En Los Tres Ordenes de Gobierno, principalmente en los Niveles Estatales y Municipales, aun cuando en Lo Federal, se cuente con un avance sustancial, pero insuficiente. El 2020, Por El Bien de México y Sus Habitantes Debemos Esperar Que Nativo de Tabasco de Palacio Nacional, tenga muchos, pero muchos positivos que negativos en su Trabajo de Gobierno, pese a no tener El Mas Adecuado De Los Equipos de Gobierno…

SINO CAMBIAN RADICALMENTE…DE QUE SE VAN, SE VAN

EN TAMAULIPAS, FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA, como Gobernador Constitucional de Tamaulipas, en casi 40 meses de Gobierno, respecto a sus dichos de campaña en 2016, Para Tamaulipas, al igual que para Las y Los Tamaulipecos, en su inmensa mayoría, ha resultado UN FRAUDE, de ahí que La Entidad y Los Gobernados tengan que pagar La Codicia, Soberbia, Vanidad y Arrogancia Del Gobierno De Los Vientos Del Cambio En Tamaulipas, llegando al grado de que se extrañe El Mal Gobierno de EGIDIO TORRE CANTU, ya que salió peor El Remedio Que La Enfermedad. El Cartel Político De Los Cuernos Largos De Tamaulipas, en 2018 supieron que El Bono Político que El Electorado Tamaulipeco les entregó en 2016, ya no existe, por ser mal gastado casi en forma inmediata. El Triunfo Electoral Pírrico en 2019, en La Renovación Del Poder Legislativo de Tamaulipas, no es garantía de triunfo en Las Elecciones De Diputados Federales, Locales y Presidencias Municipales en 2021 y menos, con la misma forma y estilo de gobernar, que es anti funcional Para El Pueblo Tamaulipeco, no así para Familiares, Parientes, Amigos y Compromisos que se contrajeron antes y después de la campaña gubernamental, incluso, en pleno ejercicio de gobierno…Mentir, Traicionar y Robar, es un coctel muy negativo, la digestión del mismo, siempre es mala, con consecuencias negativas para Las y Los Actores que gustan saborear las mieles de ese coctel que luego trae males y amarguras de todo tipo y que pueden culminar, en el mejor de los casos, en un recaudo de uno de tantos hospedajes públicos, en lugar de un final indeseado…

QUE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, tengan a Tamaulipas como Uno de Los Estados de La República Mexicana como uno de Los Focos Rojos de Las Entidades Federativas De México y exhorte a La Población Gringa Que No Visite, Ni Se Pare En Tamaulipas, es Un Respuesta Contundente e Irrefutable de que El Estado Tamaulipeco, por Su Violencia e Inseguridad Pública, Es Un Estado Sin Ley, Ni Justicia, Ni Gobierno, ya que no existe garantía para la integridad física, así como de muebles e inmuebles, de Nativos De La Tierra Del Tío Sam…Pese a que El Gobernador, FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA, un día y otro también, nos asegura que El Imperio de La Ley y La Justicia Cabalga a Lo Largo y Ancho De Tamaulipas, de La Mano de La Legalidad y Seguridad Pública, aun cuando reconozca que lo que se hace no es suficiente, pero que estadísticamente, en el papel y en la teoría, estamos muy bien, aparte de mantener unas relaciones de amistad de primera con La Autoridad Gringa. Amistad y Relación que no se refleja en Los Anuncios Que Hace El Gobierno Federal Gringo y el de Texas, en contra de Tamaulipas y otros Estados de La República Mexicana, por ser tierras violentas e inseguras…

LA FALTA DE LIQUIDEZ EN LAS ARCAS ESTATALES y Municipales Tamaulipecas a finales de 2019 y principios de 2020, anuncian tiempos difíciles…y más, si las autoridades estatales y municipales, tienen problemas de tipo legal con La Federación, a causa de una mala administración del erario federal que llega a Tamaulipas y sus 43 Municipios y no son gastados adecuadamente para lo que fueron etiquetados…El Gobierno De Los Vientos Del Cambio De Tamaulipas, de octubre de 2016 a enero de 2020, hizo y hace lo que considera más conveniente para El Estado y Las y Los Gobernados, desde su muy particular punto de vista. Mientras que El Pueblo Tamaulipeco Aprueba o Desaprueba esas políticas públicas, conforme se siente y se mira, el bienestar social y familiar, De Los Habitantes Del Pueblo De Tamaulipas…

LOS HECHOS VIOLENTOS EN LOS que se involucran elementos con placa policial estatal, a lo largo y ancho de Tamaulipas, pero muy en especial en Nuevo Laredo y Ciudad Victoria. Tácitamente Nos Indica que Al Interior De La Secretaría de Seguridad Pública y La Fiscalía General de Justicia De Tamaulipas, existe “Una Banda Con Charola” y Sin Temor a Equivocarnos, “No Se Manda Sola”. Sobre El Particular, La Inteligencia De La Federación, Vía MARINA, SEDENA, Guardia Nacional, SHCP y otras Dependencias Federales, cuentan ya con información suficiente para actuar en el momento más Oportuno y Adecuado, contra las ilegalidades cometidas por gobiernos estatales y municipales del país, entre los que destaca Nuestro Tamaulipas. El Gobernador FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA, se encuentra más que consciente de ello y no meterá las manos, por los que se han pasado de listos, incluyendo las rapacerías cometidas en La Universidad Autónoma de Tamaulipas…Sin duda alguna, 2020 será Un Año Muy Cuesta arriba Para El Gobierno Constitucional de Tamaulipas, ya que Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial Del Estado, arrastran negativos, que a la postre pueden tener costos indeseables y peor, si no se tienen vías de escape garantizadas, con una certidumbre, legitima y legal…

DE POLITICA EXTERIOR A POLITICA EXTERIOR

POR OTRA PARTE LE DECIMOS QUE La Política Exterior Gringa, por la belicosidad del delincuente de cuello blanco que manda en La Casa Blanca Del Gobierno Estadounidense, anda de capa caída, la falta de razonamiento de un incapacitado mental, podría desatar La Tercera Guerra Mundial, La Irresponsabilidad de Un Cabeza Hueca Con Poder, tiene a La Nación Gringa con “El Jesús En La Boca”. El Bellaco de DONALD TRUMP abrió muchos frentes En Su Contra y todo Lo Que Representa Su Persona, en aras de un Narcicismo Político, buscando reforzar una campaña política de reelección que podría costar un sinfín de vidas, tanto gringas, como de otros países del Mundo. En Tanto que La Serenidad Internacional del Presidente ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR en materia de política exterior, de sopetón, pareciera como que no, pero luego de un rato, como que está funcionando para que Latinoamérica Una Vez Mas, Reconozca a México, Como El Hermano Mayor de Las Naciones Latinoamericanas del Continente Americano…

RELEVO EN PUERTA EN LA ALCALDIA VICTORENSE

EN LA CAPITAL TAMAULIPECA, NO LE EXTRAÑE, si antes que termine el mes de Mayo, Ciudad Victoria cuenta con Una Nueva Presidenta o Presidente Municipal, luego de que El Alcalde XICOTENCATL GONZALEZ URESTI por enfermedad, intereses personales o por ser llamado a formar parte del equipo sexenal de FJGCV deja el cargo de Alcalde de Victoria a en compañía de sus principales colaboradores, mientras que su relevo con el respaldo gubernamental estatal se dedica a rescatar a La Capital de Tamaulipas por el mal momento que pasa política y administrativamente, lo cual se refleja en una paupérrima obra pública y servicios públicos con falta de eficacia y eficiencia, lo cual genera una desconfianza y rechazo a la autoridad municipal por El Pueblo Victorense, de ahí que El PAN Estatal y Municipal tengan la Certidumbre que con XICOTENCATL GONZALEZ URESTI como Candidato a Una Reelección de Presidente Municipal, la perdería de calle, no así su relevo que llegaría a enmendar los entuertos cometidos en los últimos 15 meses de los 36 que dura Un Gobierno Municipal…Por cierto, La SHCP Tiene Los Ojos Puestos En La Capital Tamaulipeca, al igual que en otros municipios del Estado, aparte de lo tocante Al Gobierno Constitucional de Tamaulipas. Como que La Revancha Mediática de Los Medios Locales Tamaulipecos, que por más de 3 años han sido marginados, para dar atención a medios nacionales y regionales, tendrán suficiente tela de donde cortar, tanto de corte estatal, como municipal…

DE PARTIDOS POLITICOS Y COSAS PEORES

POR CIERTO, EN ESTE 2020, LAS DIRIGENCIAS Estatales del PAN, PRI y MoReNa se preparan para la Madre de Todas Las Elecciones Intermedias Federales, y Locales, en donde en algunas estarán en juego Las Gubernaturas de Algunos Estados de La República, al igual que presidencias municipales y diputaciones locales como es el caso de Tamaulipas…En El PAN Tamaulipeco, luego de la felpa electoral que recibieron en 2018 y La Pírrica Victoria Electoral de 2019, saben y saben bien que si en el 2021 La Victoria Electoral no les sonríe, de antemano, La Elección de Gobernador de 2022, la tienen perdida. MoReNa Es El Enemigo a Vencer, pese a que a la fecha no cuenta con una estructura político-electoral en Tamaulipas con la existencia de un divisionismo interno entre “Lopezobradoristas” “Morenistas” y “Neomorenistas”, aparte Del Oportunismo De “La Pedacería Política Tamaulipeca” que conforman todo tipo de chapulines de todos los colores y sabores, incluyendo Tricolores y Azules…

EL PRESIDENTE DEL PAN ESTATAL No Es Garantía De La Unidad PANista de todos Los Azules Del Estado, sino todo lo contrario. En La Elección de 2019 se le permitió Al PAN-Gobierno de Tamaulipas cometer todo tipo de excesos político-electorales, en la de 2021 La Cárcel espera a Las y Los Responsables de todo tipo de delitos electorales. El Poder Judicial Federal en Materia Electoral no ira por Charales Electorales, sino por todo tipo de Tiburón y Cachalote Electoral, Los De Abajo Que Sean Usados Para Cometer todo tipo de fraude electoral, serán los que señalen a Los De Arriba para que respondan por las irregularidades electorales que ordenaron, comprobándose su culpabilidad, no tendrán derecho a fianza y serán puestos tras las rejas, se trate de quien se trate, así se trate de Un Pez Muy Gordo…

EDGARDO MELHEM SALINAS, Como Presidente del CDE del PRI Tamaulipeco, de no tirarse a los brazos de EGIDIO TORRE CANTU y a Los Del Gobierno De Los Vientos Del Cambio, No Alcanzara a Sacar Al Buey De La Barranca, pero si pudiera encaminarlo a salir en un mediano plazo y en forma individual, con un alto porcentaje de éxito, dando la pelea en las urnas electorales, con candidaturas naturales, sin ningún tipo de imposición. El Riobravense sabe nadar contra la corriente, esperamos que como oposición, sepa hacer lo adecuado y no sea uno más de los entreguistas Tricolores, como es el caso de ENRIQUE CARDENAS DEL AVELLANO que desde el sexenio anterior se encuentra postrado ante ETC y FJGCV, Estando al servicio Del Gobierno Estatal Del PAN, Navegando Con Bandera Tricolor. Su Mas Reciente Traición A La Memoria De Su Padre, DON ENRIQUE CARDENAS GONZALEZ y Del PRI, fue la imposición que hizo de La Segunda de a bordo de MELHEM, traicionando con ello a Su Sangre, ya que Su Sobrina ALEJANDRA CARDENAS CASTILLEJOS, desde tiempo atrás estaba considerada como quien sería La Secretaria General Del CDE del PRI con EDGARDO como Presidente Estatal Del Tricolor. La Verdad Que Doña BERTHA DEL AVELLANO DE CARDENAS GONZALEZ y Don ENRIQUE CARDENAS GONZALEZ, ni en la peor de sus pesadillas soñaron con tener Un Judas Como Hijo, que reniega hasta de su propia sangre, pues pareciera que La De Pensar la quiera sólo para El Puro Piojo, para anteponer Lo Barato Por Lo Caro…Lo Barato Tiene Precio, Lo Caro No Tiene Precio…El Síndrome De Caín, Es Cuando Los De La Misma Sangre, sobre todo, cuando uno de la misma extirpe, con felonía de cualquier tipo, ataca a los de su misma sangre, sin importar mas que el bienestar propio, del tipo que sea y a costa de lo que sea. “enriquito” resulto ser un tío de muy mala entraña. Aunque No Valga lo que distingue Al Masculino, ACC, aunque tenga un tío de quinta, no debe amargarse, sino ver con piedad a quien no sabe lo que hace, por su Codicia y Falta de Neuronas. El Tiempo y Dios, son Un Juez, Implacable y Justo, Que Da a Cada Uno, Lo De Cada Quien…

EN MORENA NO SON POCOS, PERO Andan Todos Desbalagados y con Hambre…Pa’ Todos Hay, pero con medida. Primero Es El Uno y Luego Es El Dos. La Mesa está servida, sólo es cuestión de orden, paciencia y respeto para degustar de un sabroso platillo y no de las migajas de los manteles gubernamentales como pasa en la actualidad en Tamaulipas, poner fin a La Filosofía De La Jaiba, Crear Una Estructura Mixtada Con Los Que Saben y Conocen De Esos Menesteres, La Experiencia y El Conocimiento se debe anteponer a la improvisación y los celos de antigüedades y así no hacer La Burra Panda, antes de Montarla. Si La Hacen Panda, no La Podrán Montar y se quedaran con las ganas de recorrer en ella los caminos Del Poder, Pero Si Guardan Sus Recelos, Envidias y Divisionismo y La Montan, podrán recorren Los Caminos y Veredas Del Poder, tal como se encuentra haciéndolo desde hace más de 13 meses, ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR desde El Pináculo de La Presidencia de La República Mexicana. Salí Con Dios, Sino Regreso, Me Fui Con El. Tan, Tan…