“UNOS EX ALCALDES YA HUYEN, OTROS ESTÁN POR HACERLO”

POR LA FIRME convicción de combatirse de manera tajante “los flagelos de la corrupción y la impunidad” y por supuesto, “meter a la cárcel a los presuntos delincuentes de cuello blanco”, porque estos, no rindieron cuentas claras de sus gobiernos, “unos ex alcaldes, ya andan huyendo en el exilio y otros están por hacerlo”, porque, “los contumaces actores” de estos delitos, saben que, “no tendrán escapatoria judicial”, pues la ley es la ley y esta, naturalmente, tendrá que aplicarse, a quienes la hayan violentado, “al apropiarse de los dineros de los pueblos que gobernaron”.

POR ESTA razón fundamental, varios ex Presidentes Municipales, conscientes de, haberse robado los recursos públicos, “unos ya pusieron pies en polvorosa”, porque si pisan la tierra de los municipios que tuvieron bajo su poder y dominio, pueden ser objeto de la acción penal, pero hay otros muchos más listos que, “creen que no pasará nada, como sucedía en el pasado”, pero ahora que, el panorama político-administrativo es diferente, porque no se permitirá la errónea intromisión de “los padrinos y compadres”, este escenario en mi punto de vista, confirma que, “habrá sorpresas” y de eso, “no tengan la menor duda”.

ENTRE los ex alcaldes que, “ya no se han dejado ver en sus pueblos” están Carlos Canturosas Villareal en Nuevo Laredo, quien “se fue al exilio” en Estados Unidos, por “enfrentar un faltante superior a los 900 millones de pesos”, cuyos dineros públicos, éste ex edil “no ha justificado hasta el momento”. En igualdad de circunstancias está Leticia Salazar Vázquez ex alcaldesa de Matamoros, quien tiene pendiente de justificar “poco más de 1,300 millones de pesos” y en el mismo tenor legal, se encuentra el victorense ex Presidente Municipal Oscar Almaraz Smer, con otro monto millonario que, “le fue detectado en sus cuentas públicas” y él lo sabe.

OTROS de los ex Presidentes Municipales que aparecen en “la lista negra” de la Auditoria Superior del Estado, así como de la Fiscalía Anti-corrupción, son la controvertida y polémica ex alcaldesa de Tampico Magdalena Peraza Guerra, “la que tanto pregonó honestidad”, gritando incluso que, “le buscaran lo que quisieran” que, al fin y al cabo, “ella no tenía nada que esconder”, pero resulta que en la revisión de sus cuentas públicas, la ASE le encontró algunas trapacerías financieras a la altanera mentora, la que ahora “está entre la espada y la pared”. Sin olvidar al dentista de San Fernando ex alcalde Mario de la Garza, cuyo “mecánico dental”, cree estar salvado de la acción legal en su contra, por las irregularidades financieras detectadas en la rendición de cuentas en su gobierno. Pero este, se ha mantenido agazapado, para evitar llamar la atención, pero “como los números no mienten”, éste también “será llamado ante la autoridad” que, en breve lo estará requiriendo.

Y QUIENES tampoco “cantan mal las rancheras”, son nada menos que los ex Presidentes Municipales de Valle-hermoso y Matamoros, ambos tricolores Dr. Daniel Torres Espinosa, quien “cree que ya está salvado de todo peligro jurídico”. Pero como en la rendición de cuentas públicas, “los números no le cuadran”, este también sin duda, “tendrán que andar a salto de mata” para evitarse complejidades y sino “pal baile Vamos”, porque el referido galeno “se fue en grande” allá en la ciudad de las tres mentiras” dejando temblando el Ayuntamiento que recibió el actual Presidente Municipal panista Gerardo Aldape Ballesteros. Sin dejar ajeno a esta clase de turbulentas situaciones legales a Jesús de la Garza Díaz del Guante “Chuchín”, de quien dicen también se forró de lana a raudales. Y por esta razón, se ha corrido la versión de que, “Chuchín, no podrá zafarse de la acción legal en su contra”.

EN Las mismas circunstancias, se encuentra el ex alcalde de Reynosa José “¨Pepe” Elías Leal, el que, “de simple restaurantero en quiebra”, al llegar a la Presidencia Municipal, “se convirtió en un millonario más de Reynosa”, al grado de que adquirió, “hoteles de cinco estrellas” allá en San Miguel Allende, Guanajuato y como presumiblemente, se apoderó del dinero del pueblo de Reynosa, éste, tampoco está exento del proceder judicial en su contra, “y como el que la hace, la tiene que pagar”. No dudemos que, cuando menos lo esperen, Pepe Elías, “ya esté huyendo de la ley” o quizás, ya ande en tales circunstancias, porque para nada se ha dejado ver aquí en Reynosa, porque sabe que se apropió del dinero ajeno. Y deberá comparecer a declarar en torno a los desvíos millonarios en los que está seriamente involucrado.

Y SIGUIENDO aquí en Reynosa, podré comentarles que, la alcaldesa Maki Esther Ortiz Domínguez, es otra más de las presuntamente implicadas en el desvío de recursos del pueblo, porque señalan que, en la cuenta pública del 2017, “andan volando”, alrededor de 513 millones de pesos, por cuyo delito, la alcaldesa, sabe que, llegado el momento la abran de requerir jurídicamente, por los presuntos malos manejos financieros y ésta, deberá justificar que destino dio a esos dineros de la comunidad reynosense que, repito, no han sido justificados ante la Auditoria Superior del Estado, de cuya cuestión, ya hemos dado amplia cuenta en este espacio. Sin olvidar al riobravense ex alcalde Juan Diego Guajardo Anzaldua, porque éste, “mas pasado de lanza”, se fue sin dejar ningún dato sobre rendición de cuentas de su administración y por consiguiente “Guajardo, también está en la mira” de la Fiscalía Anti-corrupción, porque la ASE, nada podrá revisar, porque simplemente, éste dejó todo en cero”, y por ende Juan Diego, es otro más ex edil que tendrá que responder “porque no rindió cuentas de su administración”.

REZA EL ADAGIO que, “el sol, no puede ser tapado con un dedo” y por esta razón, varios ex ediles, ya andan prácticamente en plan de prófugos de la ley, porque algunos, repito, creen que no pasará nada, pero en el corto lapso veremos que habrá de suceder con estos presuntos bandidazos de siete suelas ex Presidentes Municipales, porque lo que hicieron de “agenciare el dinero ajeno”, esto está tipificado como delito de corrupción y como este, “ya es delito grave y no alcanza fianza”, los presuntos inodados en el robo de dineros públicos, saben que no podrán confiarse y tendrán que “ponerle a la corrida y sino “pal baile vamos”.

