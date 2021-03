T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

URGE A GOBIERNO DE LA 4-T REFORMAR LA LEY, “PARA PISOTEAR” SOBERANÍA DE LOS ESTADOS….!

X.-APOSTARLE A LA CONFRONTACIÓN DESUNE Y QUEBRANTA LOS PUEBLOS

LA INTENCIÓN perversa del Gobierno Federal, respecto a “reformar el artículos 111 Constitucional”, como lo propusiera la Diputada Federal de MORENA Reyna Celeste Asencio Ortega, eso nos lleva a la reflexión de que, a la Federación “le urge reformar la ley”, para obviamente “pisotear los derechos y la soberanía de los estados” pero Además para posicionar al Partido Movimiento de Regeneración Nacional, partido que evidentemente, “no ha logrado fortalecerse, ni posicionarse”.

Y SI MORENA, no ha despegado o no se ha consolidado como partido, es porque, “sus actores políticos”, llámense Diputados Federales y Senadores de la República, principalmente, “no han hecho bien su trabajo de campo” para fortalecer al partido y por eso Morena, “lejos de avanzar, continúa en claro en retroceso político”. Esa es la evidente preocupación del Gobierno Federal y por ello, hoy que estamos ante la víspera electoral del próximo 6 de junio, en el partido creación del Presidente, “andan desesperados” haciendo uso de las Instituciones del gobierno, para denostar a los adversarios, “sin que les importe violentar la soberanía de los estados”.

Y SI ANALIZAMOS de manera profunda esta confrontación política entre la 4-T y los Estados, eso nos lleva a la reflexión de que la Federación, sabe que el 6 de junio próximo puede ser una fecha “non grata” para ellos, porque no se descarta que Morena sea superada por sus adversarios del PAN, PRI y PRD, y de suceder esto, “les detonaría la bomba política” y se les vendrían abajo todos los proyectos futuros que “los Morenos Traen entre manos”, porque sin mayorías (en ambas cámaras), no estrían en condiciones de seguir “consumando caprichos” y muchos menos extralimitarse, para pisotear la soberanía de las entidades federativas, como es el caso de Tamaulipas.

EL EVIDENTE “desmoronamiento político-electoral de Morena”, estriba en la marcada irresponsabilidad de los Diputados Federales y Senadores de este partido. Y decirles eso, “no es estar descubriendo el hilo negro”, porque eso, la gente lo comenta hasta en los más recónditos lugares de la geografía nacional, porque Morena lejos de ser “La Esperanza de México”, como fue la promesa de estos en la elección del 2018, cuando ganaron la Presidencia de la República, dejaron todo al olvido y “se tiraron a la hamaca”, no regresando a sus distritos y las oficinas de gestoría de los Diputados Morenos, están convertidas “en inmuebles fantasmas”, porque “ni las moscas se les paran”. Esa es la muestra tangible del porque “la gente o los electores” de Tamaulipas y México, han dejado de creer en las promesas de “La 4-T”.

SIN EMBARGO, hay que admitir que, es cierto que hay gente que aún cree en el actual Gobierno Federal, eso no se puede negar, pero también hay mucha más gente convencida de que, “Morena, no ha sido, ni será la Esperanza de México”, porque entre las trilladas promesas de aquella pomposa campaña, dijeron que, a partir del 1ro. De octubre del 2018, NO HABRÍA GASOLINAZOS Y LOS HAY CON FRECUENCIA y que el campo mexicano sería fortalecido y eso, ha sido una más de las graves falacias del Gobierno de la mal llamada Cuarta Transformación, Además las clínicas del ISSSTE, IMSS y de PEMEX han sufrido una muy aguda escasez de medicamentos, sin olvidar, que la instancia Federal, dejó cruelmente sin los apoyos indispensables a los niños y mujeres con padecimientos de cáncer. Incluso hay regiones del país en las que, a las familias humildes no les llegan los apoyos que voz en cuello ha anunciado la 4-T.

Y SI EN las última fechas, el Gobierno de la República, envió apoyos a los sufridos agricultores y campesinos y beneficios alimentarios a las familias de todos los estratos sociales, es porque “están en puerta las elecciones” de junio, en las que “Morena, está ante la disyuntiva de perder el poder político”, lo que de suceder, “sería para el Presidente AMLO, tener un enorme contrapeso político”, cuya adversidad, repito, no se descarta, pues así lo vislumbran los militantes genuinos del Partido Morena, los que indignados siguen “alzando la voz” para que, se les tome en cuenta y no se les dé cabida y prioridad “a candidatos de otros partidos”, como ha venido sucediendo.

PERO APARTE, tener el Gobierno Federal a un grupo de gobernadores que, no comulgan con su forma de dirigir al país, eso confirma que “nuestro querido México, no es un territorio que tenga las bases esenciales”, para alcanzar el progreso y el desarrollo que tanta falta le hace a los estados y municipios. Detalle por el que, creo debe ser más importante “apostarle a la coordinación y el entendimiento político” entre las instancias Federal y estatales, porque la confrontación, a nada bueno conduce.

Y SI LA Asociación de gobernadores de la GOAN, aseguran que reformar el artículo 111 Constitucional, en el que se data sobre el desafuero de los gobernadores de los estados, “eso es un atropello al federalismo” y por ello, se considera grave que se modifique la ley por encargo o consigna, cuyo tema lleva como mezquino interés, “impedir a los congresos estatales, decidir sobre el desafuero” de los gobernadores. Y por consiguiente, según el Congreso Local, “la ley debe aplicarse, pero no adaptarse al capricho”, esa es la posición de los integrantes de la GOAN.

POR TAL MOTIVO, si el Artículo 111 de nuestra carta magna, establece que para proceder legalmente contra los ejecutivos estatales, “se deberá seguir el procedimiento de declaratoria de procedencia”, para efecto que esto se comunique a las legislaturas locales, para que en el ejercicio de sus atribuciones, procedan como corresponda. Así es que, sobre la marcha iremos viendo las posiciones de ambas instancias de Gobierno, sobre este polémico tema, que sigue siendo noticia de primer mano, por “la evidente guerra sucia” instrumentada pro la Federación para intentar rescatar al partido Morena, del “quebranto político en el que se encuentra atrapado”.

Por hoy es todo y hasta mañana.

