Dialogando

Urge limpia en Tula

Por Roberto Olvera Pérez

Según las cifras de la pandemia de COVID-19 en el Pueblo Mágico de Tula, aunque no son muy altos tanto de positivos, activos, negativos, investigados, recuperados y de defunciones, es importante aplicarse más a fondo en esta materia de salud en el municipio, pues que mal ejemplo se está dando en esta localidad de algunos servidores públicos municipales, en donde en plena enfermedad en lugar de ayudar a los que sufren la perdida de seres queridos, se les ignora y además se trafica con las influencias de los que tienen recursos para apoyar y en lugar de servir se sirven de dolor ajeno cuando bien saben que esto no ha terminado.

Que tragedia más que el COVID-19, este virus está en la maldad de la gente que no atiende, no ayuda y no resuelve nada a favor de la gente, sobre todo de los que menos tienen.

Le conviene al alcalde quitarse a todos los elementos negativos o en todo caso, con el apoyo del gobernador que lo tiene porque me consta, sacudirse de toda la mugre que todavía anda por ahí rodando y ustedes mismos saben a quienes me refiero, ya que anteriormente los hemos señalado de corruptos, enriquecimiento ilícito y desvíos de materiales. Y piden los tultecos que les den cuello.

Por otra parte, para cuando usted este leyendo estas líneas, seguramente ya pasaron la mayoría de los informes de gobierno en gran parte del Estado y en particular en el altiplano tamaulipeco, donde las alcaldesas y alcaldes de esta región reseñan todos los logros obtenidos en este segundo año de gestión, pues algunos ya comparecieron de forma distinta, a través de transmisiones en vivo en las redes sociales, a consecuencia de la contingencia por la pandemia del Covid-19.

De los cinco ediles, las que iniciaron primero con el pie derecho fueron la de Palmillas y Miquihuana, es decir, Laura Córdova Castillo y María Anselma de León Cruz, quienes presentaron su Segundo Informe de Gobierno el pasado miércoles 9 de septiembre a eso del medio día. En este último se tuvo representante de lujo de parte del gobernador, el Mtro. Miguel Efrén Tinoco Sánchez, Subsecretario de Educación Media Superior y Superior de la SET.

Posteriormente, este viernes 11 lo haría el alcalde de Jaumave, Cesar Martin Rodríguez García. ¿Qué informara? Quién sabe. Este sábado 12 lo hará la alcaldesa de Bustamante, Marisela Rodríguez González, a las 12:00 y vaya que tiene mucho que informar ya que todos sabemos que se la parte por su gente. Y cerrará el domingo 13 el alcalde del Pueblo Mágico de Tula, el máster Lenin Vladimir Coronado Posadas.

En sus comparecencias, las alcaldesas y alcaldes hablan de los logros alcanzados en este segundo año de gestión y se enfocarán seguramente a los efectos que tuvo la contingencia durante los últimos meses.

Por cierto, no supimos si el Senador panista Ismael García Cabeza de Vaca, hizo acto o va a ser acto de presencia en alguno de estos informes por esta región, pues recordemos que el año pasado si se apareció por ahí respaldando las buenas acciones de sus amigos (as) ediles.

NOTAS CORTAS

1.- El que está haciendo bien su chamba es el Director del Hospital Integral de Jaumave, Dr. Joaquín Pérez Sánchez, sobre todo en el tema de la contingencia por el COVID-19. Siempre manda mensajes a través de las redes sociales a nombre del Señor Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca y de la Secretaria de Salud en la entidad, Dra. Gloria de Jesús Molina Gamboa, donde exhorta a la población a reforzar las medidas sanitarias al considerar que Jaumave, ya está en el pico de la pandemia, por lo que al galeno Joaquín, no lo pierdan de vista en el futuro inmediato.

2.- En la sierra más alta de Tamaulipas, acentuada en Miquihuana, MORENA ya tiene un prospecto prometedor a la Presidencia Municipal y es el joven ex alcalde Javier Reyna Jaramillo, activo, movido como pocos y con visión política. Mientras que por el PRI de Panchito Alejos, no se ve a nadie y se pierden en el mapa electoral y entre los asnos. El morenista actúa como verdadero opositor y de cuidado! Aguas ¡

3.- En los corrillos políticos de la Cuarta Transformación allá en la Ciudad del smog, se menciona insistentemente el nombre para ser aspirante a la Presidencia Municipal de Tula, el empresario hotelero Alfredo Castillo Camacho. Hay fuerte simpatía para el tulteco para poder alcanzar el triunfo el próximo año.

4.- Anunció hace días el Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, que habrá más transparencia en esta dependencia y anuncia que las grandes compras que se hagan serán dadas a conocer a través de la página de internet, para que se sepa la oferta y el costo de las mismas. Y quiénes son los abastecedores! Aplícate más en la contingencia ya que vemos muchas carencias por todos lados, sobre todo en los hospitales rurales como en Tula, Hidalgo, San Carlos, Soto la Marina, entre otros ¡Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.