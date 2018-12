HIPÓDROMO POLÍTICO

POR CARLOS CORTES

URGE REVISAR EN MÉXICO EL PACTO FEDERAL

Apenas el pasado sábado, el Secretario de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal, Carlos Urzua, hizo entrega a la Cámara de Diputados del Paquete Económico 2019. Y hoy lunes, en el pleno y ante el funcionario, la oposición protestó en demanda de la reasignación de recursos para universidades públicas, mujeres, cultura, municipios y estados, mientras que la bancada de Morena señalaba que esa inconformidad radica en el Ramo 23, origen de los denominados “moches” y uso discrecional de recursos. Y por supuesto que hoy en la Cámara de Diputados hubo de todo: gritos, sombrerazos y acusaciones entre opositores y el partido en el gobierno, el Movimiento de Regeneración Nacional, frente al secretario de Hacienda.

A pesar de los constantes llamados al orden, las descalificaciones subieron de tono, por lo que el presidente de la Mesa Directiva, Porfirio Muñoz Ledo, se vio obligado a decretar un receso sin lograr acallar los gritos de los legisladores de los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, mientras que la bancada de MORENA mostraba cartulinas con la leyenda “Se acabaron los moches”.

El morenista Alfonso Ramírez Cuéllar defendió el paquete económico y sostuvo que la mayoría de la cámara está con la disposición completa y absoluta de lograr coincidencias y mejoras, “pero no nos moveremos un solo centímetro: La racionalidad y la austeridad se hará sin gradualismos que generan complicidades”

El diputado del Partido Verde Ecologista de México, Carlos Alberto Puente Salas, señaló que las estimaciones contenidas en el paquete económico son sensatas y acordes con las variables macroeconómicas, pero externó su preocupación por el ajuste de más de 30 por ciento al gasto para el cuidado del medio ambiente.

El legislador del PRI, Fernando Galindo Favela, señaló que se está entregando un país con las mejores calificaciones crediticias y un mercado laboral que alcanzó cifras altas en el tema del empleo, a pesar de que la economía mexicana se enfrentó a un entorno macroeconómico internacional preocupante, por lo que consideró que no es buena idea disminuir los recursos para Prospera, para las universidades públicas del país, para el campo, ni para el fondo emprendedor.

La diputada panista Sonia Rocha Acosta aseguró que en el presupuesto se gasta, pero no se invierte, previendo recursos para hoy y olvidando el mañana y cuestionó los pasivos a largo plazo que se generarán y la falta de una propuesta para revertir los efectos tóxicos de la política económica.

El diputado sin partido Carlos Alberto Morales Vázquez señaló que la bandera que enarbola al nuevo gobierno federal es la austeridad, pero ésta carece de sentido si no cuenta con las políticas públicas que permitan una asignación presupuestal y en su turno, el diputado perredista Antonio Ortega Martínez indicó que en la parte de ingresos no se percibe la intención de austeridad ni se implementarán impuestos en la frontera, creando sólo incentivos fiscales básicos.

Tonatiuh Bravo de Movimiento Ciudadano, reprochó que, en el rubro de educación superior, que ha constituido el mayor detonante de movilidad social y por ende de superación de la pobreza para millones de familias y jóvenes en el país, se reduce el presupuesto federal en 3.4 por ciento a las universidades estatales y la Universidad Nacional Autónoma de México sufrió un recorte de seis por ciento.

El Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, a través de su cuenta de twitter aseguró que “el paquete económico presentado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no atiende las distintas necesidades regionales. Proyectos prioritarios para Tamaulipas no tendrán recursos federales. El dinero de la Nación no es de la Federación. Urge convocar a los Estados al diálogo fiscal”. Y así como él hay otros mandatarios estatales inconformes porque les llegue menos dinero para atender necesidades y proyectos.

Y todo lo anterior me hace reflexionar sobre el tema del federalismo en México y concluyo que hace falta revisar el pacto federal que al día de hoy está contenido en el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que a la letra dice: “Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, federal, compuesta por estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, pero unidos en una Federación, establecida según los principios de esta ley fundamental”. El Pacto Federal en México tiene 194 años de edad, ya que este fue firmado el 4 de octubre de 1824 y, me parece, que le hace falta una revisión profunda y seria que de certidumbre y rumbo a nuestro país y a cada uno de sus componentes, estados y municipios

Nuestra Constitución establece el Pacto Federal como la forma de organización política más adecuada para promover el desarrollo equilibrado de las partes que integran la nación. Sin embargo, una alta centralización de facultades, recursos y decisiones, además de la ausencia de mecanismos efectivos de coordinación entre órdenes de gobierno y procesos de descentralización inconclusos, han profundizado los contrastes entre regiones, entidades federativas y municipios y queda claro que el Pacto Federal no fue concebido para perpetuar contrastes y rezagos.

Ello, pues, exige avanzar a un federalismo que sea un eficaz instrumento de redistribución de los recursos y las oportunidades para todos. Adicional, el Pacto Federal es un acuerdo de unidad entre varios estados, que son Libres y Soberanos, pero que necesitan de un núcleo y una representatividad en donde se depositen poderes que coordinen las actividades de todos.

Es urgente renovar el Pacto Federal Fiscal para lograr un equilibrio donde los estados y municipios cuenten con los recursos necesarios para atender asuntos fundamentales como la inseguridad, servicios básicos, e incluso el cuidado del medio ambiente, coincidieron senadores, gobernadores y alcaldes.

En la instalación de la Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal, su presidente Samuel Alejandro García Sepúlveda se pronunció en favor de realizar la Cuarta Convención Hacendaria de la Nación, para lograr una mayor coordinación en la distribución de los ingresos.

La fórmula actual de la Federación acumula todos los impuestos y rendimientos del petróleo y sólo otorga 20 por ciento a las 32 entidades federativas. Esto es, el 20 por ciento de ese porcentaje se divide entre 2 mil 458 municipios, lo que le concede el 4 por ciento de los ingresos a cada alcaldía.

Sobre este particular, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, llamó a los senadores a no promover cambios cosméticos o ajustes menores al acuerdo federalista. Se requiere -dijo- de una cirugía mayor a un modelo agotado, es necesario replantearnos el futuro porque “la verdad hay cada día más estados que no estamos dispuestos a seguir permitiendo abusos e injusticias. Creemos firmemente en la cuestión nacional pero también creemos en la necesidad de revisar de fondo el Pacto Federal”.

Asimismo, los presidentes de la Conferencia Permanente de Congresos Locales, la COPECOL, Leopoldo Domínguez y la Conferencia Nacional de Municipios de México, CONAMM, Laura Fernández Piña, concluyeron que México está listo para conformar una nueva relación entre los tres poderes de gobierno, en este momento histórico de alternancia.

¿Que se requiere pues para virar el rumbo del país a mejores estadios de vida para todos? La suma y el esfuerzo de todos, voluntad política, liderazgo, honestidad, visión de largo plazo y un espíritu democrático y construcción de acuerdos que permita a todos virar este gran barco hacia direcciones de mayor progreso y certidumbre. Y un buen principio, me parece, es renovar el pacto federal que permita que a cada entidad le toque lo que realmente le pertenece, porque las migajas, con toda honestidad, no alcanzan para mucho.

Y lo que parece ser, es que nadie, ni gobernadores ni alcaldes ni legisladores federales ni jueves y magistrados, están contentos con el modelo actual. Ahí queremos ver al presidente de México, encabezando estos esfuerzos de renovación del pacto federal, respetando y fortaleciendo siempre a los estados y municipios que son, se quiera o no, los aliados de la federación. Porque no me imagino que mañana una entidad en México levante la mano y quiera independizarse de la federación. ¿O usted sí? ¿Podremos aplicar la máxima de que tantas personas no pueden equivocarse? Hay que pensar, replantear y preguntar buscando que las cosas salgan muy bien en beneficio de todos los mexicanos.

