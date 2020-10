FACTOR ENTRE DOS

Por: José Efraín Caballero Sevilla

Urge solución a incremento en contagios de dengue

La ciudadanía ha manifestado su preocupación ante el aumento en los casos de dengue. Se registran casi 500 personas que padecen o han padecido la enfermedad solo en Ciudad Victoria, siendo la capital la que sufre el mayor número de contagios en el Estado. Pero existe la presunción de muchos casos más, ya que la mayoría no cuenta con seguro médico, por lo que no queda constancia ante lo caro que cuesta el examen de diagnóstico particular, que oscila entre los 500 y 1000 pesos en los laboratorios.

Tamaulipas es ya el tercer lugar nacional en enfermos por el dengue, en el 2019 se registraron 400 casos confirmados y lo que va de este año, son ya más de 1600 enfermos, cuadruplicándose la cifra con respecto al año anterior.

La Secretaría de Salud, encabezada por Gloria Molina ha quedado rebasada en este frente, ya que en años anteriores era común ver por estas fechas, las brigadas sanitarias fumigando en vía pública y domicilios, y es fecha que hoy brillan por su ausencia, ¿usted les ha visto querido lector?

Esperemos que se atienda la problemática de parte de la autoridad correspondiente, ya que los ciudadanos a parte de tener que lidiar con el problema de carácter global del Covid – 19, ahora es el dengue siendo Tamaulipas el tercer lugar a nivel nacional en contagios, mientras tanto, siga las recomendaciones adecuadas, como deshacerse de recipientes o cacharros que puedan acumular agua y evite la proliferación de este mosquito, y sus respectivas enfermedades.

Le comentaré estimado lector, que un duro golpe para la economía familiar ha representado el aumento en impuestos del 7 por ciento para los servicios de internet y telefonía, el cual fue aprobado en el pleno de la Cámara de Senadores, avalado por las fracciones parlamentarias de Morena y sus aliados del PT, PVEM y PES. En los tiempos actuales, el contar con estos servicios ya no es un lujo, sino una necesidad, dada la contingencia sanitaria, que obliga sobre todo a los alumnos a llevar las clases de manera virtual a través de estos servicios.

Nos preguntamos donde queda esa falta de sensibilidad hacia los estudiantes, que tendrán que hacer un gasto extra sus familias, ya que el impuesto no lo van a pagar las empresas, ese impuesto lo van a tener que aplicar en sus tarifas y será el usuario quien tenga que desembolsar para el pago finalmente de ese incremento.

Por otra parte, le comentaré que el Lic. Alfonso Durazo Montaño deja hoy la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). el pasado 22 de octubre rindió su último informe de labores. Sin duda será un buen revulsivo para la seguridad pública, ya que Durazo Montaño cuenta con un perfil con formación política, que para nada tiene que ver con las funciones policiacas.

Los números que deja estadísticamente son intrascendentes, siendo el rubro más criticado en la presente administración, que ahora estará en manos de Rosa Icela Rodriguez, quien apenas en julio fue designada como coordinadora general de Puertos y Marina Mercante. Se espera que presente mejores resultados, que los de su ahora antecesor. Durazo Montaño, quien estará buscando algo más acorde a su perfil como político profesional, compitiendo por la gubernatura de Sonora, con las siglas de Morena.

