URGENTE OPERACIÓN CICATRIZ EN EL PAN

TRAS desarrollarse ayer la elección interna para elegir al nuevo Presidente Nacional del PAN y, haber surgido de inmediato “los contrapunteos y quebrantos”, por los evidentes intereses de los grupos políticos que detentan el poder de este partido, en mi punto de vista, lo obvio y necesario “será la urgente operación cicatriz”, para que, naturalmente, no se rompan aún más los lazos de “la granítica unidad” que, es la que debe predominar en este, como todos los partidos, detalle por el cual Acción Nacional, desde anoche, “ya trabaja a brazo partido”, para que, “se evite la huida” de los seguidores del ex Presidente FELIPE CALDERON HINOJOSA, porque éste, luego de votar, hizo pública su renuncia al Partido, a través del cual fue electo Presidente de México y, eso él, deberá valorarlo y pensarlo muy bien.

LA INCONFORMIDAD del ex Presidente Calderón, data de hace algunos meses, porque incluso, “proyecta constituir un nuevo Partido Político”, como en su momento lo hizo el hoy electo Presidente de México Andrés Manuel López Obrador, dejándose entrever que Calderón, junto a Manuel Gómez Morín “nieto”, tal vez hayan traído entre manos alguna negociación con quien a partir del primero de diciembre, tomará las riendas del país, eso es lo que se menciona entre algunos panistas y tal probabilidad, no se descarta.

AHRORA BIEN Marcelo Torres, por su calidad de Presidente del albiazul en México, es quien tiene la obligación ineludible de “consolidar la operación cicatriz”, como él anoche lo dijo a los medios, cuyo propósito a mi juicio será difícil, primero porque al interior del PAN “los ánimos están muy caldeados” por el triunfo de MARKO CORTES, sobre González Morín, cuya victoria para Calderón Hinojosa, “fue una imposición”, aunque la elección se desarrolló de manera transparente y democrática. Y Marco, por obviedad no tiene la culpa de haber recibido el apoyo de las mayorías y eso, Calderón deberá entenderlo, admitirlo y superarlo.

Y SIN SALIRNOS de lo congruente, creo que, Felipe Calderón, está molesto con la gente de su partido, el PAN, desde que su esposa la respetable ex primera dama Sra. Margarita Zavala de Calderón, no recibió el apoyo para que fuera la abanderada albiazul a la Presidencia de la República, cuyo abanderamiento fue otorgado a Ricardo Anaya Cortez.

EN FIN, el tema al interior del PAN se antoja súper interesante, motivo por el cual creo y considero que la familia Panista, “esta obligada a cerrar filas” y evitar su decaimiento, porque Acción Nacional, es hoy el único partido político con real fuerza, para hacerle frente al de MORENA en futuras elecciones y, el único que podrá desbancar a “Los Morenos” del poder que hoy tienen, gracias a Andrés Manuel López Obrador.

POR ESTA RAZÓN, los más de 280 mil militantes del Partido Acción Nacional, “cada quien desde sus trincheras”, tienen la obligación de sumar más gente y convencer a los que quieran irse a que no se vayan, porque entiéndase que, “la suma genera poder y certidumbre” y en esto creo que, Marcelo Torres, líder nacional panista, tiene que, “instrumentar las mejores estrategias político-partidistas”, para que el PAN, repito, se consolide y no se desarticule, como le ha sucedido al PRI, al PRD y a otros Partidos.

POR ELLO, les comento que, “desde la cúpula nacional del PAN, tienen que emprenderse las mejores acciones”, a fin de que, la militancia y los seguidores del albiazul, se convenzan que, “deben unirse y no dividirse”, para que, en elecciones futuras, Acción Nacional, se mantenga firme y sea opcionalmente, la fuerza política que, en mi punto de vista, “le de la la voltereta a los de Morena” y desbancarlos de las posiciones políticas que la mayoría de estos “por el efecto AMLO”, ganaron, al menos eso es lo que se vislumbra en el escenario político nacional, porque hablar de los demás partidos, la verdad, estos, han caído de manera estrepitosa en las últimas elecciones y, para que se levanten o se recuperen “la verdad, esto será muy difícil”.

ASI ES QUE, tanto Marcelo Torres, como MARKO CORTES el nuevo líder del PAN, tienen ante sí la obligación de tener que proyectar la recuperación política interna y, no dejar que la unidad se resquebraje, cuestión por la que, quieran o no, tienen que buscar convencer al ex Presidente Calderón, para que este recapacite y reconsidere su posición, porque solo, y eso lo deberá entender, “no lograría ni el más mínimo detalle político” y, menos volver a tener el control de la Presidencia de la República, porque eso para él ya no será posible y, menos sino tiene la fuerza política de Acción Nacional, (su partido), cuya cuestión tendrá que admitirla Felipe calderón, al menos es lo que creo, por lo que veo en el panorama interno del blanquiazul.

SIN EMBARGO, les diré que, “como en política todo se vale”, vaya usted a saber, carísimo lector, que “tejes manejes, pueda traer entre manos” el ex mandatario mexicano Felipe Calderón, porque su coraje es evidente, y no es de ahora, repito, es desde que se consumó el desaguisado político en agravio su cónyuge Margarita Zavala, para la jugada electoral nacional por la Presidencia de la República, pero bueno, eso ya es parte de la historia inmediata del pasado, pero hoy que, él ha decidido, anunciando, su retiro del PAN, deberá reflexionar y comprender que, “él ya no tiene el peso político que, en su momento tuvo en las filas panistas” y también entender que, “todo tiene un ciclo” en cualquier posición política, ciclo que para él ya pasó, pero sin embargo, Calderón Hinojosa, no deja de ser una pieza clave e importante para Acción Nacional y retenerlo sería vital, pero bueno, allá en el CEN del PAN, es donde tienen que decir la última palabra, sobre qué hacer, respecto a “LA OPERACIÓN CICATRIZ” y mantener la fortaleza política, para que los azules, continúen en los primeros planos políticos, de toda la geografía nacional.

