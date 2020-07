UTILES Y UNIFORMES NO SERAN UNA EXIGENCIA

DE PRIMERA……….. LA DAMA DE LA NOTICIA

POR ARABELA GARCIA……

ÚTILES Y UNIFORMES NO SERAN UNA EXIGENCIA EN EL PRÓXIMO CICLO ESCOLAR DEBIDO A LA PANDEMIA; ¡!! Y LAS COLEGIATURAS ¡!!!

DANIEL SAMPAYO ARRIBA A LA GERENCIA DE SANEAMIENTO DE LA JAD MATAMOROS.

DIF TAMAULIPAS DARÁ SEGUIMIENTO A ENFERMOS DE COVID Y APOYARA CON DIVERSAS ACCIONES.

Ante la situacion que estan viviendo los millones de mexicanos con la pandemia, los gobiernos estan enfrascados en atender a los contagiados y los enfermos graves, el tema no sale de la saturación de hospitales en todos lados del país, sin embargo que esta pasando con ver la otra parte, la de la sobrevivencia, no solamente de la población, sino de todos los sectores en su generalidad.

Los únicos funcionarios que figuran son los de salud, el resto se la esta pasando de vacaciones muy campechanamente, no se les ocurre como hacerle para generar empleo, para generar economía, para generar ideas, o algo que compense la debacle económica de muchas familias que han tenido que vender sus pocos bienes.

Si no fuera un tema mundial pensaríamos que es la coartada perfecta para que en Mexico, solamente tuviéramos dos chanclitas como dijo AMLO, y comiéramos una vez al dia, como muchas familias lo hacen, incluso otros ni una.

Tampoco en los estados y municipios existen programas de apoyo, excepto la despensa que mitiga pero no ayuda, porque los gastos son mayores a eso y la economía no se genera no hay de donde. Las escuelas aunque no reaperturen sus aulas empezaran un ciclo escolar en línea, cuales serán los ahorros, libros, colegiaturas, etc, aun el gobierno no contempla en definitiva este tema y las escuelas ya exigen los pagos por próximo semestre.

En un plan de gobierno a mediano plazo los gobiernos ya deberían estar anunciando esquemas que ayuden y protejan a los mexicanos, a los tamaulipecos a los matamorenses y aun siguen en su lela de siempre, a ver qué pasa mañana.

El México de hoy requiere funcionarios empáticos con las necesidades de la población, la campaña que deben hacer los partidos políticos y demás es este momento en donde la población carece de economía y una ayudadita no le hace mal a nadie.

Si están esperando visitarlos el próximo año durante las elecciones , mejor ni lo intenten porque serán peor recibidos que el Presidente de México, en el momento en que LÓPEZ OBRADOR deposito este miércoles una ofrenda floral en una estatua de Benito Juárez, en Washington DC..

Así como tuvo apoyo también, había mexicanos que reclamaron su insensibilidad para quitar programas de apoyo como a los niños con cáncer, entre otros.

El mejor juez es el tiempo y quizá en el poco el pueblo mexicano se de cuenta de los muchos errores que se cometen a la hora de elegir a un personaje en las urnas electorales para que nos gobierne aunque ninguno trae instructivo de como va a hacer las cosas .

En Matamoros, DANIEL SAMPAYO SÁNCHEZ, llega a la Junta de Aguas de Matamoros como Gerente de Saneamiento de la misma, lo anterior luego de algunos enroques que viene haciendo esta paramunicipal con el objetivo de hacerla mas eficiente en su funcionamiento.

Luego de la administración de LETICIA SALAZAR, donde se barria el dinero de los usuarios con escoba y se recogia con carretilla,dinero que no se utilizo en proyectos de reinversión, la JAD a optado por mejorar sus procesos a fin de poder ofrecer un mejor servicio a los ciudadanos.

GUILLERMO LASH DE LA FUENTE, ha venido haciendo un buen trabajo y lo que antes pudo haber tronado en un principio el rescate se ha venido dando eficientizando cada una de las áreas, haciendo mas con menos.

Con la finalidad de continuar atendiendo las necesidades básicas de las familias que tienen a uno o más miembros contagiados por COVID-19, el DIF Tamaulipas implementa la estrategia Un Gobierno Cerca de Ti, a través de llamadas telefónicas personalizadas.

Con un centro telefónico instalado especialmente para esta estrategia y atendido por 80 trabajadores de esta dependencia, se realizará en una primera etapa más de 4 mil llamadas telefónicas y se entregarán 5 mil despensas a familias de los 10 municipios que más contagios registra Tamaulipas, de acuerdo a las estadísticas de la Secretaría de Salud en la entidad.

Junto a la Secretaría de Bienestar de Tamaulipas, se visitará casa por casa, cada uno de los hogares identificados con uno o más miembros contagiados de COVID-19 en Victoria, Reynosa, Río Bravo, Matamoros, Madero, Tampico, Altamira, Valle Hermoso, Nuevo Laredo, Mante.

Derivado de las llamadas, se analizarán las necesidades básicas de cada familia y se les dará respuesta con el apoyo interinstitucional entre las diferentes Secretarías del Gobierno del Estado que dirige Francisco García Cabeza de Vaca, Organismos Públicos Descentralizados y el DIF Tamaulipas que preside Mariana Gómez de García Cabeza de Vaca.

Posteriormente se extenderá Un Gobierno Cerca de Ti al resto de los municipios, con el propósito de ayudar a las familias que resultaron contagiados por este virus, buscando con esto evitar que tengan que salir de sus hogares para satisfacer sus necesidades básicas y prevenir la propagación del COVID-19 entre la ciudadanía.

Se aprueba en el Congreso mediante adecuaciones a la ley, que por el tema de pandemia que estamos viviendo todos, este ciclo escolar que viene no se exijan útiles ni uniformes para los estudiantes de Tamaulipas, que tal, reiternos que cuando los políticos quieren apoyar hay una y mil formas, bien por el Congres del Estado que lidera GERARDO PENA.

SUGERENCIAS Y COMENTARIOS arabelagarcia01@hotmail.com