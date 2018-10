DIALOGANDO

Va de nuez: Feria, fiesta y algo más.

Por Roberto Olvera Pérez.

En el octavo día de la Feria Tamaulipas 2018, bajo el slogan: “La Feria la Hacemos Todos”, vimos al Gobernador del Estado Francisco García Cabeza de Vaca, acompañado de su distinguida esposa, la Señora Mariana Gómez de García Cabeza de Vaca, Presidenta del Sistema DIF Tamaulipas, así como por algunos miembros del gobierno y una mínima seguridad que le rodeaba, caminando por los principales pasillos de este recinto ferial y saludando a su paso a cuanta gente se le acercaba para tomarse un sinfín de selfies y saludarlo, a lo que el mandatario estatal accedía como cualquier ciudadano tamaulipeco.

Era otro por cierto el gobernador, al que vemos constantemente en los medios de comunicación tanto electrónicos como escritos, para dar a conocer avances, logros y metas alcanzadas en este segundo año de gobierno.

Alguien por ahí dijo de los asistentes en esta feria, chaperoneado de su familia, ¿Quién es ese? Le dijimos es el Señor gobernador, salúdelo e inmediatamente lo saludó y expresó: es muy diferente usted al que vemos formalmente en otros espacios le dijo éste al jefe del ejecutivo y le expresó bien mi gobernador por esa sencillez que le caracteriza y se quedó sorprendido porque comentó nunca lo había saludado personalmente.

Insisto, vimos a un gobernador bastante relajado, fuera de agenda y disfrutando de lo que se expendía en esta feria Tamaulipas 2018, y lo hacía siempre al lado de su distinguida esposa, pues era uno más de los asistentes que acudían a esta bonita fiesta popular. Ahora de Octubre ya que antes se hacía en Noviembre para evitar los cambios climatológicos que calaban mucho. Sin embargo algo tiene esta fiesta popular que siempre la acompaña las lluvias y los aguaceros que son sinónimo de desarrollo en nuestro estado y por todos lados.

Prácticamente la lluvia es un fenómeno natural que es parte del ciclo del agua y que por lo tanto es vital su presencia para la vida de cualquier tipo. Sin la lluvia o las precipitaciones el ciclo del agua se interrumpiría y la existencia no sería la misma ya que los suelos no serian regados, no crecería la vegetación y la cadena alimenticia no podría comenzar. Entonces no hay porque quejarnos de ella y adelante que vengan más lluvias

Volviendo con la feria Tamaulipas 2018, esta se celebra desde el 19 de Octubre al 4 de Noviembre del presente año y a pesar de las inclemencias del tiempo, las lluvias, no han sido obstáculo para disminuir su afluencia, pues al contrario se ve cada día más abarrotada y vemos como avanza día tras día y hasta aquí se han sentido los vientos de cambio en un espacio de convivencia netamente familiar.

“La Feria la Hacemos Todos”, la organiza el Gobierno del Estado, a través de la Secretaria de Desarrollo Económico, donde participan en esta ocasión los municipios del centro de la entidad y se blinda por todas las familias tamaulipecas y allende las fronteras, y vemos en ella un dispositivo de seguridad bastante fuerte, que garantiza el bienestar de todos los asistentes a estos eventos que presenta la feria tanto artísticos como culturales, que se presentan desde año con año en esta feria, se mejora y se hace un esfuerzo para traer lo mejor del momento del país. Todavía es tiempo para que la visite, se convenza y si lo hace hágalo en familia.

NOTAS CORTAS.

1.- En la reciente gira de trabajo por la zona sur del estado el Gobernador del Estado Francisco García Cabeza de Vaca, fue abordado por un grupo de maestros de ingles que le agradecieron la disposición por regular su situación laboral, pues actualmente no cuentan con la basificación, además refirieron que por primera vez las cosas se están haciendo bien y eso habla de que estamos avanzando.

Los profesores Roberto Rivera, Alejandro Espinoza y Aldo Ortiz, fueron atendidos en el aeropuerto de Tampico por el mandatario estatal a su partida, luego de una visita que realizó por las alcaldías de Altamira y Madero. Los teachers pertenecen a los municipios de: Altamira, González, Mante, Tampico y Madero.

2.- Enrique Peña Nieto ya no debe meter mano mas en las decisiones del Comité Ejecutivo Nacional del PRI y sus sectores, además de su desconocimiento a los que palomea, él es el único responsable de la crisis y sepultura de este instituto político, por lo que Claudia Ruiz Massieu, líder nacional del tricolor, debe saber que debe gobernar sola y con el Consejo Político Nacional y no hacerle caso más a Peña Nieto, pues nunca quiso a este partido. ¡Ahí te hablan Egidio Torre Cantú!

3.- ¿Sabía usted que?… ya se formó el Sindicato Nacional de Trabajadoras del Hogar, que agrupa a quienes laboran en casas particulares, la preside Martha Elena Bautista. Ojala y no se vaya con ningún partido político o se venda por una despensa.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco. robertoolvera-mt@hotmail.com