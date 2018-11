La@Red

POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

VA EL PRI POR LA REVANCHA EN EL 2019, NO ESTA MUERTO

Tan no está muerto el PRI como dicen muchos, ni enterrado ni acabado como otros lo quieren ver, pero se van a quedar con las ganas, porque el Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM) ya le entregó a la dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional, Yahleel Abadala Carmona, la constancia para participar en las elecciones del 2 de junio del 2019, en las que se elegirán 22 diputados locales de mayoría relativa y 14 de representación proporcional ó plurinominales.

“Recibimos esta constancia con mucho compromiso, lo que ha caracterizado al Partido Revolucionario Institucional es tener campañas de altura apegadas a la ley y a la vez confiamos en la autoridad que ustedes representan como árbitro en las próximas elecciones que se van a conducir con imparcialidad”.

Dijo Yahleel frente al consejero presidente del IETAM, Miguel Angel Chávez García, la consejera electoral Nohemí Arguello Sosa y el seretario ejecutivo José Francisco Salazar Arteaga, los que le entregaron a nombre del órgano estatal electoral la constancia para participar en el proceso electoral ordinario 2018-2019.

Vamos a ver que hace MORENA en éste nuevo proceso electoral, porque los que saben aseguran que todas elecciones son distintas y en lo personal estamos totalmente de acuerdo; por lo que de antemano descartamos que éste nuevo partido político con tan solo cuatro años de existencia vaya a repetir la hazaña del 2018, empezando con que López Obrador ya no va a ser candidato.

Creemos que en las elecciones del año entrante el escenario para los candidatos de MORENA va a ser mucho muy diferente al de las elecciones presidenciales en las que López Obrador arrazó en la votación. En éste nuevo proceso electoral el partido va a enfrentar su triste realidad que en Tamaulipas en particular todos conocemos, porque su militancia en mucho muy limitada, por lo que seguramente tendrá que importar candidatos, para contender por las 36 diputaciones locales.

En las elecciones del 2019 sentimos que de postular el PRI buenos candidatos, –sin imposiciones– puede agarrar un respiro de ganar un buen número de las 22 diputaciones de mayoría y de las 14 plurinominales; pero, pero, pero, el PAN que es mano para nosotros, nos atrevemos a augurar que en Tamaulipas se va a llevar “la tajada del León”.

Si no estamos mal el próximo viernes 30 de noviembre se vence el plazo para la firma del nuevo Tratado México, Estados Unidos y Canada (T-MEC), de lo que estamos seguros que se va a hacer por parte de los gobiernos de los tres países involucrados, pero, pero, pero, por parte de nuestro país de antemano hay la advertencia que de no eliminar EEUU el arancel del 25 por ciento al acero y del 10 al aluminio, el gobierno de López Obrador esta contemplando implementar medidas espejo en contra el acero de ese país, anuncio que ya hizo el todavía presidente electo.

Como que entre las autoridades de México hay júbilo y contento porque después de los jaloneos, patadas y mordidas, lograron deportar a sus respectivos países a los primeros 70 migrantes los que procedentes de Honduras, Guatemala y El Salvador, se alocaron en su intento por entrar a nuestro país para cruzar luego a Estados Unidos a cuyo gobierno le pedirían asilo, pero no se les hizo, porque violentaron su propósito.

Lo que nos da risa es que el gobierno mexicano se sienta muy ufano con ese irrisorio o insignificante número de migrantes deportados, ya que solamente en Tijuana hay más de siete mil en espera de ser escuchados por el gobierno norteamericano, pero el Presidente Donald Trump no esta dispuesto a negociar con ellos y le está pidiendo a México que los devuelva a su lugar de orígen como pueda. De los primeros 70 deportados una parte se fue a Chiapas, otros a Honduras y Guatemala.

Supuestamente desde el lunes en la mañana una gran fila de centroamericanos pidió su retorno voluntario al personal del Grupo Beta del Instituto Nacional de Migración (INM) y de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM),migrantes que se concentraron en la Unidad Deportiva “Benito Juárez”, en donde se habla de unas cinco mil 500 personas.

Desde luego que no es aceptable la forma en la que el alcalde de Ciudad Victoria, Xicoténcatl González Uresti, pretende imponer su autoridad al comercio organizado de la calle Hidalgo, en particular, ya que sin llegar con ellos a ningún consenso por sus pantalones declaró “peatonal” es importante vía de comunicación, que es la principal de la capital del estado.

Desde días atrás asentamos en La@Red que el médico convertido en alcalde está procediendo de manera muy semejante a como Andrés Manuel López Obrador está imponiendo su ley en el país, ya que por sus pantalones no se va a hacer el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México en Texcoco, ojalá y que otros alcaldes del estado no impongan su autoridad de esa manera, porque así no acaban bien las cosas.

Por la mañana de ayer martes hubo conferencia en la Sala de Prensa de Palacio de Gobierno, supuestamente con el Procurador General de Justicia en el Estado, Irving Barrios Mojica, del que nos dijéron que habló de los dos músicos que asesinaron en Río Bravo si no estamos mal,

Nuestras antenas nos aseguran que el señor procurador no tocó el caso de Nuevo Laredo, en donde los enfrentamientos entre los narcos y las fuerzas federales dejaron un saldo de siete muertos, entre ellos tres militares y cuatro de los sicarios. Desde luego que los dos casos son importantes, pero en Nuevo Laredo los muertos fuéron siete y en Río Bravo solamente dos. Como que la conferencia de prensa fue una cortina de humo para distraernos del caso de Nuevo Laredo.

La buena nueva es que el Patronato Universitario aprobó ayer los estados financieros de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, además de reconocer paralelamente el trabajo que viene haciendo en favor de la UAT y del estudiantado el rector José Andrés Suárez Fernández.

Los estados financieros de la UAT fuéron presentados ante el órgano colegiado por la Administración del rector Suárez Fernández, en lo que corresponde al tercer trimestre de éste año. Por cierto el rector también presentó un informe de las acciones impulsadas en el Plan de Desarrollo Institucional de la UAT.

Lo anterior se llevó a cabo durante la Centésima Sexta Reunión del Patronato Universitario que tiene dentro de sus funciones vigilar y acrecentar el patrimonio de la máxima casa de estudios del estado, en base al Estatuto Orgánico de la UAT.

En la reunión los miembros del Patronato, Luis Garza Flores, Arturo Garza Uribe y Carlos Diez Gutiérrez Coleman, conociéron a detalle la aplicación del ejercicio financiero en los diferentes rubros y coincidiéron en reconocer los avances para estar a la vanguardia del país.

El representante del Patronato de la UAT, Arturo Garza Uribe, de Matamoros por cierto, al señalar que ha sido una Administración muy activa y en contacto con los universitarios, destacándose como una de las Universidades mejor administradas del país.

