SEÑAL POLITICA

Por: ANWAR A. VIVIAN PERALTA

–VA FUERZA POR MEXICO CON COEP A SENTAR BASES EN TAMAULIPAS

-DESIGNAN A RICARDO RODRIGUEZ DELEGADO DE GOBERNACION

EN LA CAPITAL DEL ESTADO, no hay que perder de vista al joven político LUIS TORRE ALIYAN, abogado y síndico municipal que ha venido dándole la batalla a la administración municipal, desastrosa.

ES EL joven funcionario quien además es un prospecto fuerte a la candidatura a la presidencia municipal por el partido MORENA y donde no hay que perderlo de vista, pues el trabajo político que se desarrolla en esta ala izquierda.

RINDE PROTESTA DIRIGENCIA DE COEP MADERO

Por cierto, en el sur del estado rindió protesta ERICK ITURBE AGUILAR como dirigente municipal de la asociación civil COEP Ciudad Madero y donde conforma parte de un equipo de trabajo que dará seguramente mucho apoyo a las clases más marginadas de la ciudad porteña.

ERICK ITURBE AGUILAR, es un joven elemento que viene conformando un trabajo digno desde hace algunos meses en apoyo a los que más lo necesitan.

Por ahí en este municipio no dude que muy pronto podría ver coronados los frutos de la labor social política que desarrollan los integrantes de la dirigencia municipal del Consejo de Organización estrategia y Participación.

Allá también en el mismo sur del estado, MAXIMILIAN CONRAD LABARCA BRIZ, rindió protesta como dirigente del COEP Tampico donde deja entrever la oportunidad de la participación de los jóvenes.

En un pronunciamiento que se hizo en el sólido sur del estado de Tamaulipas se hizo compromiso de sumarse al trabajo de Fuerza por México en la entidad en el tema de apoyar el posicionamiento político de este partido y siendo el evento en que se realizara en la capital del estado en donde personajes de la dirigencia estatal como ROMAN SALGADO, JUAN MANUEL TORRES GONZALEZ, ANNIA RIVERA PORTALES, CARLOS TAVAREZ LEAL, CARLOS MALDONADO VALLEJO estarán realizando un trabajo de fondo para sentar las bases de este respaldo social con foros y propuestas a desarrollar.

NUEVO DELEGADO DE GOBERNACION EN TAMAULIPAS

Ex diputado local, ex dirigente político y sobre todo un ciudadano bien posicionado en el municipio de Ciudad Victoria, RICARDO RODRIGUEZ MARTINEZ, es el nuevo delegado de la secretaría de gobernación en el estado de Tamaulipas y sustituye a JAVIER CORDOVA que no sabemos si va a la banca fría o lo rescatará su jefe político HECTOR GARZA GONZALEZ petulante como el solo además de fanfarrón como un diputado local de Reynosa que luego les paso su nombre pero que se cree el papa de los pollitos.

RICARDO RODRIGUEZ es un elemento joven y se identifica desde hace tiempo en los caminos de la cuarta transformación.

Su posición política ahora como delegado de gobernación no hay que sacarla de la jugada, sin duda le toca en sus manos tener el pulso político de cada uno de los pasaos que se darán hasta el relevo sexenal a la vuelta de la esquina haciendo una parada el dia 6 de junio con el proceso electoral local y federal que se avecina.

ESTOY SEGURO, que el nuevo delegado de gobernación revisará la situación que envuelve a las diferentes organizaciones políticas a su como a las dependencias federales para coordinar esfuerzos en sacar adelante un proceso transparente, limpio y que de certidumbre a la sociedad tamaulipeca.

MOVIMIENTO NACIONAL POR LA ESPERANZA IMPULSA PROYECTOS: FAUSTINO

El arquitecto MARCOS HEREDIA MEDRANO, aspirante por MORENA a la presidencia municipal sigue avanzando en sus aspiraciones políticas.

Y es En el Movimiento Nacional por la Esperanza donde ha tenido el respaldo político y social para la realización de gestiones y atención a la comunidad.

Dijo en entrevista «gestionamos la ayuda para mejorar la calidad de vida de las familias en sus sectores, para ello trabajamos hombro a hombro con nuestros coordinadores estatal y municipal apoyos alimentarios asi como insumos para prevenir la pandemia y en sus casos la realización de maquinaria para apoyar los caminos de las colonias populares que se encuentran en el olvido».

Manifestó «Seguimos avanzando En el Movimiento Nacional por la Esperanza estamos atendiendo el llamado de las familias para llevarles despensas, pañales para adulto y gestiones para mejorar la calidad de vida en las colonias con dedicación en un Trabajo constante y permanente».

Como en el municipio de Aldama, se encuentra impulsando la candidatura por MORENA del aldamense DR. LEOPOLDO MONTALVO LEIJA que ha sido un luchador incansable dentro de la política de trabajo de la cuarta transformación.

En días pasados el doctor y dirigente político del MNE TAMAULIPAS, FAUSTINO LOPEZ se reunió con organizaciones, grupos y ciudadanos para respaldar la política de trabajo del mencionado galeno que viene avanzando fuertemente en el proyecto por la candidatura a la presidencia municipal, quien además se encuentra muy identificado con el trabajo del Presidente de la república, ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR.

VA FUERZA POR MEXICO IMPARABLE EN TAMAULIPAS

No había duda que el TRIFE daría luz verde a FUERZA POR MEXICO para participar en Tamaulipas a los comicios electorales locales en el mes de junio de este año.

DESPUES DE UNA LARGA ESPERA, los integrantes de FUERZA POR MEXICO reciben la buena noticia y logran su autorización para participar en las elecciones de ayuntamientos y diputaciones locales porque les asistía la razón.

CLARO ESTA que los magistrados de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocaron la sentencia del Tribunal de Tamaulipas, presentada el 24 de febrero, que dejaba fuera de las elecciones al partido Fuerza por México y donde estos magistrados tamaulipecos vendidos querían ofertar tal posicionamiento para empinar el trabajo realizado por FUERZA POR MEXICO TAMAULIPAS.

GERARDO ISLAS MALDONADO, dirigente del comité ejecutivo nacional estará en la capital del estado Tamaulipeco este martes en conferencia de prensa para dejar en claro el posicionamiento que tienen como partido político nacional y que en Tamaulipas existen las condiciones para lograr el objetivo trazado.

HA QUE SEÑALAR que fue En la sesión de este lunes, donde los magistrados aprobaron la resolución con la que el nuevo partido sí logra su participación en la elección de Tamaulipas.

CABE MENCIONAR que se considera que el partido habría cumplido en tiempo y forma con lo que especifica el órgano electoral al presentar su plataforma de trabajo y los integrantes del órgano estatal trataron de impedir su participación.

FUE ASI como el partido sí cumplió formalmente con el procedimiento y aun asi los magistrados estatales buscaron sacar de la jugada política a este partido.

Por lo que se toma el acuerdo siguiente: “se propone revocar la sentencia del Tribunal de Tamaulipas y la resolución del instituto local a fin de que este último emita una nueva determinación en la que a partir de que se considera válida y oportunamente la presentación de la plataforma electoral del partido Fuerza por México, realice un análisis en libertad de atribuciones”.

Es Así como la Sala Regional, con sede en Monterrey, del TEPJF, que preside el magistrado ERNESTO CAMACHO OCHOA da la oportunidad al partido Fuerza por México para participar en las elecciones del 6 de junio en Tamaulipas.

GOBIERNO DE MATAMOROS ATIENDE TODOS LOS SERVICIOS PRIMARIOS

EL ALCALDE MATAMORENSE MARIO ALBERTO LOPEZ HERNANDEZ, dijo que El Gobierno de Matamoros a través de sus dependencias municipales, principalmente las que proporcionan servicios públicos atienden las peticiones de la ciudadanía, entre ellas, de descacharrización, rehabilitación o reposición de luminarias, así como también acciones de bacheo.

Y por ello, ha encomendado directamente a que El Secretario de Servicios Públicos supervise muy de cerca que las diversas actividades que se realizan coordinadamente con otras Secretarías, entre ellas, la de Bienestar Social, sean a fin de ampliar la atención que se brinda a los matamorenses.

Puso como ejemplo que, en las acciones de descacharrización, empleados de Limpieza Pública, Espacios Públicos y de la propia Secretaría de Bienestar Social suman esfuerzos para recoger la mayor parte de los cacharros viejos que se encuentran en los patios de los hogares de las colonias que se visitan.

Los empleados de Bienestar Social también explican a los vecinos el propósito de las acciones de descacharrización y la importancia de mantener limpios los patios para evitar los criaderos del mosco trasmisor del dengue.

El Secretario de Servicios Públicos manifestó que a través de la Dirección de Alumbrado Público se atienden las solicitudes relacionadas con la rehabilitación o reposición de alguna luminaria.

Al momento agregó, los empleados de alumbrado público han atendido más de 200 peticiones, dando una respuesta positiva a los solicitantes, quienes agradecen que su solicitud fue atendida.

Por su parte la Secretaría de Desarrollo Urbano a través de la Dirección de Obras Públicas también ha intensificado la rehabilitación del pavimento con acciones de bacheo en diferentes puntos de la ciudad.

NUESTRA SOLIDARIDAD

